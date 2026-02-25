私密處清潔推薦｜LIP Intimate Care護膚｜私密處清潔推薦｜LIP Intimate Care 甜菜荷荷芭油私密潔膚乳使用心得與溫和洗感分享 甜菜荷荷芭油私密潔膚乳使用心得與溫和洗感分享

以前我對「私密處清潔」這件事，其實沒有想太多。

在還沒真正意識到差別之前，我選私密清潔產品的標準很單純 —— 洗得乾淨、有清爽感，好像就夠了。

直到某陣子開始發現，有些私密清潔乳用完雖然乾淨，卻總覺得少了一點什麼。

不是不舒服，而是那種很細微的感覺：洗完好像太乾淨、太乾澀，反而不像被好好對待。

也因為這樣，我才開始認真研究「溫和私密清潔」這件事。

前陣子有和認識的人談及到私密清潔這件事，其實溫和比強烈更重要。

我剛好也可以透過分享我最近在使用的新的私密潔膚乳分享給讀者們!

因為餅乾我之前常過度清潔私密處，容易有異味產生，後來才慢慢發現，原來清潔方式真的會影響私密處肌膚。

遇到接觸到瑞典的私密潔膚乳之後，我才知道原來私密清潔品也可以做成這樣，讓我安心不少~













我們對臉、對頭髮、對皮膚都那麼細心，怎麼偏偏對最敏感、最需要被溫柔對待的地方，常常只是「順便洗一下」隨便就能打發掉這樣？





我真的很想把這個困擾給解決，而且我發現年紀越大，私密處異味會越來越濃郁，越不好聞，不知道大家有沒有注意到這一點，

也因為私密異味的問題，而我接觸了這個品牌~

真正接觸

LIP Intimate Care 甜菜荷荷芭油私密潔膚乳

，其實就是在這樣的心情下。

















一開始最吸引我的，是它的設計與調性。

LIP Intimate Care的包裝走的是很舒服、很日常的路線，看起來乾淨又帶點生活質感。

剛開始第一眼看到它的外觀，是裸粉色的，軟管式的包裝容量125ML，拿起來約我手掌的大小，

可以用蠻久的，我以前使用過的私密清潔軟管設計得比較少，

而且它的外觀字體顏色是白色的，還有特殊的圖案設計，整體看起來很有簡約，

看起來相當的舒服，外表非常好辨識度高，

















我很喜歡它的顏色，當擺飾也覺得一點也不俗氣，開口的設計是打開蓋子的設計，

開口部分有做密封的設計，要使用前先要撕開來才可以擠出潔膚乳，

這樣讓人感覺相當的乾淨且私密度高，使用前讓人覺得很放心，

重點是我偏愛它使用後的肌膚觸感，品牌給人感覺非常的高雅!

我也是第一次使用它，趕緊來開箱看看使用它的感觸是什麼?

第一次使用時，老實說就有點意外。

打開了蓋子 ，輕輕擠壓軟管身，可以擠出白色像是乳液狀的質地，非常好擠壓!

擠出來之後無特殊的香味，不會像我以往使用過的清潔品一樣味道太重，

有些私密清潔品為了標榜產品使用過後私密處異味馬上就能蓋過去，

所以味道都特別的濃郁，這款不會，完全無味道的潔膚乳，讓人蠻驚訝的!!

我在我手背上做敏感測試和肌膚模擬測試給你們看!





