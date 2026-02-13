2026-02-13 15:47 PREMIER MEDIA
情人節送禮萌翻，GOODBAI x Steiff x ARTOX GROUP 三方聯名推出限量草莓泰迪熊就在微風南山快閃店！
文／克拉大
搶攻情人節浪漫送禮商機，由藝人白敬亭主理的潮流生活方式品牌 GOODBAI，驚喜宣布與德國百年傳奇泰迪熊品牌 Steiff 及國際藝術機構 ARTOX GROUP 達成重磅三方聯名。全新 GOODBAI × Steiff × ARTOX GROUP 泰迪熊聯名系列，台灣限量發售超稀有，即日起至 2026 年 4 月 6 日，率先於 台北微風南山 快閃店亮相！這次不僅是 GOODBAI 與 Steiff 在台灣的首次深度合作，更是為收藏家量身打造的冬季藝術獻禮。在充滿童話氛圍的空間中，萌感、收藏與送禮概念交織，打造專屬於當代潮流的美學想像。
GOODBAI × Steiff × ARTOX GROUP 三方聯名！草莓潮流掛件與泰迪熊玩偶搶先亮相
由藝人白敬亭主理的潮流生活方式品牌 GOODBAI，正式攜手德國百年泰迪熊品牌 Steiff 與國際藝術機構 ARTOX GROUP，推出全新 GOODBAI × Steiff × ARTOX GROUP 泰迪熊聯名系列，為潮流文化、收藏藝術與童話美學交織出全新的想像空間。本次 GOODBAI 聯名系列推出 「10cm草莓泰迪熊盲盒掛件 」及 「25cm 泰迪熊毛絨玩偶」驚喜亮相，設計上巧妙融入白敬亭 GOODBAI 品牌「Goodees World」 經典草莓元素，細節設計中更融入白敬亭個人標誌性的「淚痣」元素，結合可愛造型與夢幻色彩，本次系列快閃活動即將於台北微風南山登場，展期至 2026 年 4 月 6 日，為台灣首次販售，限量超稀有，聯名商品也將預計於2026 年 2 月 13 日正式發售 ，實際開賣時間將另行於 ARTOX GROUP 官方 Instagram 公布，兼具潮流收藏與可愛萌感，打造粉絲與收藏家必搶的限定珍藏！
Steiff 歷史最迷你掌心泰迪熊，首度登台！
融合百年工藝與收藏價值，這次展出超迷你 6cm 大熊貓小泰迪盲盒、愛的小熊系列等、粉絲有機會抽到隱藏版「天使的愛」，每隻均採五關節可動設計，款式包含 Paddy 與 Perfect Teddy Bear，無論是作為盲盒珍藏，還是化身為潮流掛件，都能完美融入日常生活，展現個人風格！台北期間快閃現場設有專屬展示區，讓粉絲近距離欣賞每一個細節，感受百年工藝的精湛魅力，搶先體驗收藏樂趣。而作為曾策劃超過 60 位藝術家共創迪士尼項目，以及 CDG × Übermensch（G-DRAGON） 聯名企劃的幕後推手，ARTOX GROUP 長期致力於推動藝術、潮流與收藏領域的跨界合作。百年泰迪熊品牌 Steiff 則以全球首創的「五關節可動泰迪熊」聞名，不僅與 LOUIS VUITTON、Tiffany 等頂級精品深度聯名，更成為英國女王伊麗莎白二世及瑞士貴族馮・貝森瓦爾男爵等皇室名流的收藏首選。
台灣限定快閃店！沉浸式「夢幻泰迪熊主題木屋」
活動現場特別打造 「夢幻泰迪熊主題木屋」，凡消費任一 Steiff 商品，即可進入木屋拍照打卡，沉浸在 Steiff 泰迪熊營造的童話氛圍中，彷彿走進專屬夢境小屋，成為本次快閃活動的亮點。從白敬亭主理 GOODBAI 的潮流視角出發，到 Steiff × ARTOX GROUP 精心打造的沉浸式空間，這場位於 台北微風南山 的泰迪熊快閃，誠摯邀請潮流、藝術與收藏愛好者，一同體驗冬季限定的溫暖童話世界。
【快閃活動資訊】
- 活動期間：即日起 – 2026.04.06
- 活動地點：台北微風南山 臺北信義區松智路 17 號 2 樓（永心鳳茶旁）
- 主辦單位：ARTOX GROUP 藝拓集團
