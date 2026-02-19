2026-02-19 12:05 造咖
第1件精品怎麼選？2026女生最想擁有的10款入門飾品，從愛馬仕到 Dior 新任總監首作一次滿足！
對於許多小資族或精品新手來說，選擇人生第一件精品飾品時，除了品牌，價格與百搭性往往是首要考量，入門款不僅在設計上禁得起時間考驗，價格也相對親民，是犒賞自己或定情送禮的完美首選。以下就精選2026 年最受歡迎的精品飾品品牌與清單，帶你輕鬆踏入精品珠寶的世界！
入門精品飾品推薦1.Dior
經典的CD耳環在新任創意總監Jonathan Anderson的巧思下變得更可愛了！Dior Daisy 耳環頌揚 Dior 的花卉元素底蘊，不對稱的設計展現霓彩拼色漆面雛菊，一側綴有一顆鐫刻 Dior 的白色樹脂珍珠，另一側綴有金色飾面金屬 CD 標誌，讓人能隨心情搭配展現俏皮性格。
入門精品飾品推薦2.Louis Vuitton
這款與日本藝術家村上隆的特別版合作設計的手鍊極具收藏價值，金色金屬手鐲點綴村上隆以鮮豔色彩重新演繹的Monogram圖案，並透過創意鏤空工藝打造，展現優雅又充滿玩味的標誌性魅力。
入門精品飾品推薦3.Hermès
如果要選出一款最能代表愛馬仕的飾品，Pop H 系列絕對是不二之選。這款作品以品牌經典的「H」字母為靈感，將原本平面、剛硬的工業線條，轉化為如鵝卵石般立體且圓潤的曲線，Pop H系列以全新迷你款式演繹經典作品的優雅線條，微縮後的比例更加精緻小巧，搭配漆面金屬墜飾，不僅能修飾頸部線條，也非常適合與其他輕珠寶疊戴。
入門精品飾品推薦4.Chanel
Chanel 的飾品是每一位女孩心中對於精緻感的終極幻想，這款耳環將 Coco Chanel 女士最鍾愛的元素融合得恰到好處，圓弧的圈狀設計刻劃著品牌標誌性的菱格紋，雙 C Logo則提升了整體的層次感，搭配金色飾面，讓整體展現復古而溫潤的高級感。
入門精品飾品推薦5.Prada
這款手環採用Prada 經典的Saffiano 皮革，其獨特的交叉十字紋路不僅耐磨、防刮，更帶有一種特殊的微光澤感，扣環處點綴著經典的琺瑯三角形標誌，搭配溫柔的粉色系皮革與金色金屬扣件，高雅而柔美的設計出眾迷人。
入門精品飾品推薦6.Miu Miu
近年來擁有高人氣的Miu Miu帶點甜美與叛逆的風格成為許多人心中首選愛牌，這款耳環採用品牌最具代表性的字體 Logo，表層密鑲滿細緻奪目的精緻水晶，讓經典標誌在耳間折射出如繁星般的光芒。
入門精品飾品推薦7.Fendi
Fendi將品牌經典的雙 F 標誌進行了華麗大改造，O’Lock 系列將原本方正的 Logo 線條演化為圓潤優雅的橢圓形，這款細長手環搭配三個Fendi O’Lock圖案，並鑲嵌了細小的閃亮水晶，這種點到為止的精緻感反而多了幾分知性與高雅。
入門精品飾品推薦8.Loewe
這款戒指以Loewe 最具辨識度的 Anagram 標誌為核心，由四個花體「L」組成，不同於一般平面的 Logo 飾品，這款戒指採用了立體鏤空的設計，讓光線能在字母曲線間自由穿梭，從任何角度看都像是一件微型雕塑品。
入門精品飾品推薦9.CELINE
這款項鏈在復古的輪廓中注入現代的俐落感，高質感的金色飾面黃銅搭配色澤溫潤的樹脂珍珠，珍珠的圓潤與金屬徽章的硬朗形成鮮明對比，營造出一種剛柔並濟的視覺張力。
入門精品飾品推薦10.Gucci
這款手鏈飾以淺金色調飾面黃銅，搭配經典的圓形互扣式雙G標識與長階梯形水晶，折射出迷人的光影律動，盡顯優雅魅力。
【本文為造咖授權提供】
