第1件精品怎麼選？2026女生最想擁有的10款入門飾品，從愛馬仕到 Dior 新任總監首作一次滿足！

2026-02-19 12:05 造咖
圖片來源：截圖自官方
圖片來源：截圖自官方

對於許多小資族或精品新手來說，選擇人生第一件精品飾品時，除了品牌，價格與百搭性往往是首要考量，入門款不僅在設計上禁得起時間考驗，價格也相對親民，是犒賞自己或定情送禮的完美首選。以下就精選2026 年最受歡迎的精品飾品品牌與清單，帶你輕鬆踏入精品珠寶的世界！

入門精品飾品推薦1.Dior

Dior Daisy 耳環，NTD18,900 圖片來源：Dior
Dior Daisy 耳環，NTD18,900 圖片來源：Dior

經典的CD耳環在新任創意總監Jonathan Anderson的巧思下變得更可愛了！Dior Daisy 耳環頌揚 Dior 的花卉元素底蘊，不對稱的設計展現霓彩拼色漆面雛菊，一側綴有一顆鐫刻 Dior 的白色樹脂珍珠，另一側綴有金色飾面金屬 CD 標誌，讓人能隨心情搭配展現俏皮性格。

入門精品飾品推薦2.Louis Vuitton

LV x TM LV Initiales 手鍊，NTD 15,700 圖片來源：Louis Vuitton
LV x TM LV Initiales 手鍊，NTD 15,700 圖片來源：Louis Vuitton

這款與日本藝術家村上隆的特別版合作設計的手鍊極具收藏價值，金色金屬手鐲點綴村上隆以鮮豔色彩重新演繹的Monogram圖案，並透過創意鏤空工藝打造，展現優雅又充滿玩味的標誌性魅力。

入門精品飾品推薦3.Hermès

Mini Pop H墜飾，NTD 18,300 圖片來源：Hermès
Mini Pop H墜飾，NTD 18,300 圖片來源：Hermès

如果要選出一款最能代表愛馬仕的飾品，Pop H 系列絕對是不二之選。這款作品以品牌經典的「H」字母為靈感，將原本平面、剛硬的工業線條，轉化為如鵝卵石般立體且圓潤的曲線，Pop H系列以全新迷你款式演繹經典作品的優雅線條，微縮後的比例更加精緻小巧，搭配漆面金屬墜飾，不僅能修飾頸部線條，也非常適合與其他輕珠寶疊戴。

入門精品飾品推薦4.Chanel

圈式耳環，NTD 19,900 圖片來源：Chanel
圈式耳環，NTD 19,900 圖片來源：Chanel

Chanel 的飾品是每一位女孩心中對於精緻感的終極幻想，這款耳環將 Coco Chanel 女士最鍾愛的元素融合得恰到好處，圓弧的圈狀設計刻劃著品牌標誌性的菱格紋，雙 C Logo則提升了整體的層次感，搭配金色飾面，讓整體展現復古而溫潤的高級感。

入門精品飾品推薦5.Prada

Saffiano 皮革手鏈，NTD 18,500 圖片來源：Prada
Saffiano 皮革手鏈，NTD 18,500 圖片來源：Prada

這款手環採用Prada 經典的Saffiano 皮革，其獨特的交叉十字紋路不僅耐磨、防刮，更帶有一種特殊的微光澤感，扣環處點綴著經典的琺瑯三角形標誌，搭配溫柔的粉色系皮革與金色金屬扣件，高雅而柔美的設計出眾迷人。

入門精品飾品推薦6.Miu Miu

水晶金屬耳環，NTD 14,000 圖片來源：Miu Miu
水晶金屬耳環，NTD 14,000 圖片來源：Miu Miu

近年來擁有高人氣的Miu Miu帶點甜美與叛逆的風格成為許多人心中首選愛牌，這款耳環採用品牌最具代表性的字體 Logo，表層密鑲滿細緻奪目的精緻水晶，讓經典標誌在耳間折射出如繁星般的光芒。

入門精品飾品推薦7.Fendi

Fendi將品牌經典的雙 F 標誌進行了華麗大改造，O’Lock 系列將原本方正的 Logo 線條演化為圓潤優雅的橢圓形，這款細長手環搭配三個Fendi O’Lock圖案，並鑲嵌了細小的閃亮水晶，這種點到為止的精緻感反而多了幾分知性與高雅。

