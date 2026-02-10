香氛也進入「養膚時代」！2026 必收4大淡香精新品：粉漾甜感、橙意能量到珍珠香氛，讓氣息成為日常的一部分

香氛也進入「養膚時代」！2026必收4大淡香精新品：粉漾甜感、橙意能量到珍珠香氛，讓氣息成為日常的一部分。圖片來源：品牌提供

2026年的香氛趨勢，正在悄悄改寫我們對「噴香水」的想像。比起高調宣示存在感，今年的新品更著重於貼膚、親近與日常陪伴感，甚至進一步與護膚概念融合，讓香氣不只是聞起來好，而是成為生活裡一種溫柔的存在。

從粉漾糖果系香氛、象徵新年能量的柑橘氣息，到情人節限定的饗食香調與首度跨進「養膚級香氛」的革命性設計，淡香精成為2026 年最值得投資的氣味選擇。

GUERLAIN 嬌蘭｜2026 雙香氛主打

嬌蘭 CHERRY BLOSSOM 花冠粉櫻淡香水

嬌蘭 花冠粉櫻淡香水 琉晶珠櫻蜂印瓶。

嬌蘭每年春季備受期待的CHERRY BLOSSOM 櫻花淡香水，2026年以「花冠粉櫻」之姿回歸，聚焦於極具收藏價值的蜂印瓶設計，瓶身結合櫻花意象與SWAROVSKI水晶工藝，將櫻花短暫卻璀璨的美感，化為一件值得珍藏的香氛藝術品。

售價NT.29,500全球限量2,030瓶，附專屬編號（台灣限量18瓶），125ml容量瓶身搭配30ml噴霧瓶，方便隨身攜帶。

嬌蘭《花草水語潤膚珍珠淡香精》

嬌蘭 花草水語 潤膚珍珠淡香精。

這是嬌蘭首款養膚級香氛，採用無酒精水基底配方，並以全球首創的微晶珍珠科技，將高濃度香氛精華封存於天然藻萃微晶珍珠中。

使用時，只需將質地輕柔按摩於肌膚，珍珠便會釋放香氣，並與植物性甘油與花水融合成一層保濕薄紗，讓香氣與肌膚真正融為一體。系列共推出三款經典香調：漫天繁花、晨霧玫瑰與琢白岩蘭，重新定義了香氛不只是「噴在空氣中」，而是「留在肌膚上」的親密體驗。

嬌蘭 花草水語 潤膚珍珠淡香精。張念慈/攝影

全新花草水語潤膚珍珠淡香精125ML售價$6,450，將於2026年2月23日於嬌蘭線上旗艦店搶先上市，並於2026年3月1日起於嬌蘭全台百貨櫃點正式上市。

嬌蘭 花草水語 潤膚珍珠淡香精。張念慈/攝影

價格：30ML / 建議售價NT$2,700、50ML / 建議售價NT$4,000

2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供

在迪奧為2026年描繪的粉漾世界裡，《迪奧癮誘粉漾香氛》不只是香氣，更像一段專屬於當代女孩的氣場宣言「如童年回憶般純真無憂」，卻同時保留一點可愛不羈與小叛逆，替熱愛自由、勇於表態的女性量身打造。

2026 全新《迪奧癮誘粉漾香氛》。圖片來源：品牌提供

這款香氛主打繽紛俏麗的粉漾氛圍，把童年甜感與當代女孩的自信，一起噴在空氣裡，噴灑瞬間就像替自己打上一道柔光濾鏡，不需要過度張揚，卻能自然讓人留下印象，是那種「靠近才會發現迷人之處」的存在。

Atelier Cologne 法國歐瓏｜Orange Paradise 橙意生機

赤霞橘光系列。圖片來源：品牌提供

迎接農曆新年，Atelier Cologne 以「Orange Paradise 橙意生機」為題，將品牌標誌性的柑橘香調轉化為一種象徵新篇章的氣味儀式，用柑橘香氣，為新一年打開清新開關。

本次新年以「赤霞橘光淡香精」為核心，攜手中國陶瓷藝術家潘望舒，將橘子的節慶意象延伸至禮盒設計，並推出 Orange Paradise 新年紅包袋與刮刮卡，為農曆新年增添明亮歡愉的氛圍。

赤霞橘光淡香精。

「赤霞橘光淡香精」所代表的是明亮、清新與正向能量的集結，讓香氛成為每天為自己注入好心情的起點。這不是刻意濃烈的香氣，而是適合融入日常的清爽存在，像陽光灑落的瞬間，輕輕提醒自己重新出發。

PRADA Beauty｜唯我莫測香精－馥果榛境

右：PRADA Beauty唯我莫測香精-馥果榛境；左：唯我莫測淡香精-幻花香境。

PRADA Beauty於2026情人節推出【LOVE TUNES 譜曲愛戀】企劃，並首度獻上全新「唯我莫測香精－馥果榛境」。靈感來自米蘭 Fondazione Prada 的 Bar Luce 光之酒吧，整體概念圍繞著音樂、節奏與心動瞬間展開，30ml NT$3,600／50ml NT$4,750。

圖片來源：品牌提供

這款香精以PRADA經典橙花為基底，加入「鹽漬開心果」與「柔滑檀香木」，打造出甜鹹交錯的饗食香調，既溫柔又帶點出其不意的反差感。這樣的香氣結構，也象徵女性內在多層次的情感與力量，讓香氛不只是氣味，而是一種態度。

PRADA Paradigme重構本我男士淡香精。圖片來源：品牌提供

另也推薦穩坐PRADA男香寶座，「PRADA Paradigme重構本我男士淡香精」不只Tom Holland漫威電影宇宙蜘蛛人加持、也深受知名韓星鄭容和喜愛，更被粉絲形容：「超級好聞、是乾淨男生的味道！」獨有的時髦男香嗅覺典範，在琥珀木質基調中，以天竺葵詮釋活力、卡拉布里亞佛手柑之心和麝香帶來迷人愉悅！