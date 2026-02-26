刷爆社群的「彩色褲襪」趨勢！一起看看 IT GIRL 如何穿，誰說褲襪只能是黑色的？

2026-02-26 21:26 女子漾／編輯Sydney

曾經，當我們提到絲襪或褲襪時，衣櫥裡幾乎只有黑色這一個標準答案。黑色褲襪憑藉著「顯瘦」與「百搭」的特質，長期霸佔了秋冬乃至換季時節的雙腿美學。然而，隨著「多巴胺穿搭」的盛行以及 Balletcore（芭蕾風）的延伸，IT Girl 們早已打破了這份墨守成規的沈悶。彩色褲襪不再只是伸展台上的實驗性單品，而是演變成一種自我主張的延續，透過不同色系的冷暖調配，為穿搭注入了鮮活的靈魂與知識感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

藍色

這種色調在色彩學中象徵著理智與深邃，但在時尚穿搭裡它卻是極具未來感的張力，圖片示範了將不同亮度的藍色融入穿搭的巧思，無論是如清晨天空般的淺藍色長襪，還是飽和度極高的寶藍色連褲襪，都能與大地色系或深色套裝產生奇妙的化學反應，這種冷暖色調的強烈對比，不僅打破了傳統深色穿搭的沈重感，更讓雙腿在視覺上顯得更加不凡，尤其當藍色褲襪搭配上復古瑪莉珍鞋或細帶高跟鞋時，那種冷冽且高級的時髦感，實在令人念念不忘。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

｜白色

白色褲襪如何完美詮釋當紅的「少女感」與「軟萌」風格，但其中卻又不失成熟的搭配功力，過去白色常被擔心容易顯胖，但 IT Girl 擅長運用帶有緹花、蕾絲細節或半透明感的款式來消解膨脹感，白色褲襪與黑色漆皮樂福鞋或紅色芭蕾舞鞋的經典組合，營造出一種如同復古洋娃娃般的精緻度，同時又帶著一絲絲對主流審美的叛逆，當它與寬大廓形的黑西裝或厚實的毛料外套搭配時，下半身的留白美學反而成為了造型中最高明的一筆，讓整體氛圍在純真與力量感之間達到了完美的平衡。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

灰色

對於想要嘗試彩色趨勢卻又不希望過於張揚的人來說，灰色褲襪無疑是最佳的敲門磚！灰色被譽為「新黑色」，它擁有黑色的百搭性，卻比黑色多了一份輕盈的空氣感。透過灰色褲襪展現了 Y2K 街頭風與都會優雅的層次疊穿。透過在灰色褲襪外層套上同色系的堆堆襪或是條紋襪套，增加了腳踝處的視覺重量，能有效修飾腿部線條，並與厚底靴或運動鞋無縫接軌。這種中性且冷靜的灰調，不僅能讓穿搭顯得更有「層次深度」，也完美契合了當下流行的美拉德穿搭與格雷系（All Grey）風格。它不費力地展現出了一種游刃有餘的高級質感，是 IT Girl 打造層次感穿搭時最得心的時髦武器。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

2026-02-09 11:25 女子漾 / 編輯 Sydney

鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

2026-02-03 20:49 女子漾／編輯周意軒
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供

每到新年，穿搭從來不只是「好看」而已，而是一種迎接新運勢的儀式感。2026 馬年來臨，「新中式」不再只是過年限定，而是正式成為全球潮流關鍵字，從街頭、伸展台到日常穿搭全面滲透。這次，編輯精選三大運動品牌，從新中式潮流、開運色系到復古機能美學，帶你一次解鎖新年穿搭公式，讓好運直接穿上身。

adidas Originals

當傳統美學遇上街頭語言，adidas Originals 交出了一張極具話題性的答卷。2026 新年系列以新中式為核心，重新詮釋唐裝輪廓、立領與盤扣細節，讓傳統不再停留在儀式感，而是自然融入日常穿搭。本系列大量運用針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造出帶有「百家衣」概念的拼接外套與針織衫，刺繡、緹花與繩結元素低調藏入設計中，細看還能發現象徵「馬到成功」的寓意圖騰，既有文化深度，也保留潮流輪廓。

CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

鞋款部分同樣誠意滿滿，Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz 與 Forum CL 共七款新年限定鞋型同步登場。全系列搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，將馬年好運巧妙點綴於細節之中。

CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

其中 Gazelle Bold 以復古紅色厚底設計，精準命中 Y2K 女孩的穿搭喜好；Handball Spezial 的磚紅配色，為復古控增添亮點；Superstar II 則以奶油白皮革呈現低調質感，讓新年穿搭更耐看、也更有辨識度。配件系列同樣不可忽略，馬鞍包、流蘇設計、毛帽與圍巾加入紅色繩結與節慶掛飾，從頭到腳完成新年造型。

CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

薄紗長裙向來被視為偏浪漫、偏柔美的單品，但在近幾季的穿搭趨勢中，它反而成為運動風混搭裡最關鍵的平衡角色。透過輕透的材質與層次感設計，薄紗長裙在行走間自然擺動，為整體造型注入空氣感，也讓上身偏休閒或街頭的單品多了一份柔和收尾，不會過於硬派。

薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

搭配運動品牌上衣與球鞋時，薄紗長裙的優勢在於「不搶戲卻有存在感」。黑色薄紗能穩住視覺重心，讓圖樣豐富的針織袖口或鞋款細節成為焦點，同時保留整體穿搭的完整度。這種介於甜與酷之間的風格轉換，正是近年女生穿搭最受歡迎的關鍵，也讓薄紗長裙不再只是約會限定，而是能自在融入日常的新年實穿單品。

