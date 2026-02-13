情人節送禮萌翻，GOODBAI x Steiff x ARTOX GROUP 三方聯名推出限量草莓泰迪熊就在微風南山快閃店！

2026-02-13 15:47 PREMIER MEDIA

文／克拉大

GOODBAI x Steiff x ARTOX GROUP 三方聯名推 出限量草莓泰迪熊。（圖／業者提供）
GOODBAI x Steiff x ARTOX GROUP 三方聯名推 出限量草莓泰迪熊。（圖／業者提供）

搶攻情人節浪漫送禮商機，由藝人白敬亭主理的潮流生活方式品牌 GOODBAI，驚喜宣布與德國百年傳奇泰迪熊品牌 Steiff 及國際藝術機構 ARTOX GROUP 達成重磅三方聯名。全新 GOODBAI × Steiff × ARTOX GROUP 泰迪熊聯名系列，台灣限量發售超稀有，即日起至 2026 年 4 月 6 日，率先於 台北微風南山 快閃店亮相！這次不僅是 GOODBAI 與 Steiff 在台灣的首次深度合作，更是為收藏家量身打造的冬季藝術獻禮。在充滿童話氛圍的空間中，萌感、收藏與送禮概念交織，打造專屬於當代潮流的美學想像。

GOODBAI x Steiff x ARTOX GROUP 三方聯名推 出限量<a class=草莓泰迪熊。（圖／業者提供）" src="https://woman-img.udn.com.tw/image/daily/2026-02-13/fe694c8f6db1e31f5e4da239586e0356.png">
GOODBAI x Steiff x ARTOX GROUP 三方聯名推 出限量草莓泰迪熊。（圖／業者提供）

GOODBAI × Steiff × ARTOX GROUP 三方聯名！草莓潮流掛件與泰迪熊玩偶搶先亮相

由藝人白敬亭主理的潮流生活方式品牌 GOODBAI，正式攜手德國百年泰迪熊品牌 Steiff 與國際藝術機構 ARTOX GROUP，推出全新 GOODBAI × Steiff × ARTOX GROUP 泰迪熊聯名系列，為潮流文化、收藏藝術與童話美學交織出全新的想像空間。本次 GOODBAI 聯名系列推出 「10cm草莓泰迪熊盲盒掛件 」及 「25cm 泰迪熊毛絨玩偶」驚喜亮相，設計上巧妙融入白敬亭 GOODBAI 品牌「Goodees World」 經典草莓元素，細節設計中更融入白敬亭個人標誌性的「淚痣」元素，結合可愛造型與夢幻色彩，本次系列快閃活動即將於台北微風南山登場，展期至 2026 年 4 月 6 日，為台灣首次販售，限量超稀有，聯名商品也將預計於2026 年 2 月 13 日正式發售 ，實際開賣時間將另行於 ARTOX GROUP 官方 Instagram 公布，兼具潮流收藏與可愛萌感，打造粉絲與收藏家必搶的限定珍藏！

（圖／業者提供）
GOODBAI x Steiff x ARTOX GROUP 三方聯名推 出限量草莓泰迪熊。（圖／業者提供）

Steiff 歷史最迷你掌心泰迪熊，首度登台！

融合百年工藝與收藏價值，這次展出超迷你 6cm 大熊貓小泰迪盲盒、愛的小熊系列等、粉絲有機會抽到隱藏版「天使的愛」，每隻均採五關節可動設計，款式包含 Paddy 與 Perfect Teddy Bear，無論是作為盲盒珍藏，還是化身為潮流掛件，都能完美融入日常生活，展現個人風格！台北期間快閃現場設有專屬展示區，讓粉絲近距離欣賞每一個細節，感受百年工藝的精湛魅力，搶先體驗收藏樂趣。而作為曾策劃超過 60 位藝術家共創迪士尼項目，以及 CDG × Übermensch（G-DRAGON） 聯名企劃的幕後推手，ARTOX GROUP 長期致力於推動藝術、潮流與收藏領域的跨界合作。百年泰迪熊品牌 Steiff 則以全球首創的「五關節可動泰迪熊」聞名，不僅與 LOUIS VUITTON、Tiffany 等頂級精品深度聯名，更成為英國女王伊麗莎白二世及瑞士貴族馮・貝森瓦爾男爵等皇室名流的收藏首選。

