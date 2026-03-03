2026-03-03 12:20 女子漾／編輯Sydney
「不再只是乖乖女！2026 必學的「蕾絲 x 叛逆風」穿搭！用皮革與粗獷靴款，中和掉蕾絲的甜膩感」
蕾絲那種精緻的網格與鏤空，在今年不再只與珍珠或高跟鞋掛鉤，取而代之的是帶著工業感的皮革、厚重的機車靴，以及隨性披掛的西裝外套。這種將極致溫柔與強悍個性揉合在一起的手法，賦予了蕾絲全新的靈魂，也讓日常穿搭多了一份無法被輕易定義的層次美感。
Outfit 1
滿佈精美細節的白色蕾絲裙，卻在腰間繫上一件純黑色外套，精準地切斷了過於甜美的視覺延伸，腳下那雙厚實的長筒皮靴是整體靈魂所在，靴筒的硬朗線條與裙擺的繁複蕾絲，產生強烈對比，讓原本看似正式的裙裝瞬間營造出街頭叛逆感。
Outfit 2
試試看透膚疊穿吧！將一件極長且輕薄的白色蕾絲吊帶裙，直接疊穿在全黑的高領底衫與長褲之外，這種穿法利用蕾絲的半透明特性，在沈穩的黑色基調上覆蓋了一層若有似無的白霧，不僅增加了整體的色彩層次，更讓沈重的冬季單品多了一份空氣感，配上一雙率性的運動鞋，輕鬆瓦解了蕾絲的刻板印象。
Outfit 3
這套造型大膽地在層層疊疊的蕾絲長裙外，配搭了一件硬挺的漆皮皮革背心。皮革的啞光光澤與蕾絲的纖細紋理形成強烈的視覺衝擊，再加上厚底長靴與金屬配飾的點綴，讓原本溫和的蕾絲變成了一種具備防禦感的時尚武器，非常適合想要在派對或社交場合中脫穎而出的讀者。
Outfit 4
重新詮釋了維多利亞時代的浪漫與當代龐克精神的視覺感，層次極其豐富的白色蕾絲蛋糕長裙，高領與繁複的花邊設計本帶有濃厚的古典氣息，然而腰間一抹黑色的絲帶收束，瞬間在柔白的基調中劃開了冷冽的視覺重點，足下那雙極具份量感的黑色高筒厚底皮靴，硬挺的皮革質感與裙擺的輕盈網格形成了極致的反差。
Outfit 5
回歸到更具巧思的日常層次術，它將黑色的細肩帶蕾絲背心，穿在寬鬆、剪裁俐落的白襯衫外頭，下半身則搭配一件洗舊感的寬鬆丹寧褲。這是一個極高明的做法，黑蕾絲在白襯衫的襯托下線條格外分明，配上一只精緻的小皮包與簡約的配飾，隨性中帶點不經意的精緻。這不再是為了展現柔美，而是透過蕾絲這個單品，去解構並重組基本的服裝輪廓。
當我們不再被蕾絲的原始印象所束縛，而是把它當成一種增加質感的工具時，穿搭就會變得更有趣，透過皮革的硬、靴款的厚、以及丹寧的粗獷，去中和蕾絲的細膩與甜美，別再把蕾絲藏在衣櫃深處，現在就拿它與妳最帥的那件單品玩一場穿搭吧。
