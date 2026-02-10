台灣首屆專業香氛展 SCENT Taipei 三月登場　搶攻 200 億嗅覺經濟商機

國際美容化妝品展

【2026年2月9日・台北訊】

台灣香氛產業即將迎來歷史性時刻。由聯合線上公司與法蘭克福展覽有限公司台灣分公司共同主辦、ISSA 國際香氛藝術協會協辦的「SCENT Taipei 台北香氣美學展」，將於 2026 年 3 月 20 日至 23 日在台北世貿一館盛大登場。作為台灣首屆專業香氣展覽，SCENT Taipei 匯集超過 20 家台灣及海外廠商、逾百款精油、香水與香氛產品，為參觀者打造一站式探索平台，從獨立小眾到商業品牌，四天內盡覽多元香氛世界。

根據市場調查，台灣香氛市場規模約新台幣 200 億元，預估 2025 至 2030 年複合成長率達 6.4%，成長速度超越全球平均水準。消費者需求已從個人香水延伸至空間香氛與企業品牌識別應用，產業鏈持續擴展。SCENT Taipei 的誕生正是為了回應這股蓬勃的市場動能，為產業建立專業交流與商業媒合的指標性平台。

匯聚稀缺品牌，四大策展主軸引領感官探索

過去接觸小眾香氛品牌的途徑有限，需逐一拜訪品牌據點，或仰賴百貨專櫃的被動推薦。SCENT Taipei 打破這樣的侷限，為香氛愛好者與專業買家創造三大獨特價值：

•稀缺品牌一站匯聚：集結一般通路難以觸及的獨立香氛品牌

•高效嗅覺體驗：單一場域內可探索逾百款香氣產品，取代過往奔波多點的時間成本

•跨境風格交會：來自台灣、泰國、上海、北歐等地的特色品牌，首度同台呈現多元調香美學

展覽以四大策展主軸規劃展區，讓每一款香氛產品不只是商品，更是一段值得探索的創作旅程。「調香師的故事書」呈現調香師透過香氣書寫的個人篇章，有人以氣味訴說旅途記憶，有人將神話與文學化為嗅覺敘事，有人在瓶中封存一段情感，聞一款香水，便是閱讀一個人的故事。「香氣的密碼」引導參觀者認識柑橘調、花香調、木質調、西普調等香調語彙，每一種香調對應不同的場域與心境，選擇一款香水是一種自我敘述，也是當下時刻的感官留存，在此找到屬於自己的香氣語言。「島嶼的氣味」展現台灣風土與香氛的深度連結，稻米、檜木、月桃、茶香，聞到名字便能感受與這片土地的共鳴，證明台灣風土也能成為一種獨特的香氣語言。「世界的香氣」則匯集來自北歐、法國、義大利、希臘、泰國、印度、澳洲等地的香氛品牌，讓參觀者發現從未想過會喜愛的氣味，或許就來自一個意想不到的國度。

重量級參展陣容，展現亞洲香氛產業實力

本屆展覽匯集超過 20 家廠商、逾百個原創香氛品牌，展現台灣及亞洲香氛產業的多元面貌。參展陣容亮點包括台灣首家上櫃香水企業光速火箭，旗下擁有 SHARECO、KLOWER PANDOR 等知名品牌；全球首位視障調香師劉禎祥創立的 Monde，以獨特生命故事詮釋香氣藝術；獲法國 GIP 香水學院認證的 BY YAN PERFUME；來自泰國以草本氣味層次為核心的香氛品牌 YUN SCENT；以及上海專業選品店 Popscent，代理 Ella K、Maison Matine、Anthologie 等國際品牌。展覽不僅呈現香水，更涵蓋精油、香氛配件、洗護用品，完整展示香氛生態系的豐富樣貌。

展場特別規劃「香氣圖書館」沉浸式體驗區，以科學篇、自然篇、島嶼篇、共享書桌四大空間，引領參觀者深入香氛世界的知識殿堂。現場亦將舉辦香氣 Mini Talk、香氣書籍導讀分享、精油調製與香氛手作課程，讓參觀者從「聽懂香氣」到「調出自己的風格」，把專屬氣味帶回日常，真正做到「逛展不只看見，更能帶走」。

三強聯手，樹立專業展覽新標竿

SCENT Taipei 由三方專業團隊聯手打造，形成「展覽實務 × 媒體資源 × 專業內容」的鐵三角架構。法蘭克福展覽為全球展覽產業領導品牌，Beautyworld 系列展覽覆蓋全球主要市場；聯合線上擁有逾 30 年美容展主辦經驗，具備龐大消費者資料庫與媒體曝光能量；ISSA 國際香氛藝術協會則提供專業香氛產業知識與內容顧問支援。三方資源整合，為台灣香氛產業建立國際級的專業平台。

SCENT Taipei 將與 Beautyworld Taipei 2026 台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會同期同館舉辦，兩展共享美妝與時尚產業的高度重疊客群。香氛愛好者可在同一場域完整體驗從保養、彩妝到香氛的美麗生活全貌；專業買家則可把握跨品類採購媒合的難得機會，一次掌握產業最新趨勢與商業合作契機。