Steiff 歷史最迷你泰迪熊 6cm 掌心小熊系列。（圖／業者提供）
Steiff 歷史最迷你泰迪熊 6cm 掌心小熊系列。（圖／業者提供）

台灣限定快閃店！沉浸式「夢幻泰迪熊主題木屋」

活動現場特別打造 「夢幻泰迪熊主題木屋」，凡消費任一 Steiff 商品，即可進入木屋拍照打卡，沉浸在 Steiff 泰迪熊營造的童話氛圍中，彷彿走進專屬夢境小屋，成為本次快閃活動的亮點。從白敬亭主理 GOODBAI 的潮流視角出發，到 Steiff × ARTOX GROUP 精心打造的沉浸式空間，這場位於 台北微風南山 的泰迪熊快閃，誠摯邀請潮流、藝術與收藏愛好者，一同體驗冬季限定的溫暖童話世界。

【快閃活動資訊】

  • 活動期間：即日起 – 2026.04.06
  • 活動地點：台北微風南山 臺北信義區松智路 17 號 2 樓（永心鳳茶旁）
  • 主辦單位：ARTOX GROUP 藝拓集團

PREMIER MEDIA

PREMIER MEDIA

PREMIER MEDIA專為具備獨到眼光的您打造一個專屬生活媒體品牌，以多維度的層峰面貌呈現出高端人士的藝術、人文、娛樂等生活風格報導，深度呈現頂尖人物的先趨思維、最新洞察。

#草莓 #聯名 #快閃店 #微風南山 #流行穿搭

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

#韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭 #實境秀 #金高恩 #單身即地獄

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#髮膜 #角色 #洗頭 #保養 #護髮產品 #潮流美髮

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

2026-02-03 20:49 女子漾／編輯周意軒
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供

每到新年，穿搭從來不只是「好看」而已，而是一種迎接新運勢的儀式感。2026 馬年來臨，「新中式」不再只是過年限定，而是正式成為全球潮流關鍵字，從街頭、伸展台到日常穿搭全面滲透。這次，編輯精選三大運動品牌，從新中式潮流、開運色系到復古機能美學，帶你一次解鎖新年穿搭公式，讓好運直接穿上身。

adidas Originals

當傳統美學遇上街頭語言，adidas Originals 交出了一張極具話題性的答卷。2026 新年系列以新中式為核心，重新詮釋唐裝輪廓、立領與盤扣細節，讓傳統不再停留在儀式感，而是自然融入日常穿搭。本系列大量運用針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造出帶有「百家衣」概念的拼接外套與針織衫，刺繡、緹花與繩結元素低調藏入設計中，細看還能發現象徵「馬到成功」的寓意圖騰，既有文化深度，也保留潮流輪廓。

CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

鞋款部分同樣誠意滿滿，Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz 與 Forum CL 共七款新年限定鞋型同步登場。全系列搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，將馬年好運巧妙點綴於細節之中。

CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

其中 Gazelle Bold 以復古紅色厚底設計，精準命中 Y2K 女孩的穿搭喜好；Handball Spezial 的磚紅配色，為復古控增添亮點；Superstar II 則以奶油白皮革呈現低調質感，讓新年穿搭更耐看、也更有辨識度。配件系列同樣不可忽略，馬鞍包、流蘇設計、毛帽與圍巾加入紅色繩結與節慶掛飾，從頭到腳完成新年造型。

CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

薄紗長裙向來被視為偏浪漫、偏柔美的單品，但在近幾季的穿搭趨勢中，它反而成為運動風混搭裡最關鍵的平衡角色。透過輕透的材質與層次感設計，薄紗長裙在行走間自然擺動，為整體造型注入空氣感，也讓上身偏休閒或街頭的單品多了一份柔和收尾，不會過於硬派。

薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

搭配運動品牌上衣與球鞋時，薄紗長裙的優勢在於「不搶戲卻有存在感」。黑色薄紗能穩住視覺重心，讓圖樣豐富的針織袖口或鞋款細節成為焦點，同時保留整體穿搭的完整度。這種介於甜與酷之間的風格轉換，正是近年女生穿搭最受歡迎的關鍵，也讓薄紗長裙不再只是約會限定，而是能自在融入日常的新年實穿單品。

如果說新年一定要做的事是什麼，那「穿新鞋、換新衣」絕對榜上有名。PUMA 今年以「馬上發財、馬到成功」為靈感，直接把祝福變成設計細節，讓開運不再只是口號。

新年鞋款。圖片來源：官方提供
新年鞋款。圖片來源：官方提供

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

馬年限定「彪足馬力」系列，推出 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋款，將馬蹄鞋扣、馬尾結等節慶元素融入鞋身設計，細節滿滿卻不流於張揚。薄底鞋型象徵新的一年腳踏實地，也讓整體造型更輕盈俐落，搭配牛仔褲或長裙都能輕鬆駕馭。

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

服裝系列則主打實穿與開運兼具，CNY 針織外套與 CNY 長風褲以俐落剪裁搭配柔軟材質，既有節慶氛圍，也適合日常穿搭。透過紅、粉、暖色調的層次運用，把招桃花、招財、招福的好運色系自然穿進生活裡，走春、拜年或聚會都不顯刻意。

PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA 流行系列 Retro Tape 合身針織立領外套，以復古運動風為核心輪廓，透過貼身剪裁勾勒出俐落線條，讓針織外套不再只是休閒單品，而是能自然融入日常穿搭的造型關鍵。立領拉鍊設計讓整體風格更具運動感，同時也能依照穿搭需求調整開襟比例，單穿有精神，內搭也不顯厚重。

PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋，承襲 Speedcat 系列的賽車基因，以低筒薄底設計勾勒俐落線條，貼地比例讓雙腳視覺更輕盈，也自然拉長腿部比例，是近年女生穿搭中相當受歡迎的鞋型。金屬銀色鞋面在光線下呈現細緻光澤，為造型注入時髦亮點。無論搭配薄紗長裙或寬褲，都能平衡甜酷風格，讓整體穿搭更有層次感，日常與新年場合都好搭。

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

New Balance

如果你偏好低調卻有質感的穿搭路線，New Balance 的新春限定系列絕對值得關注。2010 與 204L 兩款鞋型，分別從復古街頭與時髦日常切入，為新年造型提供不同風格選擇。

復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供
復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供

2010 延續美製血統，搭載 ABZORB 中底，鞋面以短麂皮、合成皮革與網布層層堆疊，呈現千禧年代的復古線條。新年限定配色如曜石黑、野境綠、曠原棕，色調溫潤內斂，非常適合冬末到初春的穿搭轉換。

。圖片來源：女子漾編輯拍攝
。圖片來源：女子漾編輯拍攝

Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝
Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝

204L 則以 70 年代跑鞋的修長輪廓為靈感，融合現代薄底設計，成為近期時尚圈的討論焦點。全麂皮材質賦予鞋身高級質感，本次推出質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白與大地棕等多款色選，無論是城市通勤或假期出遊，都能自然融入各種穿搭場景，堪稱新春衣櫥中的萬用選手。

【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

卡其外套搭配白色 V 領針織上衣，整體配色乾淨而沈穩，帶出自然耐看的日常質感。短版外套比例俐落，與下身裙裝形成層次對比，不只修飾身形，也讓整體造型在休閒與都會感之間取得剛剛好的平衡，適合新年走春或假日外出穿搭。

新年穿搭關鍵不是多，而是穿得剛剛好

2026 馬年，新中式不再只是節慶限定，而是一種可以陪你走完整年的風格選擇。從 adidas Originals 的文化潮流、PUMA 的開運儀式感，到 New Balance 的耐看復古美學，三種路線各有魅力，也都能在日常中持續發揮。

#鞋款 #穿搭 #CNY #PUMA #新年穿搭 #漾漾來開箱 #Adidas #NewBalance

18+