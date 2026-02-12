2026-02-12 03:58 女子漾／編輯Layla陳亭希
《單身即地獄5》李多熙維持纖瘦身材方法靠這5招！告別水腫打造好體態
身為《單身即地獄》主持人的李多熙，擁有 176cm 高挑身形與九頭身，完美比例令人超級羨慕，目前已經邁入 40 歲的她，外表完全看不出歲月的痕跡，李多熙曾在節目中分享，私底下很注重保養之外，對於體態管理更是嚴加控管，不僅體重一直長期維持在 50kg ，同時保持著不以極端又持之以恆的瘦身之道，讓人不禁好奇李多熙平常都怎麼維持纖細身材，以下為大家總整理她的 5 招瘦身方式，快速瘦之外還可消水腫輕鬆打造纖瘦感。
李多熙維持纖瘦身材方法大公開01.飲食控管
李多熙曾在採訪中分享，日常非常重視飲食控制，主要都是以清淡、低油少鹽、高纖為主，每天吃得簡單避免精緻澱粉與含糖飲量，便能防止水腫或者脂肪堆積。
李多熙維持纖瘦身材方法大公開02.輕斷食
李多熙曾表示只要體重超過 50kg 便會開始輕斷食，像是不吃晚餐或者只攝取蔬菜避免澱粉等，直到體重下降才會正常吃，所以才能長期保持理想纖瘦體態。
李多熙維持纖瘦身材方法大公開03.吃飽站著20分鐘
吃完每餐後李多熙會刻意站著或散步 20 分鐘，讓身體消耗熱量並且促進消化，這樣就不會擔心脂肪囤積，另外隨時隨地抬頭挺胸縮小腹，便能讓姿勢保持好看的狀態。
李多熙維持纖瘦身材方法大公開04.空中瑜伽
天生擁有一雙修長美腿的李多熙，私底下超級自律，從飲食到運動都嚴加控管，而李多熙最愛運動為空中瑜伽，可以訓練核心、雕塑、緊實線條和加強柔軟度，同時矯正腿型、消水腫，使身形看起來輕盈又優雅。
李多熙維持纖瘦身材方法大公開05.多喝水
多喝水不僅能讓肌膚顯得水潤 Q 彈，每天喝滿足夠水量，能排毒促進身體代謝，多喝水的重要性，不論是減肥時或者日常習慣養成，都是變美的關鍵因素之一。
