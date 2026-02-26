台灣嗅覺經濟新勢力：5個即將亮相SCENT Taipei的香氛故事

Scent Taipei 提供

你有多久，沒有為了一個氣味，停下腳步？

當生活被視覺與聽覺填滿，嗅覺往往是最容易被忽略、卻最能喚醒記憶的感官。一抹熟悉的香氣，可能瞬間把你帶回某個夏日午後、某段旅行、某個再也回不去的時刻。

台灣的香氛市場正在經歷一場靜默的革命。從清邁農場的草本氣息、曼谷街巷的煙火氣、到法國格拉斯訓練出的台灣調香師——越來越多創作者選擇用「氣味」說故事，而這些故事，即將在2026年3月的SCENT Taipei齊聚一堂。

在正式開展前，讓我們先認識5個即將參展的香氛品牌。他們或許會成為你下一個愛用品牌，或是讓你重新思考「香氣」在生活中的意義。

YUN SCENT - 把清邁農場的記憶，裝進你的口袋

「氣味是神奇的連結，有時僅僅是一抹淡香，就能瞬間喚回某個特定的時刻。」

YUN SCENT的故事始於泰國清邁的自家農場。創辦人鄭舒文被植物中富含「萜烯」的層次香氣深深吸引——那是一種帶有高度辨識度的草本感，既清新又沉穩。為了留住這份能喚醒記憶的獨特氣息，她特別與泰國調香師合作，還原農場裡充滿生命力的自然香氣。

但YUN SCENT的巧思不只在香氣本身，更在於如何讓香氣「隨身可得」：

．空間噴霧 SUBTLE STILL- 細緻霧化設計，迅速中和異味，為空間帶來沉穩且層次分明的氣味氛圍

．香氛卡系列- 輕薄便攜，放進車裡、衣櫥、包包，讓香氣自然融入日常

．藤編香氛掛飾 - 結合職人手工編織，既是配件也是擴香載體，為生活增添細節質感

不爭奇鬥豔，YUN SCENT只想用最自然的香氣，安靜地陪在你身邊。

Dear Air(如寄) - 替遠方的味道，尋找台灣的歸處

「香氣如寄，韶光如驟，我們替味道尋找歸處。」

有些氣味，註定要漂洋過海才能遇見對的人。Dear Air的創辦人黃梓晉深信這點，於是他成為三個歐美小眾香水品牌的擺渡人，將它們帶到台灣。

最值得關注的是來自美國科羅拉多州的Pineward。創辦人Nicholas Nilsson生活在高山、茂密針葉林和原始荒野之間，那裡是滑雪者與露營客的天堂。Pineward捕捉的正是這種粗獷的森林氣息：

．覆蓋霜雪和瀰漫霧氣的冷杉

．迷濛陰暗、長滿苔蘚的森林深處

．松樹針葉帶來的清冽刺痛感

在台灣習慣的甜美花果調之外，Pineward提供了一種截然不同的選擇——如果你想要的不是「好聞」，而是「獨特」，這會是你的答案。

WAEBI(唯沐) - 當法國格拉斯遇見台灣職人精神

「始於感官，浸入生活。」

調香師Ronnie Liu的路徑很不尋常：她曾在倫敦修習時尚管理，後赴法國格拉斯——那個被稱為「世界香水之都」的小鎮——鑽研調香之道。但她沒有選擇只做香水，而是將香氛美學延伸到整個身體護理日常。

WAEBI的產品線讓人看見調香師的全面性思考：

．香氛沐浴系列 - 台灣製造植物性配方，搭配小農純露，溫和清潔、洗後滋潤不緊繃

．香氛護手霜 - 富含乳油木果油、玻尿酸、蜂蜜萃取，潤而不膩，香氣輕柔圍繞

．香氛指緣修護精華 - 融合澳洲堅果油、荷荷芭油，一抹吸收，細緻柔滑

每一款產品都不只是「加了香精的保養品」，而是調香師以氣味為筆，描繪生活留白與深刻的作品。Ronnie相信，香氣不只是裝飾，而是生活的情緒筆觸——在呼吸之間，與記憶對話。

Scentography(馥影) - 用氣味拍一張照片

「氣味，是情緒的底片，也是故事的開始。」

你有想過嗅覺也可以是一種攝影嗎？

Scentography(馥影)將香水定義為「嗅覺的攝影藝術」。就像攝影師用光影凝結瞬間，調香師用氣味捕捉情感。每一款香水都是一張「氣味照片」，記錄下某個當下、某種情緒、某段無法用言語描述的感受。

這不是玄學，而是一種更詩意的理解方式：

當你噴上某款香水，它不只是讓你「聞起來很香」，而是成為那一天的嗅覺註記。日後當你再次聞到，記憶會像沖洗出的底片，一點一點浮現——那天的天氣、那時的心情、那個和你在一起的人。

Scentography提醒我們：氣味從來不只是氣味，它是時間的容器。

MITH Bangkok - 把曼谷裝進瓶子裡

「從熱帶果香到木質麝香，這是一趟城市漫遊——先抓住目光，再留下記憶。」

如果你去過曼谷，你一定記得那座城市的氣味：街邊烤肉的煙火氣、茉莉花串的清甜、熱帶水果的濃郁、寺廟裡沉香與檀香的交織。

MITH Bangkok就是把這些氣味，轉化成當代香水的創作者。他們的香水不走歐美的冷冽優雅路線，而是明亮、熱情、充滿生活感——就像曼谷這座城市本身。從熱帶果香、奶香甜點，到木質與麝香的層次變化，每一款都像一趟城市漫遊的嗅覺版本。

由齊菲國際獨家代理、首波正式引進台灣，MITH Bangkok證明了一件事：亞洲的氣味美學，不需要模仿歐美，它本身就值得被看見、被聞見。

三月，來SCENT Taipei尋找你的氣味記憶

這5個品牌只是開始。

走進SCENT Taipei 2026，你會發現一個你從未想像過的香氛世界：不只是香水，還有精油、擴香配件、香氛沐浴護理、調香工具⋯⋯如果你曾經想要「做一支屬於自己的香水」，這裡會有你需要的所有靈感與資源。

如果你是香氛新手，這裡有最友善的入門指引；

如果你已經是資深香氣愛好者，這裡有你從未聞過的獨特創作；

如果你只是單純好奇「氣味可以怎麼玩」，那更應該來！因為SCENT Taipei存在的意義，就是讓更多人重新認識「聞」這件事的美好。

SCENT Taipei 2026

📅 2026年3月20-23日

📍 台北世貿一館

🔗 免費報名參觀

在這個什麼都講求「視覺化」的時代，我們想邀請你，花一個下午的時間(或者待更久也很好)，用鼻子重新認識世界。