如果說新年一定要做的事是什麼，那「穿新鞋、換新衣」絕對榜上有名。PUMA 今年以「馬上發財、馬到成功」為靈感，直接把祝福變成設計細節，讓開運不再只是口號。

新年鞋款。圖片來源：官方提供
新年鞋款。圖片來源：官方提供

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

馬年限定「彪足馬力」系列，推出 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋款，將馬蹄鞋扣、馬尾結等節慶元素融入鞋身設計，細節滿滿卻不流於張揚。薄底鞋型象徵新的一年腳踏實地，也讓整體造型更輕盈俐落，搭配牛仔褲或長裙都能輕鬆駕馭。

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

服裝系列則主打實穿與開運兼具，CNY 針織外套與 CNY 長風褲以俐落剪裁搭配柔軟材質，既有節慶氛圍，也適合日常穿搭。透過紅、粉、暖色調的層次運用，把招桃花、招財、招福的好運色系自然穿進生活裡，走春、拜年或聚會都不顯刻意。

PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA 流行系列 Retro Tape 合身針織立領外套，以復古運動風為核心輪廓，透過貼身剪裁勾勒出俐落線條，讓針織外套不再只是休閒單品，而是能自然融入日常穿搭的造型關鍵。立領拉鍊設計讓整體風格更具運動感，同時也能依照穿搭需求調整開襟比例，單穿有精神，內搭也不顯厚重。

PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋，承襲 Speedcat 系列的賽車基因，以低筒薄底設計勾勒俐落線條，貼地比例讓雙腳視覺更輕盈，也自然拉長腿部比例，是近年女生穿搭中相當受歡迎的鞋型。金屬銀色鞋面在光線下呈現細緻光澤，為造型注入時髦亮點。無論搭配薄紗長裙或寬褲，都能平衡甜酷風格，讓整體穿搭更有層次感，日常與新年場合都好搭。

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

New Balance

如果你偏好低調卻有質感的穿搭路線，New Balance 的新春限定系列絕對值得關注。2010 與 204L 兩款鞋型，分別從復古街頭與時髦日常切入，為新年造型提供不同風格選擇。

復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供
復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供

2010 延續美製血統，搭載 ABZORB 中底，鞋面以短麂皮、合成皮革與網布層層堆疊，呈現千禧年代的復古線條。新年限定配色如曜石黑、野境綠、曠原棕，色調溫潤內斂，非常適合冬末到初春的穿搭轉換。

。圖片來源：女子漾編輯拍攝
。圖片來源：女子漾編輯拍攝

Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝
Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝

204L 則以 70 年代跑鞋的修長輪廓為靈感，融合現代薄底設計，成為近期時尚圈的討論焦點。全麂皮材質賦予鞋身高級質感，本次推出質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白與大地棕等多款色選，無論是城市通勤或假期出遊，都能自然融入各種穿搭場景，堪稱新春衣櫥中的萬用選手。

【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

卡其外套搭配白色 V 領針織上衣，整體配色乾淨而沈穩，帶出自然耐看的日常質感。短版外套比例俐落，與下身裙裝形成層次對比，不只修飾身形，也讓整體造型在休閒與都會感之間取得剛剛好的平衡，適合新年走春或假日外出穿搭。

新年穿搭關鍵不是多，而是穿得剛剛好

2026 馬年，新中式不再只是節慶限定，而是一種可以陪你走完整年的風格選擇。從 adidas Originals 的文化潮流、PUMA 的開運儀式感，到 New Balance 的耐看復古美學，三種路線各有魅力，也都能在日常中持續發揮。

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

2026-02-20 01:18 女子漾／編輯Layla陳亭希
圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

有著「南韓最美整形範本」稱號的韓國演員高允貞，近期演出的《愛情怎麼翻譯？》成為熱量討論話題，不僅是男女主角的互動超有 CP 感，而且劇中造型相當亮眼之外，零死角高顏值加上纖瘦比例成為新一代女神，除此之外，高允貞還有一頭豐盈髮量令人超羨慕，她曾分享自己非常注重頭髮的保養，透過日常習慣養成，才能擁有柔順光澤又蓬鬆的頭髮，想知道高允貞有哪些養出髮量富翁的秘訣嗎？一起從以下 5 個重點整理，輕鬆養出澎鬆好髮質。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開01.注重頭皮保濕

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想擁有令人羨慕的髮質嗎？不妨跟著高允貞先從頭皮保養開始，由於頭皮跟皮膚一樣容易脆弱敏感，尤其受到外在環境因素影響，便會讓頭皮肌膚不穩定，因此在乾燥季節就要加強頭皮保濕，炎熱天氣裡則要透過能鎮定舒緩的洗潤產品交替使用，這樣才能維持頭皮的健康。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開02.選用高效洗髮精

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

高允貞的髮量多於常人，但其實更要花心力與時間保養，選用不刺激但具有高效清潔力的洗髮精，可以加強潔淨頭皮帶走髒污，再搭配護髮膜使用，才能讓髮質看起來柔潤有光澤。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開03.頭皮去角質

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

固定的頭皮去角質其實非常重要，不僅讓毛囊排去老廢髒污之外，更讓毛孔呼吸透氣，使髮根加強健康不易斷裂。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開04.頭髮要吹乾且勤梳頭

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

想讓頭皮與髮絲保持強韌，那麼在日常小習慣就要非常注意，像是洗完頭充分將頭髮吹乾，並從各個角度完整的梳理頭髮，在梳頭過程中為頭皮按摩，促進血液循環同時使頭部放鬆。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開05避免熬夜

圖片來源：IG@goyounjung
圖片來源：IG@goyounjung

經常熬夜會使身體機能變得混亂，所以足夠又穩定的睡眠，能讓肌膚充電之外，也讓頭皮不因賀爾蒙變化而掉髮，另外，盡量經常更換分髮線方向，可減少頭皮壓力。

