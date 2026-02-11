通路商與創業者的年度指南：2026 Beautyworld Taipei 預覽，掌握跨國品牌與低門檻創業商機

隨著全球美業進入技術創新與跨域整合的新時代，備受矚目的「2026 Beautyworld Taipei 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會」將於 2026 年 3 月 20 日至 23 日在台北世貿一館盛大開幕。本屆展覽透過與法蘭克福展覽（Messe Frankfurt）的強強聯手，再次帶進超過 8 國美業廠商的最新產品及技術，奠定「台灣最國際化美容展」的指標地位，將是通路商、代理商與創業者掌握全球流行趨勢的必訪之地。

跨越國界的感官盛宴：掌握日韓泰美業強項，打造差異化的通路魅力

本屆展會匯聚 230 家廠商，其中海外品牌佔比極高。透過現場展出的指標性產品，通路商與採購者可直觀感受當前亞太美業各具特色的產業強項：

當前亞太美業各具特色的產業強項：

韓國館（K-Beauty）：數據驅動的高效醫美先鋒

作為規模最大的國家館，韓系美業展現了「數據驅動」的強大實力。韓國美業以快速的產品迭代與精密的社群趨勢分析著稱，本次聚焦「皮膚科思維」與「高機能修護」。重點成分如 PDRN、外泌體 已成為韓系保養的標配。展出產品包括 Ansology 的 B2B 溶解毛孔卸妝膏、Rated Green 的抗落髮洗髮乳，適合追求「高效、精準」與高話題性市場的零售通路。

日本館（J-Beauty）：極致信任與科技感的深度融合

日本美業的強項在於「研發厚度」與「科學信任感」。不同於追求快速爆紅，日系品牌更強調產品存在的科學依據與長期穩定效果。本次展區呈現了日本市場對「實用性科技」的高度整合，例如 Doctor Realize 利用植物外泌體開發的機能飲品，以及 SANCHO Corporation 結合溫感設計的功能型鞋墊。這類將美容延伸至日常健康、具備深厚故事背景的品牌，是追求高客戶黏著度的通路商首選。

泰國與國際館：天然草本與 SPA 療癒的感官體驗

泰國美業憑藉豐富的「天然草本」資源與深厚的「SPA 養生」文化，在國際市場異軍突起。展出重點聚焦於解決現代人壓力與健康痛點，如 O-Sod Herbal 的草本口腔護理，以及強調「天然、純淨、有效」的冷萃技術保養品。泰國品牌的強項在於將芳香療法（Aromatherapy）與日常護理結合，精準切入全球盛行的純淨美容（Clean Beauty）浪潮。

首屆 SCENT Taipei 登場：搶攻 200 億嗅覺經濟商機

本屆展覽吸睛重點是與美容展同期同館舉辦的「SCENT Taipei 台北香氣美學展」。根據市場調查，台灣香氛市場規模已達新台幣 200 億元，且預估年複合成長率將超越全球平均。本次展覽結合法蘭克福展覽、聯合線上與國際香氛藝術協會三方強強聯手，整合「國際展務實務、深厚媒體資源與產業專業內容」的鐵三角架構，聯手打造台灣首座國際級專業香水香氛平台。

展會集結超過 20 家海內外廠商、逾百款香氣品項，並規劃四大策展主軸，為專業買家提供極具差異化的選品視角：

調香師的故事書：透過氣味訴說旅途與情感，呈現具敘事感的個人化香氛。

香氣的密碼：深度解析木質、西普調等語彙，協助業者為不同場域鎖定精準香調。

島嶼的氣味：聚焦檜木、茶香等台灣風土元素，打造在地文化的嗅覺名片。

世界的香氣：匯集北歐、泰國、義大利等地的特色品牌，提供跨境美學碰撞。

參展陣容亦相當強大，包含台灣首家上櫃香水企業「光速火箭」（旗下品牌如 SHARECO、KLOWER PANDOR）、全球首位視障調香師創立的品牌 Monde，以及來自泰國與上海的專業選品店，完整展示從精油、香水到空間香氛的產業鏈。

醫學美容專區：技術與學術的深度對話

面對快速成長的輕醫美市場，本屆特別規劃「醫學美容產業創新區」，並於 3 月 22 日舉辦「台灣醫學美容產業創新發展論壇」。論壇由七大醫學會聯合辦理，深入解析抗老與年輕化的最新臨床趨勢，並發表醫美輔導認證成果。這不僅是技術交流的平台，更是診所經營者評估最新設備與耗材導入機會的最佳時機。

高效商務：專業買主媒合服務，精準對接潛力夥伴

作為專業美容產業的 B2B 平台，本屆展覽特別規劃「專業買主媒合服務」，旨在協助通路商與採購商在逾 500 個攤位的廣大展區中，無需逐攤搜尋即可精準對標。主辦單位將依據買主的實際採購需求與目標產品類型，精準推薦合適的國際展商。透過此服務，買主可在展期間與具潛力的品牌商或 OEM/ODM 製造商進行深入洽談，不僅能快速掌握市場趨勢，更能大幅提升採購與合作開發的效率。

2026 Beautyworld Taipei不僅是一場匯聚全球美妝與香氛的感官盛宴，更是一個串聯技術、品牌與通路的專業美業生態系統。對於追求卓越與轉型的美業經營者而言，這是一場開拓商業版圖、尋找核心合作夥伴的年度戰略盛事。2026 年 3 月，讓我們共赴這場國際盛宴，開啟屬於您的美麗商機。