使用方式就是擠約10元台幣的大小在肌膚上，輕輕的按摩做清潔，接著再用水清洗乾淨即可，

這款私密潔膚乳的質地不是那種大量起泡的清潔型態，而是偏乳狀、滑順，帶著很細緻的柔潤感。





因為添加了 甜菜鹼與荷荷芭油成分，洗起來的觸感很溫和，沒有刺激感，也沒有過度清潔的乾澀感。





整個清潔過程很柔軟，就像用一種很溫柔的方式在照顧私密肌膚。

沖洗後的感覺也很舒服，是乾淨的，用清水稍微沖洗一下就可以洗得乾乾淨淨，而且沖洗過程中感覺肌膚是柔軟滑嫩的，

















它不會產生大量的泡沫或者是像洗肥皂一樣的觸感，洗得太乾淨而反而覺得私密處肌膚變得乾乾的感覺，

洗後我的肌膚清洗的感覺很乾淨，擦乾之後肌膚摸起來很估溜~

使用這款私密潔膚乳之後我才發現一件事情~





以前餅乾對「清潔」的印象很單純，就是一定要有很多泡泡，才會覺得有洗乾淨。





但後來慢慢接觸到這個產品才發現，清潔這件事，本質其實不是靠泡泡多不多，而是「怎麼把髒污帶走」。





像私密處這種地方，主要的髒污大多是皮脂、汗水、分泌物，本來就偏向油脂類型。





而潔膚乳這類產品的概念，比較像是用油去溶解油——利用與人體皮脂結構相近的植物油，把附著在肌膚上的脂溶性髒污溫柔地包覆、帶離。





等到沖水的時候，再透過乳化設計讓油和水自然融合，髒污也就跟著被帶走，差別就在這裡。





傳統起泡清潔比較像是「整個去除」，油系潔淨更偏向「溫柔帶走」，同時盡量保留肌膚原本需要的那層保護感。













LIP Intimate Care「甜菜荷荷芭油私密潔膚乳」加入 4 大關鍵保濕成分，

即刻保濕｜甜菜鹼

自然胺基酸成分，被譽為「歐洲靈芝」，能迅速補水並維持肌膚含水平衡，提升柔嫩細緻度。

舒緩修護｜燕麥膠體

富含 β-葡聚糖與多酚，可舒緩乾燥不適、強化防禦力，並提升肌膚柔滑與保護感。

自然保濕膜｜愛爾蘭海藻(紅藻精華)

蘊含多醣體與礦物質，可在肌膚表面形成自然保濕膜，減少水分流失，洗後柔滑度持續提升。

深層補水｜玻尿酸鈉

結合不同分子量玻尿酸，由表層至深層補水並長效鎖水，維持肌膚的飽滿與彈潤。

來自瑞典的 LIP Intimate Care，一直都是私密保養界裡蠻有代表性的品牌。













持續使用一段時間後，我自己最有感的反而不是「清潔力」，而是整體平衡感。

以前偶爾會出現的私密異味困擾，變得比較不明顯；日常的乾燥不適感，也比較少出現。





那種感覺很微妙，卻很真實：





私密處清潔不再只是例行公事，而比較像是一種日常保養與維持舒適的儀式。





現在回頭看，才發現選擇 女性私密清潔產品 真的不能只看「洗得乾不乾淨」。





對輕熟女來說，更重要的反而是 —— 洗完之後，肌膚是不是舒服的。

而

LIP Intimate Care 甜菜荷荷芭油私密潔膚乳

給我的感覺，就是那種低調、溫和，卻會默默讓人一直用下去的類型。

沒有太多誇張的感受，卻很容易變成浴室裡離不開的小安心 🌿

我從之前的私密處異味的困擾著我，使用這款

LIP Intimate Care 甜菜荷荷芭油私密潔膚乳

之後，

讓私密處的整體氣味更自然，

長期使用讓我特別的安心，而且用起來相當的溫和，

肌膚使用過後觸感摸起來也是很柔軟，

整體我使用的滿意度高，讓人使用起來會想要一直使用下去，

















如果你還沒有使用過這罐

LIP Intimate Care 甜菜荷荷芭油私密潔膚乳，

餅乾真的很推薦你可以買一罐回家用用看就知道我為什麼這樣說了!!

今天分享到這邊，希望下次還有機會跟你分享更多私密好物，

以上感謝您的閱讀~

祝有美好的一天!