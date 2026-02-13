2026-02-13 10:16 女子漾／編輯ANDREA
台灣也逛得到！日本超火紅品牌登松菸，長銷冠軍襯衫必買~誰穿誰好看
日本設計品牌 mizuiro ind 海外首間旗艦店於2月11日正式進駐台北誠品生活松菸店，象徵品牌深耕亞洲市場的重要里程碑。以「不分年齡、不退流行」為核心理念，mizuiro ind 透過立體剪裁與細膩打版工藝，展現日本職人對日常服裝的講究與堅持，長年深受日本跨世代消費者喜愛。
此次開幕同步發表 2026 春夏系列「Modern Heritage」，以「經典傳承再構築」為主軸，重新詮釋現代大人的日常穿著。整體色調圍繞白米色與大地色系，並點綴粉與藍作為視覺亮點。材質強調透光、輕盈與光澤感，大量運用具凹凸紋理與透明層次的布料，透過自然流動的版型，勾勒出如雕刻般的立體質地與細節。
佔地近 40 坪的旗艦店空間，以日式無機質風格打造簡約氛圍，搭配大理石檯面、灰階地坪與復古傢俱陳設，中庭更設置日本藝術家西畠靖和創作的松樹枯枝藝術裝置，呈現侘寂美學與沉靜質感。
店內一次集結日本經典熱銷款與 SS26 新品，總計超過 150 個品項，包括曾於巴黎展出的全新無性別支線「Free People」，以及搶先日本上市的 mizuiro ind accessories「bag」手作包款系列，讓台灣消費者與日本市場同步接軌。
品牌代表單品亦成焦點，包括長銷冠軍後打褶寬版襯衫、蕾絲立領寬版襯衫，以及被日本 KOL 推薦為「百搭神褲」的寬版工裝褲，皆以簡約外型與修飾輪廓著稱，不分性別皆可駕馭。
為慶祝開幕，品牌推出台灣限定活動。來店即贈 SS26 攝影明信片套組，單筆消費滿 4,000 元可獲得台灣區限定「journal vol.016 Where Space Speaks」攝影帆布袋，滿 8,000 元再加贈品牌化妝包，數量有限，送完為止。
同步推薦：
MARGESHERWOOD × PEANUTS聯名系列浪漫登場
韓國設計品牌MARGESHERWOOD再度帶來話題之作，攜手經典漫畫《PEANUTS™》推出全新聯名系列，並於ARTIFACTS敦南旗艦店打造期間限定快閃空間，為情人節前夕增添一抹俏皮浪漫。
本次系列以「Love Confession 愛的告白」為主題，靈感取自 Sally 寫給 Linus 的情書，將少女直率又帶點執著的心意，轉化為可穿戴的時尚語彙。設計核心圍繞 Sally 對 Linus的暱稱「For my sweet babboo」，搭配愛心蕾絲元素，透過品牌一貫幽默且復古的視角，重現戀愛中那份真誠又自信的悸動。整體風格在甜美與率性之間取得平衡，既保留 PEANUTS的童趣靈魂，也注入 MARGESHERWOOD 的當代輪廓。
系列共推出八款包袋、十三款服飾及多款配件，從肩背包、波士頓包到印花 T 恤、Polo 衫，皆融入角色插畫與主題標語，讓浪漫不再停留於想像，而是成為日常造型的一部分。配件部分亦延伸推出鑰匙圈、皮革吊飾與蕾絲拉鍊短夾等單品，細節處處呼應「告白」主題，為整體穿搭增添亮點。
期間限定快閃店將於2月 12日至 3月11日在 ARTIFACTS 敦南旗艦店登場，消費者可近距離感受完整系列魅力；THE SPAACE 線上商城則於2 月 5日起全球同步開賣。這場跨界合作不僅喚起漫畫迷的青春記憶，也為新一季衣櫥注入輕盈甜蜜的氣息。
