2026-02-11 17:33 女子漾／編輯許智捷
手機也要換新衣！CASETiFY馬年新春優惠開跑 兩件8折、抽LINE點數8888點
準備好替手機換上「開運戰袍」，一起迎接馬年到來了嗎？ CASETiFY 推出新春限時優惠，即日起至 2 月 23 日，只要於 CASETiFY 台灣官方網站或 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買兩件以上產品，即可享 8 折優惠，新會員更可享最低 75 折專屬折扣，讓消費者用更甜價格入手人氣手機殼與電子配件，以全新風格迎接開春好運。
CASETiFY 同步精選多款新春限定與聯名系列，為手機一次補齊顏值與好運能量！
RICH FLOWER 系列：新年財氣一次點滿
CASETiFY 攜手塗鴉藝術家 Yoyo Lee 推出 RICH FLOWER 系列，以新春嘉年華為靈感，透過鮮明活潑的塗鴉風格重新詮釋傳統春節元素。設計中巧妙融入金元寶、幸運錢幣與神祕魔法 8 號球圖樣，打造如同拉霸機般的開運視覺，象徵「有錢花」與財源滾滾。
整體色彩熱鬧繽紛，兼具童趣與潮流感，為手機殼增添一抹新春能量，也讓日常配件成為開運小物。
馬年新春系列：「馬」力全開
迎接生肖馬年，CASETiFY 以現代視角重新詮釋經典生肖意象，推出多款新春限定單品。包括以細緻縫線打造質感外觀的 Snappy™ BioVeg 合成皮革小馬卡套、靈感來自旋轉木馬的小馬手機吊飾，以及象徵「柿柿如意」的 Snappy™ 柿子氣囊手機支架，將吉祥寓意融入生活細節。
此外，靈感源自中式結繩的幸運繩結吊飾，也為新一年帶來雙倍好運祝福。從實用性到設計感，讓手機在春節期間也能成為穿搭亮點。
Bu2ma 系列：胖虎助攻，新年幸運翻身
CASETiFY 與 Bu2Ma 合作推出全新好運系列電子配件，以胖虎生動有趣的表情與動作為主角，結合春節熱鬧氛圍與滿滿玩心，為新年注入青春活力。
系列不僅具備高防護力，更像是一枚專屬新春幸運符，陪伴使用者在聚會、出遊與拜年場合中翻轉運勢，玩出好心情。
WHOSMiNG Ｘ Panda Friends 聯名系列：萌系祝福一次到位
由台灣藝術家 Ming Liu 創立的 WHOSMiNG 插畫工作室，也推出以招財貓為主題的新年電子配件。黑白線條搭配金色點綴，展現低調奢華的節慶氛圍，讓貓咪的吉祥寓意化作隨身好運。
而來自香港海洋公園的 Panda Friends @ Ocean Park x CASETiFY 聯名系列，則邀請熊貓安安與可可驚喜登場。
設計融入芝麻湯圓、金元寶與金幣等象徵團圓與富貴的元素，為手機披上萌趣新裝，也替春節生活增添一份溫馨與文化特色。
新春加碼活動登場 抽 LINE POINTS 8,888 點
除了兩件以上 8 折、新會員最低 75 折優惠外，CASETiFY 台灣 LINE 官方帳號也同步推出「新春加碼很殼以」活動。完成指定互動條件，即有機會獲得 LINE POINTS 8,888 點，並兌換馬年手機吊飾與限量馬年貼紙包（數量有限，送完為止）。
詳細活動規則與產品資訊，可至 CASETiFY 台灣官方網站或 CASETiFY STUDiO 品牌概念店查詢。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower