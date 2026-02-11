把好運穿在身上，用粉彩時尚色彩重新詮釋農曆新年

和學員一起歡度新年，也祝福所有讀者 馬年行大運。圖/華華服飾

轉眼之間，農曆新年又悄悄靠近。對華人世界而言，過年從來不只是日曆上的一個節慶，而是一場關於「祝福」與「期盼」的大日子。從餐桌上的年菜、家中的裝飾，到穿在身上的服裝，每一個細節都蘊藏著象徵意義：蘋果寓意平平安安、年糕代表年年高升；一盆盛開的花象徵花開富貴，小小的柿子擺飾則寄託著事事如意的心願。至於服裝，更是少不了吉祥圖騰、喜氣色調，彷彿穿得越紅、越亮，好運就來了。

然而，當這些元素年復一年地重複出現，是否也讓人產生「來點不一樣的」感覺？吉祥與喜氣固然重要，但若少了巧思與創意，便容易流於公式。

今年，不妨換個角度思考，是否能用「時尚」重新來裝扮傳統，讓新年穿搭既保留祝福意涵，又多一份個人風格與時尚感？

2026春夏流行色彩中，「粉彩色系」強勢回歸，成為伸展台上的關鍵角色。淡淡的粉彩色不再只是低調或素雅的代名詞，而是被賦予純淨、更新、充滿未來感的象徵。若說紅色代表熱鬧與張揚，那麼粉彩色系列，便是另一種更高級、更耐看的新年祝福，象徵嶄新的開始。

今年的農曆新年，不妨就以粉彩色為主軸，打造一套「時尚感滿分的新年裝」。

夢幻氣息的「晶亮小仙女」

選擇帶有細緻亮片、珠飾或微微光澤的材質，讓光線在行走之間自然流轉。這樣的穿搭，低調卻耀眼，特別適合家族聚會、新年聚餐，低調中自帶焦點。搭配簡潔的線條與輕柔剪裁，讓整體造型既溫柔又充滿節慶感。

利用亮片珍珠來強化服裝的華麗感，搭配飄逸的長裙美極了。圖/華華服飾

淡淡的粉彩把熱鬧的農曆新年，妝點了「留白」的驚艷!圖/華華服飾

優雅經典的「歐式小香風」

短版粉彩套裝、細緻織紋與俐落剪裁，為傳統新年注入法式優雅。這樣的穿搭不僅適合拜年，也非常適合需要兼顧正式與品味的場合。典雅的小香風，象徵自信與從容，讓人一出場就散發成熟而穩定的氣場。

小香風可以端莊，也可以浪漫，就看你要如何搭配。圖/華華服飾

如果還是喜歡穩重的黑色調，黑色系小香風配上亮眼的胸花，華麗不失穩重。圖/華華服飾

氣勢十足的「華麗人造皮草」

白色人造皮草外套，不僅保暖，更能瞬間拉高整體造型的存在感。這種略帶戲劇張力的單品，正好呼應過年想要「隆重登場」的心情。搭配簡約內搭，反而更能凸顯皮草的質感與層次，讓人感受到一種低調奢華的節慶態度。

簡單的內搭，更能強調出人造皮草的華麗。圖/華華服飾

低調的奢華，人造皮草一樣能顯出青春的美好。圖/華華服飾

傳統從來不是被推翻，而是被重新詮釋。當粉彩色遇上農曆新年，它不再只是流行色，而是一種象徵洗鍊後的祝福、成熟後的喜氣。或許，今年的新年，不需要再一味追求熱鬧的顏色，而是用更時尚的方式，為自己迎來一個真正「煥然一新」的新形象。