入門精品飾品推薦8.Loewe

純銀 Anagram Bombé 印章戒指，NTD26,000 圖片來源：Loewe
純銀 Anagram Bombé 印章戒指，NTD26,000 圖片來源：Loewe

這款戒指以Loewe 最具辨識度的 Anagram 標誌為核心，由四個花體「L」組成，不同於一般平面的 Logo 飾品，這款戒指採用了立體鏤空的設計，讓光線能在字母曲線間自由穿梭，從任何角度看都像是一件微型雕塑品。

入門精品飾品推薦9.CELINE

LES PERLES CELINE徽章項鍊，NTD 21,500 圖片來源：CELINE
LES PERLES CELINE徽章項鍊，NTD 21,500 圖片來源：CELINE

這款項鏈在復古的輪廓中注入現代的俐落感，高質感的金色飾面黃銅搭配色澤溫潤的樹脂珍珠，珍珠的圓潤與金屬徽章的硬朗形成鮮明對比，營造出一種剛柔並濟的視覺張力。

入門精品飾品推薦10.Gucci

Blondie系列墜飾手鏈，約NTD20,500 圖片來源：Gucci
Blondie系列墜飾手鏈，約NTD20,500 圖片來源：Gucci

這款手鏈飾以淺金色調飾面黃銅，搭配經典的圓形互扣式雙G標識與長階梯形水晶，折射出迷人的光影律動，盡顯優雅魅力。

本文為造咖授權提供

冬季衣櫥必備「麂皮單品」 70年代復古質感穿搭，輕鬆打造老錢風Look

買一咖揹10年！2026必買10+款「經典翻新」名牌包，買了絕對不後悔

《愛情怎麼翻譯》高允貞「6種穿搭公式」私服比劇中更耐看，把女主角的日常浪漫穿進生活裡

#精品

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

#韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭 #實境秀 #金高恩 #單身即地獄

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

2026-02-09 11:25 女子漾 / 編輯 Sydney

鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

#穿搭 #內搭 #單品 #丹寧 #牛仔風 #牛仔外套

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

#髮膜 #角色 #洗頭 #保養 #護髮產品 #潮流美髮

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

2026-02-03 20:49 女子漾／編輯周意軒
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供

每到新年，穿搭從來不只是「好看」而已，而是一種迎接新運勢的儀式感。2026 馬年來臨，「新中式」不再只是過年限定，而是正式成為全球潮流關鍵字，從街頭、伸展台到日常穿搭全面滲透。這次，編輯精選三大運動品牌，從新中式潮流、開運色系到復古機能美學，帶你一次解鎖新年穿搭公式，讓好運直接穿上身。

adidas Originals

當傳統美學遇上街頭語言，adidas Originals 交出了一張極具話題性的答卷。2026 新年系列以新中式為核心，重新詮釋唐裝輪廓、立領與盤扣細節，讓傳統不再停留在儀式感，而是自然融入日常穿搭。本系列大量運用針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造出帶有「百家衣」概念的拼接外套與針織衫，刺繡、緹花與繩結元素低調藏入設計中，細看還能發現象徵「馬到成功」的寓意圖騰，既有文化深度，也保留潮流輪廓。

CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

鞋款部分同樣誠意滿滿，Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz 與 Forum CL 共七款新年限定鞋型同步登場。全系列搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，將馬年好運巧妙點綴於細節之中。

CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

其中 Gazelle Bold 以復古紅色厚底設計，精準命中 Y2K 女孩的穿搭喜好；Handball Spezial 的磚紅配色，為復古控增添亮點；Superstar II 則以奶油白皮革呈現低調質感，讓新年穿搭更耐看、也更有辨識度。配件系列同樣不可忽略，馬鞍包、流蘇設計、毛帽與圍巾加入紅色繩結與節慶掛飾，從頭到腳完成新年造型。

CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

薄紗長裙向來被視為偏浪漫、偏柔美的單品，但在近幾季的穿搭趨勢中，它反而成為運動風混搭裡最關鍵的平衡角色。透過輕透的材質與層次感設計，薄紗長裙在行走間自然擺動，為整體造型注入空氣感，也讓上身偏休閒或街頭的單品多了一份柔和收尾，不會過於硬派。

薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

搭配運動品牌上衣與球鞋時，薄紗長裙的優勢在於「不搶戲卻有存在感」。黑色薄紗能穩住視覺重心，讓圖樣豐富的針織袖口或鞋款細節成為焦點，同時保留整體穿搭的完整度。這種介於甜與酷之間的風格轉換，正是近年女生穿搭最受歡迎的關鍵，也讓薄紗長裙不再只是約會限定，而是能自在融入日常的新年實穿單品。

如果說新年一定要做的事是什麼，那「穿新鞋、換新衣」絕對榜上有名。PUMA 今年以「馬上發財、馬到成功」為靈感，直接把祝福變成設計細節，讓開運不再只是口號。

新年鞋款。圖片來源：官方提供
新年鞋款。圖片來源：官方提供

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

馬年限定「彪足馬力」系列，推出 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋款，將馬蹄鞋扣、馬尾結等節慶元素融入鞋身設計，細節滿滿卻不流於張揚。薄底鞋型象徵新的一年腳踏實地，也讓整體造型更輕盈俐落，搭配牛仔褲或長裙都能輕鬆駕馭。

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

服裝系列則主打實穿與開運兼具，CNY 針織外套與 CNY 長風褲以俐落剪裁搭配柔軟材質，既有節慶氛圍，也適合日常穿搭。透過紅、粉、暖色調的層次運用，把招桃花、招財、招福的好運色系自然穿進生活裡，走春、拜年或聚會都不顯刻意。

PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA 流行系列 Retro Tape 合身針織立領外套，以復古運動風為核心輪廓，透過貼身剪裁勾勒出俐落線條，讓針織外套不再只是休閒單品，而是能自然融入日常穿搭的造型關鍵。立領拉鍊設計讓整體風格更具運動感，同時也能依照穿搭需求調整開襟比例，單穿有精神，內搭也不顯厚重。

PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋，承襲 Speedcat 系列的賽車基因，以低筒薄底設計勾勒俐落線條，貼地比例讓雙腳視覺更輕盈，也自然拉長腿部比例，是近年女生穿搭中相當受歡迎的鞋型。金屬銀色鞋面在光線下呈現細緻光澤，為造型注入時髦亮點。無論搭配薄紗長裙或寬褲，都能平衡甜酷風格，讓整體穿搭更有層次感，日常與新年場合都好搭。

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

New Balance

如果你偏好低調卻有質感的穿搭路線，New Balance 的新春限定系列絕對值得關注。2010 與 204L 兩款鞋型，分別從復古街頭與時髦日常切入，為新年造型提供不同風格選擇。

復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供
復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供

2010 延續美製血統，搭載 ABZORB 中底，鞋面以短麂皮、合成皮革與網布層層堆疊，呈現千禧年代的復古線條。新年限定配色如曜石黑、野境綠、曠原棕，色調溫潤內斂，非常適合冬末到初春的穿搭轉換。

。圖片來源：女子漾編輯拍攝
。圖片來源：女子漾編輯拍攝

Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝
Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝

204L 則以 70 年代跑鞋的修長輪廓為靈感，融合現代薄底設計，成為近期時尚圈的討論焦點。全麂皮材質賦予鞋身高級質感，本次推出質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白與大地棕等多款色選，無論是城市通勤或假期出遊，都能自然融入各種穿搭場景，堪稱新春衣櫥中的萬用選手。

【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

卡其外套搭配白色 V 領針織上衣，整體配色乾淨而沈穩，帶出自然耐看的日常質感。短版外套比例俐落，與下身裙裝形成層次對比，不只修飾身形，也讓整體造型在休閒與都會感之間取得剛剛好的平衡，適合新年走春或假日外出穿搭。

新年穿搭關鍵不是多，而是穿得剛剛好

2026 馬年，新中式不再只是節慶限定，而是一種可以陪你走完整年的風格選擇。從 adidas Originals 的文化潮流、PUMA 的開運儀式感，到 New Balance 的耐看復古美學，三種路線各有魅力，也都能在日常中持續發揮。

#鞋款 #穿搭 #CNY #PUMA #新年穿搭 #漾漾來開箱 #Adidas #NewBalance

