2026春夏買什麼？MIU MIU、Max Mara...5大品牌搶先關注，婁峻碩最愛穿搭是它

圖片來源：品牌提供

來看看2026的春夏各大品牌有推出了哪些注目商品？一起往下來看看

MIU MIU

義大利品牌 Miu Miu 於 2026 春夏巴黎時裝週推出本季焦點單品，重新建構語彙的「綁帶背心」。品牌以棉質府綢、針織與麂皮打造多款細膩版本，並透過可調整的側邊綁帶，探討服裝在結構、功能與造型之間的再定義。這件看似簡約的背心，被 Miu Miu 從既有語境抽離，再度轉化為具有獨立敘事能力的時尚語言。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

綁帶背心的多樣穿法是本季核心之一。外搭於襯衫、T 恤、毛衣或洋裝時，能收整輪廓、調整比例；置於大衣或外套內，則重新分配份量、改變視覺焦點；單穿時，透過肌膚與布料的留白關係，呈現Miu Miu一直以來擅長的克制性感。品牌藉此回應當代時裝對「功能」與「造型」間的自由遊走，將一件日常基礎單品提升為可轉換、多義性的時尚工具。

圖片來源：品牌提供

本季形象照由攝影師 Sam Penn掌鏡，並邀請紐約實驗音樂雙人組NEW YORK成員 Coumba Samba 與 Gretchen Lawrence 出鏡，以極簡視覺呈現背心的多層次特質。

圖片來源：品牌提供

義大利品牌 Max Mara 發布 2026 春夏 Tailleur Sartoriale 系列，延續自 2014 年以來的高端訂製剪裁傳統，以精湛工藝重新定義女性西裝外套的雋永價值。本系列外套採用毛襯結構、袖孔處 130 針手工縫製、345 分鐘製作流程與多道精細熨燙塑形，體現 Max Mara 追求天然材質、恆久耐穿與時代美感的核心精神。

圖片來源：品牌提供

本季靈感來自世界各地的時尚女性——她們不再追逐完美，而是以真實姿態展現自我。品牌以此為出發點，打造能適應多樣場合的外套：既可成套穿著，也可單件搭配，以細節與態度讓西裝呈現截然不同的面貌，回歸剪裁本質的永恆力量。

2026 春夏主打柔和而多變的色彩矩陣。經典雙排扣、單排扣外套以棕色、象牙白、駝色構築基礎調性，並延伸至海藍、綠松石及明亮綠色，另以淡粉、珊瑚、紫水晶等色調打造春夏氛圍。系列更以圖案襯衫與色彩層次加強造型可玩性，營造慵懶卻精緻的穿著節奏。

圖片來源：品牌提供

絲巾則成為本季造型亮點。Max Mara 以夏日花園為靈感推出多尺寸絲巾，讓女性外套能以更多方式延伸風格，強化 Tailleur Sartoriale 系列的個性化語彙。

面料方面，品牌選用羊毛華達呢、羊毛混絲、馬海毛網籃編織與雙色人字紋等輕盈材質，首次推出超輕純駱駝毛款式，為夏季提供透氣而奢華的選擇。

Max Mara 強調，本系列的獨特性在於「非黏合式」內襯工藝，讓布料能獨立呼吸、隨身形自然貼合。正因如此，每件外套不僅是服裝，更是一件能陪伴旅程、跨越季節的經典作品。

圖片來源：品牌提供

MICHAEL KORS 發布 2026 春夏形象廣告，全球代言人檀健次與泰國代言人 Nychaa（Nuttanicha Dungwattanawanich）首度同框亮相，並於法國度假勝地聖特羅佩取景，以摩登視角詮釋品牌新季風格。

圖片來源：品牌提供

廣告中，檀健次以沉穩姿態演繹男裝重點，包括雙排釦風衣、藍白條紋襯衫外套與海軍藍夾克等，以簡約線條勾勒清爽春夏輪廓，與南法海岸氛圍形成呼應，展現 MICHAEL KORS 一貫的都會俐落。

圖片來源：品牌提供

泰國女星 Nychaa 則以輕盈魅力展現女裝系列，從荷葉邊印花紗裙、白色蕾絲洋裝到檸檬黃針織單品皆完美駕馭。近年在戲劇圈迅速走紅的她，憑藉自然時尚感受到品牌青睞，設計師 Michael Kors 也盛讚她具備「天生的時尚敏銳度」。

形象廣告同步曝光 2026 春夏包款，預告新一季美包趨勢。暢銷 Nolita Bag 推出迷你尺寸與金屬鍊帶設計；Hamilton Bag、Laila Bag 則新增編織與雕花細節；Bryant 相機包亦換上多口袋配置與花朵肩帶，強化功能與造型兼具的市場需求。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

Maje 宣布 2026 春夏系列正式亮相，本季以「現代航行者」為主題，向勇於掌舵人生的女性致敬。系列從海洋精神汲取靈感，在技術感與浪漫之間取得平衡。連帽設計、工裝剪裁與學院風細節交織成鮮明風格；寬褲線條與輕盈布料則呈現如帆影般的自由律動，展現品牌所重視的女性力量與自然能量。

圖片來源：品牌提供

同時，Maje 全新概念精品店於倫敦國王路啟幕，並同步將設計語彙延伸至台北。店裝由品牌創辦人 Judith Milgrom 與設計師 Valériane Lazard 共同打造，以地中海光影與天然材質為核心。室內使用 Raujolles 粉陶地磚、手工鍛打鐵藝展架與藤編細節，搭配彩釉玻璃與石灰抹灰牆面，營造如午後海岸般的溫潤氛圍。

圖片來源：品牌提供

這波全新視覺語言也正式落地台灣，Maje 全新概念店於台北 101 盛大開幕，店內以手工紋理立面與天然橡木試衣間打造舒適空間，並導入智慧燈光系統，以精準層次與節能理念展現品牌的永續思維。東西方美學在此交融，將地中海的柔光與巴黎的優雅同步呈現。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

法國品牌 SANDRO 於二月初正式發表 2026 春夏男女裝系列，本季以巴黎都會精神為核心，將法式優雅與率性調性融入新季度設計，品牌特別選在 不只是圖書館 舉辦發表會，完整呈現巴黎時裝週原裝秀場陳列，讓時尚展示與書香、人文空間交織，營造深具文化層次的觀展體驗。

圖片來源：品牌提供

活動邀請歌手婁峻碩 與演員程予希 同框站台，兩人以個人風格詮釋本季造型，體現品牌欲傳遞的「巴黎精神 × 台北文化」對話，也呼應 SANDRO 在亞洲市場深耕新世代時尚語彙的方向。

圖片來源：品牌提供

SANDRO 表示，本季設計延續品牌對布料、剪裁與層次的精準掌握，從日常造型到正式場合皆具備高搭配度，展現現代都市男女在不同情境下的多元樣貌。選址文化場域展示新品，也象徵品牌對「風格與文化並行」的重視，透過空間、書籍與時裝共構沉浸式體驗，強化 SANDRO 在當代時尚中的文化深度與生活態度。

圖片來源：品牌提供