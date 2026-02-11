2026春夏買什麼？MIU MIU、Max Mara...5大品牌搶先關注，婁峻碩最愛穿搭是它

2026-02-11 15:08 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

來看看2026的春夏各大品牌有推出了哪些注目商品？一起往下來看看

MIU MIU

義大利品牌 Miu Miu 於 2026 春夏巴黎時裝週推出本季焦點單品，重新建構語彙的「綁帶背心」。品牌以棉質府綢、針織與麂皮打造多款細膩版本，並透過可調整的側邊綁帶，探討服裝在結構、功能與造型之間的再定義。這件看似簡約的背心，被 Miu Miu 從既有語境抽離，再度轉化為具有獨立敘事能力的時尚語言。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

綁帶背心的多樣穿法是本季核心之一。外搭於襯衫、T 恤、毛衣或洋裝時，能收整輪廓、調整比例；置於大衣或外套內，則重新分配份量、改變視覺焦點；單穿時，透過肌膚與布料的留白關係，呈現Miu Miu一直以來擅長的克制性感。品牌藉此回應當代時裝對「功能」與「造型」間的自由遊走，將一件日常基礎單品提升為可轉換、多義性的時尚工具。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

本季形象照由攝影師 Sam Penn掌鏡，並邀請紐約實驗音樂雙人組NEW YORK成員 Coumba Samba 與 Gretchen Lawrence 出鏡，以極簡視覺呈現背心的多層次特質。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

Max Mara

義大利品牌 Max Mara 發布 2026 春夏 Tailleur Sartoriale 系列，延續自 2014 年以來的高端訂製剪裁傳統，以精湛工藝重新定義女性西裝外套的雋永價值。本系列外套採用毛襯結構、袖孔處 130 針手工縫製、345 分鐘製作流程與多道精細熨燙塑形，體現 Max Mara 追求天然材質、恆久耐穿與時代美感的核心精神。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

本季靈感來自世界各地的時尚女性——她們不再追逐完美，而是以真實姿態展現自我。品牌以此為出發點，打造能適應多樣場合的外套：既可成套穿著，也可單件搭配，以細節與態度讓西裝呈現截然不同的面貌，回歸剪裁本質的永恆力量。

2026 春夏主打柔和而多變的色彩矩陣。經典雙排扣、單排扣外套以棕色、象牙白、駝色構築基礎調性，並延伸至海藍、綠松石及明亮綠色，另以淡粉、珊瑚、紫水晶等色調打造春夏氛圍。系列更以圖案襯衫與色彩層次加強造型可玩性，營造慵懶卻精緻的穿著節奏。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

絲巾則成為本季造型亮點。Max Mara 以夏日花園為靈感推出多尺寸絲巾，讓女性外套能以更多方式延伸風格，強化 Tailleur Sartoriale 系列的個性化語彙。

面料方面，品牌選用羊毛華達呢、羊毛混絲、馬海毛網籃編織與雙色人字紋等輕盈材質，首次推出超輕純駱駝毛款式，為夏季提供透氣而奢華的選擇。

Max Mara 強調，本系列的獨特性在於「非黏合式」內襯工藝，讓布料能獨立呼吸、隨身形自然貼合。正因如此，每件外套不僅是服裝，更是一件能陪伴旅程、跨越季節的經典作品。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

MICHAEL KORS

MICHAEL KORS 發布 2026 春夏形象廣告，全球代言人檀健次與泰國代言人 Nychaa（Nuttanicha Dungwattanawanich）首度同框亮相，並於法國度假勝地聖特羅佩取景，以摩登視角詮釋品牌新季風格。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

廣告中，檀健次以沉穩姿態演繹男裝重點，包括雙排釦風衣、藍白條紋襯衫外套與海軍藍夾克等，以簡約線條勾勒清爽春夏輪廓，與南法海岸氛圍形成呼應，展現 MICHAEL KORS 一貫的都會俐落。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

泰國女星 Nychaa 則以輕盈魅力展現女裝系列，從荷葉邊印花紗裙、白色蕾絲洋裝到檸檬黃針織單品皆完美駕馭。近年在戲劇圈迅速走紅的她，憑藉自然時尚感受到品牌青睞，設計師 Michael Kors 也盛讚她具備「天生的時尚敏銳度」。

