2026-03-10 01:00 女子漾／編輯桑泥
紅色單品其實很百搭！年後也能繼續穿：用低飽和搭配法穿出日常高級感
每年農曆新年一過，許多人就默默把紅色毛衣、紅色洋裝收進衣櫃。但其實「紅色穿搭」從來不是節慶限定！。在近期的潮流趨勢中，紅色單品早已從過年象徵色轉型為日常造型亮點，尤其酒紅、深櫻桃紅更成為秋冬到初春的關鍵色，只要掌握色調與比例，紅色單品其實非常百搭。
酒紅/暗紅色毛衣＋灰色西裝褲
如果擔心正紅色太張揚，可以從酒紅或暗紅色毛衣開始。酒紅和暗紅色都屬於低飽和色，比正紅更沉穩，搭配灰色或炭黑西裝褲，立刻呈現高級都會感。
這種紅色穿搭特別適合上班族，既保留紅色的氣場，又不會過度喜氣。鞋款建議選擇黑色樂福鞋或深色短靴，讓整體視覺更穩定。
紅色針織外套＋牛仔褲
紅色其實和丹寧非常合拍，紅色的針織外套內搭白 T 或細肩背心，下身配直筒/微喇叭牛仔褲，是近年常見的慵懶風穿搭公式，簡單打造法式隨性感。
紅色＋棕色
紅色不一定要配黑色。2026 年更流行的是「紅＋棕色」的溫暖組合。深咖下身搭配紅色上衣，或紅色針織搭配焦糖色長褲，整體色調柔和又有層次。
這種搭法特別適合冬末初春，能保留紅色的存在感，同時降低節慶感。
