2026-02-11 21:37 女子漾／編輯周意軒
今年走春這樣穿！UNIQLO、GU、GAP春夏5大人氣新品，櫻花、聯名牛仔、抽繩包一次掌握
春天一到，衣櫃也該換季了。從走春拜年、姐妹出遊到櫻花打卡，今年春夏的關鍵字只有一個：好搭、好看、好拍照。UNIQLO、GU、GAP三大品牌紛紛端出話題新品，從聯名牛仔褲、日系櫻花系列到高CP值百搭裙裝，幫你把「舒服」和「造型感」一次到位。以下5大人氣單品與話題系列，直接幫妳整理好。
1. GU春夏5大人氣單品 小資女走春首選
今年GU春夏新品主打「輕便好搭」，不只價格親民，版型更是顯瘦關鍵。
女裝 Barrel Ankle 輕便錐形褲359459
2/13–2/22限定優惠價690元（原價790元，共5色）
微寬鬆的錐形剪裁，修飾大腿線條又保有舒適度，搭配短版上衣或襯衫都能拉長比例，是走春一整天也不累的萬用褲款。
女裝 TUNIC 細肩帶長版裙擺背心 359821
原價790元（共3色）
細肩帶設計自帶溫柔感，層次裙擺讓整體更輕盈，內搭T恤或單穿都好看，拍照特別有春天氛圍。
女裝 拼接設計連身裙 359656
原價790元（共3色）
一件搞定穿搭煩惱，拼接線條讓版型更立體，屬於不用思考就能出門的安全牌。
女裝 勾針編織開襟外套 359641
原價690元（共4色）
春夏必備的編織單品，隨意披上就多一層慵懶層次，搭牛仔褲或洋裝都能提升精緻感。
女裝 蛋糕荷葉裙 359475
原價890元（共4色）
層層裙擺走路自帶飄逸感，甜而不膩，搭球鞋就能中和少女氣息，是約會與聚餐都適合的安全選擇。
2. UNIQLO話題單品 聯名牛仔＋2WAY抽繩包成熱搜王
在眾多單品中，討論度最高的莫過於「抽繩肩背包」。可肩背、可手提的2WAY設計，拉緊抽繩時呈現俐落輪廓，鬆開後又有大容量收納空間，被網友封為「好搭又好放」的日常神隊友。
另一亮點則是JW ANDERSON聯名直筒牛仔褲。由Dior創意總監操刀，經典直筒剪裁修飾腿型、百搭耐看，後口袋JW ANDERSON Logo改為刺繡設計，更顯質感。今年想入手一件能穿好幾季的牛仔褲，這條絕對在清單裡。
女裝（男女適穿）工裝短版外套也是本季黑馬。挺度剛好的工裝風格，加上短版設計拉長比例，背面打摺與側片設計展現A字剪裁層次，搭褲裝或長裙都能駕馭。
春夏配件關鍵字：太陽眼鏡不能少
春夏造型想有完整度，配件絕對是靈魂。UNIQLO本季推出四大框型太陽眼鏡，對應不同臉型需求，並結合紫外線防護與防霧機能設計，兼顧造型與實用性。
從休閒鞋、帆船鞋到涼鞋，都以簡約輪廓搭配高質感細節，男女都能輕鬆混搭。再配上抽繩設計肩背包，輕量材質與實用收納兼具，春夏出門不再手忙腳亂。
UNIQLO : C 2026春夏系列以低調玩味為核心，圍繞現代基本款設計，讓日常穿搭自然流動，配件則為整體造型畫下精準句點。
3. GAP日本限定Sakura櫻花系列 日系溫柔感登台
春天怎麼能少了櫻花。Gap日本限定「Sakura櫻花系列」1月29日首度於台灣登場，以柔和色彩與櫻花圖樣，融入標誌性Logo與經典休閒輪廓，為美式風格注入日系感性。
女裝櫻花系列Logo連帽外套NT$1,999，柔霧色系自帶溫柔濾鏡。
Logo刺繡抽繩鬆緊短褲NT$999，輕鬆打造春日休閒感。
櫻花系列襪子一組NT$999，細節控不能錯過。