形象廣告同步曝光 2026 春夏包款，預告新一季美包趨勢。暢銷 Nolita Bag 推出迷你尺寸與金屬鍊帶設計；Hamilton Bag、Laila Bag 則新增編織與雕花細節；Bryant 相機包亦換上多口袋配置與花朵肩帶，強化功能與造型兼具的市場需求。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

MAJE

Maje 宣布 2026 春夏系列正式亮相，本季以「現代航行者」為主題，向勇於掌舵人生的女性致敬。系列從海洋精神汲取靈感，在技術感與浪漫之間取得平衡。連帽設計、工裝剪裁與學院風細節交織成鮮明風格；寬褲線條與輕盈布料則呈現如帆影般的自由律動，展現品牌所重視的女性力量與自然能量。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

同時，Maje 全新概念精品店於倫敦國王路啟幕，並同步將設計語彙延伸至台北。店裝由品牌創辦人 Judith Milgrom 與設計師 Valériane Lazard 共同打造，以地中海光影與天然材質為核心。室內使用 Raujolles 粉陶地磚、手工鍛打鐵藝展架與藤編細節，搭配彩釉玻璃與石灰抹灰牆面，營造如午後海岸般的溫潤氛圍。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

這波全新視覺語言也正式落地台灣，Maje 全新概念店於台北 101 盛大開幕，店內以手工紋理立面與天然橡木試衣間打造舒適空間，並導入智慧燈光系統，以精準層次與節能理念展現品牌的永續思維。東西方美學在此交融，將地中海的柔光與巴黎的優雅同步呈現。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

SANDRO

法國品牌 SANDRO 於二月初正式發表 2026 春夏男女裝系列，本季以巴黎都會精神為核心，將法式優雅與率性調性融入新季度設計，品牌特別選在 不只是圖書館 舉辦發表會，完整呈現巴黎時裝週原裝秀場陳列，讓時尚展示與書香、人文空間交織，營造深具文化層次的觀展體驗。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

活動邀請歌手婁峻碩 與演員程予希 同框站台，兩人以個人風格詮釋本季造型，體現品牌欲傳遞的「巴黎精神 × 台北文化」對話，也呼應 SANDRO 在亞洲市場深耕新世代時尚語彙的方向。

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

SANDRO 表示，本季設計延續品牌對布料、剪裁與層次的精準掌握，從日常造型到正式場合皆具備高搭配度，展現現代都市男女在不同情境下的多元樣貌。選址文化場域展示新品，也象徵品牌對「風格與文化並行」的重視，透過空間、書籍與時裝共構沉浸式體驗，強化 SANDRO 在當代時尚中的文化深度與生活態度。

 

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供
圖片來源：品牌提供

#時尚 #造型 #背心 #MAJE #春夏穿搭 #2026年 #SANDRO #Miu Miu #Max Mara #MICHAEL KORS

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

#韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭 #實境秀 #金高恩 #單身即地獄

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

｜宋慧喬難得性感露溝！粉紅禮服美得如仙女降臨，曝光減肥餐吃法｜

｜李多慧「下身失蹤」秀蜜大腿！愛喝冰飲不忌口、吃不胖秘訣曝光｜

｜謝金燕演唱會嗨吻好姊妹！減肥期吃這3食物，炸出火辣腹肌、仙女腿｜

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容,包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身,不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求,也要讓每個人都能造就自己,成為自己心中理想的咖！

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

#髮膜 #角色 #洗頭 #保養 #護髮產品 #潮流美髮

《愛情怎麼翻譯？》高允貞精品混搭太會穿！清冷系女神劇中同款品牌＋千元入手單品一次看

《愛情怎麼翻譯？》高允貞精品混搭太會穿！清冷系女神劇中同款品牌＋千元入手單品一次看

2026-01-26 12:35 女子漾／編輯王廷羽
《愛情怎麼翻譯？》高允貞精品混搭太會穿！清冷系女神劇中同款品牌＋千元入手單品一次看。圖片來源：IG @goyounjung
《愛情怎麼翻譯？》高允貞精品混搭太會穿！清冷系女神劇中同款品牌＋千元入手單品一次看。圖片來源：IG @goyounjung

