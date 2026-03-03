臉部保養趨勢延伸至情緒層面：「情緒美容」成 2026 年討論方向

在高壓、高密度的現代生活中，情緒與健康的關聯逐漸受到重視。近年臉部保養領域出現新討論方向，有部分討論指出，長期情緒壓力可能與皮膚狀態與外觀感受有所關聯，因此「情緒美容」逐漸成為 2026 年保養趨勢中的討論關鍵詞之一。

　

長期壓力與皮膚穩定度的潛在關聯

人在長時間承受心理壓力時，體內壓力相關荷爾蒙的調節機制可能受到影響，進而牽動睡眠品質、免疫反應與皮膚屏障狀態。在壓力累積期間，部分人可能感受到膚況穩定度下降或保養感受改變，也讓情緒管理逐漸被視為影響外在狀態的重要生活因素，但相關現象仍與個人生活型態與保養方式有關。

　

　

表情肌緊繃成為「情緒老化」的外在指標

除了生理層面，臉部表情肌長期處於緊繃狀態，也可能影響臉部線條與整體氣色。現代人長時間使用螢幕、情緒壓抑或專注用眼，容易使眼周、額頭與咀嚼肌處於持續收縮狀態。若缺乏適當放鬆，臉部可能呈現較為疲憊的視覺感受，影響整體氣色印象。

　

臉部保養從表層護理延伸至筋膜放鬆

隨著觀念轉變，臉部保養逐漸不再侷限於清潔與滋潤，而是延伸至臉部肌群與筋膜層的舒緩。透過溫和、有節奏的放鬆方式，協助臉部回到較自然的狀態，被視為結合身心平衡的日常保養策略。這類做法強調過程中的感受與規律性，而非短期效果。

　

業界觀察：情緒管理納入臉部保養思維

根據抒沁 SPA的觀察，近年消費者在選擇臉部保養服務時，愈來愈重視是否能在過程中獲得放鬆與舒緩感受。該品牌指出，透過結合放鬆導向的臉部照護流程與舒緩體驗，提醒民眾將情緒壓力視為生活狀態中的一項觀察面向，並鼓勵將臉部放鬆納入日常自我照顧的一環。

　

情緒覺察成為日常保養的重要起點

值得注意的是，情緒美容並非單一保養行為，而是一種生活態度的轉換。從辨識壓力來源、建立情緒覺察習慣，到適時安排放鬆時間，皆有助於降低長期緊繃對身心造成的負擔。將臉部保養視為自我照顧的一部分，也有助於提升對自身狀態的敏感度，讓保養行為更貼近日常需求。

　

回歸生活本質　建立長期身心平衡習慣

整體而言，情緒美容的核心不在於追求外表改變，而是回到生活節奏與身心狀態的平衡。民眾可從規律作息、適度休息、情緒覺察與日常放鬆做起，作為維持日常生活節奏與身心狀態平衡的基礎之一。當臉部保養與生活管理相互結合，保養不再只是外在程序，而是長期健康意識的自然延伸。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。

　

　

　

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

2026-02-09 11:25 女子漾 / 編輯 Sydney

鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

Outfit 1

Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

Outfit 2

將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

Outfit 3

經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

Outfit 4

深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

Outfit 5

淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

2026-02-03 20:49 女子漾／編輯周意軒

每到新年，穿搭從來不只是「好看」而已，而是一種迎接新運勢的儀式感。2026 馬年來臨，「新中式」不再只是過年限定，而是正式成為全球潮流關鍵字，從街頭、伸展台到日常穿搭全面滲透。這次，編輯精選三大運動品牌，從新中式潮流、開運色系到復古機能美學，帶你一次解鎖新年穿搭公式，讓好運直接穿上身。

adidas Originals

當傳統美學遇上街頭語言，adidas Originals 交出了一張極具話題性的答卷。2026 新年系列以新中式為核心，重新詮釋唐裝輪廓、立領與盤扣細節，讓傳統不再停留在儀式感，而是自然融入日常穿搭。本系列大量運用針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造出帶有「百家衣」概念的拼接外套與針織衫，刺繡、緹花與繩結元素低調藏入設計中，細看還能發現象徵「馬到成功」的寓意圖騰，既有文化深度，也保留潮流輪廓。

鞋款部分同樣誠意滿滿，Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz 與 Forum CL 共七款新年限定鞋型同步登場。全系列搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，將馬年好運巧妙點綴於細節之中。

其中 Gazelle Bold 以復古紅色厚底設計，精準命中 Y2K 女孩的穿搭喜好；Handball Spezial 的磚紅配色，為復古控增添亮點；Superstar II 則以奶油白皮革呈現低調質感，讓新年穿搭更耐看、也更有辨識度。配件系列同樣不可忽略，馬鞍包、流蘇設計、毛帽與圍巾加入紅色繩結與節慶掛飾，從頭到腳完成新年造型。

薄紗長裙向來被視為偏浪漫、偏柔美的單品，但在近幾季的穿搭趨勢中，它反而成為運動風混搭裡最關鍵的平衡角色。透過輕透的材質與層次感設計，薄紗長裙在行走間自然擺動，為整體造型注入空氣感，也讓上身偏休閒或街頭的單品多了一份柔和收尾，不會過於硬派。

搭配運動品牌上衣與球鞋時，薄紗長裙的優勢在於「不搶戲卻有存在感」。黑色薄紗能穩住視覺重心，讓圖樣豐富的針織袖口或鞋款細節成為焦點，同時保留整體穿搭的完整度。這種介於甜與酷之間的風格轉換，正是近年女生穿搭最受歡迎的關鍵，也讓薄紗長裙不再只是約會限定，而是能自在融入日常的新年實穿單品。

如果說新年一定要做的事是什麼，那「穿新鞋、換新衣」絕對榜上有名。PUMA 今年以「馬上發財、馬到成功」為靈感，直接把祝福變成設計細節，讓開運不再只是口號。

馬年限定「彪足馬力」系列，推出 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋款，將馬蹄鞋扣、馬尾結等節慶元素融入鞋身設計，細節滿滿卻不流於張揚。薄底鞋型象徵新的一年腳踏實地，也讓整體造型更輕盈俐落，搭配牛仔褲或長裙都能輕鬆駕馭。

服裝系列則主打實穿與開運兼具，CNY 針織外套與 CNY 長風褲以俐落剪裁搭配柔軟材質，既有節慶氛圍，也適合日常穿搭。透過紅、粉、暖色調的層次運用，把招桃花、招財、招福的好運色系自然穿進生活裡，走春、拜年或聚會都不顯刻意。

PUMA 流行系列 Retro Tape 合身針織立領外套，以復古運動風為核心輪廓，透過貼身剪裁勾勒出俐落線條，讓針織外套不再只是休閒單品，而是能自然融入日常穿搭的造型關鍵。立領拉鍊設計讓整體風格更具運動感，同時也能依照穿搭需求調整開襟比例，單穿有精神，內搭也不顯厚重。

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋，承襲 Speedcat 系列的賽車基因，以低筒薄底設計勾勒俐落線條，貼地比例讓雙腳視覺更輕盈，也自然拉長腿部比例，是近年女生穿搭中相當受歡迎的鞋型。金屬銀色鞋面在光線下呈現細緻光澤，為造型注入時髦亮點。無論搭配薄紗長裙或寬褲，都能平衡甜酷風格，讓整體穿搭更有層次感，日常與新年場合都好搭。

New Balance

如果你偏好低調卻有質感的穿搭路線，New Balance 的新春限定系列絕對值得關注。2010 與 204L 兩款鞋型，分別從復古街頭與時髦日常切入，為新年造型提供不同風格選擇。

2010 延續美製血統，搭載 ABZORB 中底，鞋面以短麂皮、合成皮革與網布層層堆疊，呈現千禧年代的復古線條。新年限定配色如曜石黑、野境綠、曠原棕，色調溫潤內斂，非常適合冬末到初春的穿搭轉換。

204L 則以 70 年代跑鞋的修長輪廓為靈感，融合現代薄底設計，成為近期時尚圈的討論焦點。全麂皮材質賦予鞋身高級質感，本次推出質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白與大地棕等多款色選，無論是城市通勤或假期出遊，都能自然融入各種穿搭場景，堪稱新春衣櫥中的萬用選手。

卡其外套搭配白色 V 領針織上衣，整體配色乾淨而沈穩，帶出自然耐看的日常質感。短版外套比例俐落，與下身裙裝形成層次對比，不只修飾身形，也讓整體造型在休閒與都會感之間取得剛剛好的平衡，適合新年走春或假日外出穿搭。

新年穿搭關鍵不是多，而是穿得剛剛好

2026 馬年，新中式不再只是節慶限定，而是一種可以陪你走完整年的風格選擇。從 adidas Originals 的文化潮流、PUMA 的開運儀式感，到 New Balance 的耐看復古美學，三種路線各有魅力，也都能在日常中持續發揮。

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

《愛情怎麼翻譯》高允貞髮量富翁令人羨慕！從5招護髮秘密輕鬆養出澎鬆好髮質

2026-02-20 01:18 女子漾／編輯Layla陳亭希
有著「南韓最美整形範本」稱號的韓國演員高允貞，近期演出的《愛情怎麼翻譯？》成為熱量討論話題，不僅是男女主角的互動超有 CP 感，而且劇中造型相當亮眼之外，零死角高顏值加上纖瘦比例成為新一代女神，除此之外，高允貞還有一頭豐盈髮量令人超羨慕，她曾分享自己非常注重頭髮的保養，透過日常習慣養成，才能擁有柔順光澤又蓬鬆的頭髮，想知道高允貞有哪些養出髮量富翁的秘訣嗎？一起從以下 5 個重點整理，輕鬆養出澎鬆好髮質。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開01.注重頭皮保濕

想擁有令人羨慕的髮質嗎？不妨跟著高允貞先從頭皮保養開始，由於頭皮跟皮膚一樣容易脆弱敏感，尤其受到外在環境因素影響，便會讓頭皮肌膚不穩定，因此在乾燥季節就要加強頭皮保濕，炎熱天氣裡則要透過能鎮定舒緩的洗潤產品交替使用，這樣才能維持頭皮的健康。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開02.選用高效洗髮精

高允貞的髮量多於常人，但其實更要花心力與時間保養，選用不刺激但具有高效清潔力的洗髮精，可以加強潔淨頭皮帶走髒污，再搭配護髮膜使用，才能讓髮質看起來柔潤有光澤。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開03.頭皮去角質

固定的頭皮去角質其實非常重要，不僅讓毛囊排去老廢髒污之外，更讓毛孔呼吸透氣，使髮根加強健康不易斷裂。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開04.頭髮要吹乾且勤梳頭

想讓頭皮與髮絲保持強韌，那麼在日常小習慣就要非常注意，像是洗完頭充分將頭髮吹乾，並從各個角度完整的梳理頭髮，在梳頭過程中為頭皮按摩，促進血液循環同時使頭部放鬆。

高允貞養出蓬鬆髮量秘訣大公開05避免熬夜

經常熬夜會使身體機能變得混亂，所以足夠又穩定的睡眠，能讓肌膚充電之外，也讓頭皮不因賀爾蒙變化而掉髮，另外，盡量經常更換分髮線方向，可減少頭皮壓力。

冬季最時髦！日韓女生都在穿「短裙+褲襪」一招展現暖感滿分的造型層次

冬季最時髦！日韓女生都在穿「短裙+褲襪」一招展現暖感滿分的造型層次

2026-02-10 22:52 女子漾／編輯Layla陳亭希
台灣的冬季氣溫總是忽冷忽熱，每天出門前的穿搭讓人不禁陷入選擇煩惱，尤其想穿出理想暖度兼具造型感的時候，在搭配選擇上需花點時間，加上冬天的衣服都比較厚，所以也要隨著注意單品會不會讓比例看起來不修飾，如果想同時打造時髦感受的話，推薦大家不妨從日韓女生的衣著風格找靈感，像是近日許多人都在推的「短裙 + 褲襪」，便成為本季不可錯過的必備，不僅可以加乘出輕甜女孩氣息之外，輕鬆提升質感滿分的注目氛圍。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 01.

帶點 Outdoor 風的半拉鍊上衣，絕對是本季超夯的時髦小黑馬單品，選擇半拉鍊上衣、短裙、褲襪的穿衣組合，瞬間展現休閒又可愛的冬季印象。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 02.

以暖度十足的針織開襟衫為搭配，向來是韓系風格不可錯過的必備，運用 A 字短裙與褲襪混搭，讓身形修飾出顯瘦又挑高的迷人比例。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 03.

當陷入穿搭靈感缺乏的時候，不妨嘗試針織上衣和短裙為衣著增添保暖效果，下身再融入短裙跟褲襪，讓外出時刻再也不怕穿的不夠暖，另外疊加一件皮衣外套，並戴上綁帶針織帽，使細節更有重點且加分。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 04.

寒流來襲氣溫驟降，此時選搭中長版鋪棉外套、短裙、褲襪加乘，為整體注入一股街頭率性的氛圍，鞋子不論是搭球鞋或短靴都很合適。

冬季日韓女生最愛搭配！以「褲襪+短裙」營造暖感時髦LOOK 05.

如果想為穿搭增添高級質感，推薦可以從材質上著手，例如全身皆選針織為主的款式，從針織上衣、針織裙、針織襪等，輕鬆讓品味度更顯著，隨性混搭毛毛側背包就很好看加分。

18+