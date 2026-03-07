2026-03-07 06:20 女子漾／編輯桑泥
不住巴黎也能穿出法式優雅！從風衣到奶油針織，早春法式必備單品一次看
說到春季穿搭靈感，很多人第一個想到的就是法式的慵懶穿搭！不同於過度用力的造型，「French Girl Style」強調的是自然、鬆弛與恰到好處的精緻感。以下小編整理出今年的早春法式必備單品，學會之後，不必飛到 Paris 也能穿出巴黎感的法式優雅！
早春法式必備單品一、卡其色風衣
春季必備單品依然是卡其色風衣，2026 年的差別在於版型更俐落、長度偏長，搭配高腰直筒牛仔褲與簡約平底鞋或樂福鞋，整體比例更修長。
法式穿搭重點不在花樣，而在剪裁。牛仔褲避免過度破壞設計，選擇深藍或原色丹寧更顯高級。
早春法式必備單品二、奶油白單品
今年的春季法式配色比過去更柔和。奶油白、淺灰、燕麥色單品成為穿搭主軸，取代過去較鮮明的色彩。
整體穿搭建議控制在兩到三種顏色內，讓視覺更乾淨。例如：
• 白 T ＋ 灰色披肩針織 ＋ 燕麥色長裙
• 奶油白針織 ＋ 白色西裝褲
這種「看起來很基本，卻很耐看」的組合，正是法式風格的核心。
早春法式必備單品三、寬鬆西裝外套
法國女生擅長把正式單品穿得慵懶又毫不費力，而 2026 年西裝外套依然是重點單品，但更強調微寬肩線與自然垂墜感。
內搭基本襯衫或薄針織，下身可配牛仔寬褲或長裙。關鍵是不要又太多餘的飾品搭配，讓整體保有鬆弛感。
早春法式必備單品四、平底鞋回歸
從芭蕾平底鞋到簡約樂福鞋，平底鞋在 2026 春季熱度持續深溫。比起高跟鞋，法國女生更重視日常實穿性。
搭配牛仔褲或西裝褲，可以微微露出腳踝線條，整體更顯輕盈。鞋款顏色以黑、深咖色最為實搭。