隨著熱門韓劇《愛情怎麼翻譯？》熱播，女主角高允貞不只以細膩演技圈粉，劇中一套又一套看似簡單、卻越看越時髦的穿搭，也成了時尚圈與社群熱議焦點。高允貞的造型不走浮誇路線，卻總能在剪裁、材質與配件細節中堆疊質感，輕鬆穿出讓人印象深刻的清冷系高級感。這次女子漾整理《愛情怎麼翻譯？》中高允貞的話題同款，一起跟著女神學清冷系穿搭。

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款1. L’H.A.S 麂皮外套

高允貞一開始在登場時，正是以這件 L’H.A.S 麂皮外套搭配簡約單品亮相，柔軟麂皮材質讓整體造型多了溫度，也成功中和清冷氣質。無論內搭洋裝或短版上衣加牛仔褲，都能穿出隨性卻不失質感的都會風格，是日常通勤很好搭配的單品。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款2. LEMAIRE 牛角包

造型一出場就被眼尖網友注意到的，還有高允貞手上的 LEMAIRE 牛角包，在社群上悄悄掀起討論。圓潤包型搭配極簡線條，低調卻很有辨識度，也剛好呼應角色沉穩內斂的氣質。這款包不搶戲，卻能默默替整體穿搭加分，也因此成為近年不少人關注、搜尋度持續上升的日常精品包款。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款3. MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典貝雷帽

在第六集中，高允貞配戴的 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 經典 LOGO 羊毛貝雷帽一出現，就被眼尖劇迷立刻認出。簡約的帽型搭配金屬圓標 LOGO，低調卻很有記憶點，剛剛好展現品牌標誌性的法式休閒氛圍。

圖片來源：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD提供
圖片來源：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD提供

圖片來源：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD提供
圖片來源：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD提供

這頂貝雷帽不只替整體造型加分，也讓角色的溫柔氣質更立體，在日常感與時髦度之間取得漂亮平衡，成為畫面中最耐看的存在之一。身為品牌代言人，高允貞私下也常在社群分享 MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD 的日常穿搭，從棒球帽、針織上衣到學院風大學 T，透過柔和色系與細節搭配，輕鬆堆疊出不費力卻很耐看的法式日常風格。

圖片來源：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD提供
圖片來源：MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款4. Roger Vivier 花鑽系列

在劇中，高允貞這套又帥又優雅的穿搭相信不少觀眾都不陌生！皮外套的率性造型，搭配 Roger Vivier 經典 Flower Strass 花鑽系列包款與鞋履作為亮點，讓整體多了精緻層次。由水晶花鑽組成的標誌性飾扣，以十朵花形錯落排列，在簡潔俐落的輪廓中閃耀細膩光澤，低調卻很有存在感。這樣的設計不會過於張揚，卻能在細節處拉出質感，透過包款與尖頭鞋的呼應搭配，也成功替原本偏日常的穿搭注入優雅的晚宴氣息，展現高允貞一貫不搶戲、卻很有份量的時尚選擇。

圖片來源：FB @Netflix
圖片來源：FB @Netflix

圖片來源：Roger Vivier提供
圖片來源：Roger Vivier提供

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款5. Barrie外套

高允貞在劇中穿著的 Barrie 針織排扣夾克，以藍色棉質羊絨混紡面料呈現，質感柔軟卻不顯鬆垮，帶著低調而細膩的高級感。針織結構搭配明線細節，讓簡約設計多了層次，長尖領與正面鈕扣設計則勾勒出俐落輪廓，在正式與休閒之間取得剛好的平衡，日常穿上就能自然散發不刻意的高級氛圍。

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款6. Isabel Marant 刺繡上衣

帶有波希米亞氣息的 Isabel Marant 刺繡上衣，在劇中搭配西裝外套與牛仔褲登場，整體甜而不膩，讓人一眼就留下印象。細緻的刺繡圖案自帶浪漫氛圍，但高允貞並沒有刻意放大這份柔美，而是透過俐落剪裁的西裝外套與率性的牛仔褲加以中和，讓整體造型在柔美與幹練之間取得平衡。這樣的搭配不僅讓刺繡單品變得更耐看，也成功示範她最擅長的都會混搭技巧，無論是上班穿搭或週末外出，都能輕鬆套用，穿出不費力卻很有層次的時髦感。

