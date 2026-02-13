Ju髮藝染髮分享｜找設計師 Boss 打造質感髮色，氣場直接升級

最近終於抽空去整理頭髮。

其實我一直覺得，頭髮真的會影響一個人的整體氣質。尤其是工作需要出席活動、拍照、開會的時候，髮色跟光澤感真的差很多。

這次我到 Ju髮藝 找設計師 Boss 染髮。

老實說，每次想要換髮型或調整顏色，我第一個想到的都是他。

為什麼固定找 Boss 染髮？

其實現在髮廊很多，但找到「懂你」的設計師真的不容易。

Boss 不會一開始就急著推薦流行色，

而是會先問我最近的工作狀態、穿搭風格、膚色變化，甚至連拍照需求都會一起考量。

這次討論的重點是：

想要有質感，但不要太高調

室內看起來溫柔自然

在陽光下有層次感與光澤

他幫我調整成一個低調卻很有存在感的顏色。

不是一眼就誇張，但會讓人覺得「妳最近變得很有精神」。

這種細節，其實才是專業。

染後的感受：氣色＋氣場都變了

染完當下最大的感覺是——

整個人變得比較亮。

不是那種金色或高飽和色的亮，而是「乾淨感」。

頭髮有光澤，整體看起來就會比較俐落。

而且我很在意的一點是：

染後髮質沒有乾澀感。

Boss 在染前會先做基礎保護，染後也會教我怎麼維持顏色與光澤，包含洗髮精的選擇、吹整方式，這些小細節其實都很重要。

女生最值得投資的，其實是狀態

很多人會問我，工作那麼忙為什麼還會定期整理頭髮？

因為我覺得——

外在狀態會影響內在自信。

當你照鏡子覺得自己氣色很好、整體乾淨俐落，

那種感覺會直接反映在工作表現與說話氣場上。

換一個適合自己的髮色，

就像幫自己 reset 一次。

Ju髮藝環境與整體感受

Ju髮藝的空間很舒服，不會太擁擠。

整體風格簡單乾淨，讓人可以好好放鬆。

助理在過程中也很細心，

洗頭的力道剛好，不會趕流程。

對我來說，染髮不只是「做造型」，

而是一段讓自己暫停、整理思緒的時間。

最後心得

如果你最近也想換個髮色，

或是正在找一位可以長期配合的設計師，我真的蠻推薦 Boss。

他不是做浮誇造型型的設計師，

而是會幫你打造「耐看、長期看也不膩」的風格。

這種穩定感，我自己很喜歡。

📍 Ju髮藝

👤 設計師 Boss