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

圖片來源：IG @goyounjung
圖片來源：IG @goyounjung

#話題 #高允貞 #高級感 #穿搭範本 #愛情怎麼翻譯？

通路商與創業者的年度指南：2026 Beautyworld Taipei 預覽，掌握跨國品牌與低門檻創業商機

通路商與創業者的年度指南：2026 Beautyworld Taipei 預覽，掌握跨國品牌與低門檻創業商機

#美容展 #保養品 #展覽 #台北 #機能

國際美容化妝品展 2026.02.11 5
2026春夏買什麼？MIU MIU、Max Mara...5大品牌搶先關注，婁峻碩最愛穿搭是它

2026春夏買什麼？MIU MIU、Max Mara...5大品牌搶先關注，婁峻碩最愛穿搭是它

#時尚 #造型 #Max Mara #SANDRO #背心 #Miu Miu #MAJE #MICHAEL KORS #春夏穿搭 #2026年

女子漾／編輯ANDREA 2026.02.11 19
最頂機能鞋是它！上班族猛讚久走不累「雨天超防水」全網讚：穿過回不去

最頂機能鞋是它！上班族猛讚久走不累「雨天超防水」全網讚：穿過回不去

#流行穿搭 #網友 #電商 #機能

summer 2026.02.10 31
冬季最時髦！日韓女生都在穿「短裙+褲襪」一招展現暖感滿分的造型層次

冬季最時髦！日韓女生都在穿「短裙+褲襪」一招展現暖感滿分的造型層次

#時髦 #單品 #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.02.10 401
香氛也進入「養膚時代」！2026 必收4大淡香精新品：粉漾甜感、橙意能量到珍珠香氛，讓氣息成為日常的一部分

香氛也進入「養膚時代」！2026 必收4大淡香精新品：粉漾甜感、橙意能量到珍珠香氛，讓氣息成為日常的一部分

#香氣 #珍珠 #2026年 #迪奧 #肌膚 #香水 #淡香精 #嬌蘭 #Dior

女子漾／編輯張念慈 2026.02.10 94
2026情人節10+精品推薦：宋雨琦同款飾品超美、送Marimekko這咖秒擄獲對方心

2026情人節10+精品推薦：宋雨琦同款飾品超美、送Marimekko這咖秒擄獲對方心

#浪漫 #FRED #TORYBURCH #PANDORA #Delvaux #Marimekko #Boucheron #西洋情人節 #2026情人節

女子漾／編輯ANDREA 2026.02.10 66
不喜歡誇張愛心？情人節美甲推薦5 款：奶油裸粉、細鑽點綴耐看顯白！日常上班也不突兀

不喜歡誇張愛心？情人節美甲推薦5 款：奶油裸粉、細鑽點綴耐看顯白！日常上班也不突兀

#美甲 #情人節 #指甲造型 #編輯推薦 #時髦 #裸色 #氛圍 #浪漫 #美甲美睫

女子漾／編輯桑泥 2026.02.10 33
台灣首屆專業香氛展 SCENT Taipei 三月登場　搶攻 200 億嗅覺經濟商機

台灣首屆專業香氛展 SCENT Taipei 三月登場　搶攻 200 億嗅覺經濟商機

#台北 #展覽 #香氣 #精油 #消費 #美容展

國際美容化妝品展 2026.02.10 151
新春時髦旅遊穿搭！從Jennie、舒華、Winter私服打造韓妞Look

新春時髦旅遊穿搭！從Jennie、舒華、Winter私服打造韓妞Look

#穿搭 #時髦 #Winter #Jennie #流行穿搭

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.02.09 88
把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場

把春天封進瓶子裡！2026櫻花限定推薦：Jo Malone櫻花香水、嬌蘭×Swarovski限量登場

#櫻花 #送禮 #香氛禮盒 #淡香水 #LUSH #SK-II #嬌蘭 #JOMALONE

女子漾／編輯王廷羽 2026.02.09 209
18+