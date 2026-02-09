2026-02-09 10:35 女子漾／編輯黃冠婷
拜年走春回頭率關鍵在這髮型！曼都公開2026 春節最強「氛圍感髮型」 4種韓星同款輕鬆拿下
農曆春節倒數，想換髮型卻又怕失手？今年流行的不是大改造，而是「一看就很會過年」的氛圍感。台灣連鎖美髮品牌曼都髮型觀察到，2026 新春變髮關鍵字，已從剪短、燙捲進化成「自帶濾鏡的好氣色」。從 aespa、LE SSERAFIM 到南柱赫的造型靈感，曼都一次整理出最適合過年、拜年、走春的 4 款高討論度髮型，顯白、顯臉小，還很開運。
紅運當頭首選：莓果紅棕波紋捲
過年最怕氣色輸，莓果紅棕就是答案。介於紅色與棕色之間的莓果調，能中和亞洲人常見的蠟黃感，讓膚色看起來更透亮。搭配自然波紋捲度，髮絲線條柔軟有彈性，不用刻意打理就很有存在感。這款髮色曾被 aespa 成員 Winter 示範，顯白效果有感，也特別適合節日聚會、拍全家福，怎麼看都討喜。
低調千金感：冷霧灰棕層次捲
如果你偏好不張揚、但一看就很高級的路線，冷霧灰棕是今年春節的質感代表。帶霧感的灰棕色能修飾臉部輪廓，視覺上更顯瘦，也很襯大地色、紅色等新年穿搭。LE SSERAFIM 的 Sakura 就是這類色系的代表，冷靜中帶氣場，適合想在親友聚會中低調脫穎而出的女生。
今年最紅編髮：韓系羽毛紮髮
想過年換造型、又不想動長度？羽毛紮髮是近期討論度最高的編髮選擇。特色在於紮起時刻意留下尖尖髮尾，像羽毛般散開，乾淨又有空氣感。這種隨性不刻意的造型，讓整體看起來年輕又有層次，近期因戲劇話題再度翻紅的高允貞，也多次以羽毛紮髮亮相，清爽卻不失時髦。
男生也要換新年氣場：霧感奶茶棕氣墊燙
新年變髮不只女生有份。曼都為男性設計的霧感奶茶棕氣墊燙，主打解決扁塌、好整理。氣墊燙增加髮根蓬鬆度，再搭配溫柔的奶茶棕色，能柔化臉部線條，打造南柱赫式的暖男氛圍。洗完吹乾稍作整理就很有型，過年拜訪親友、見長輩，好感度直接加分。
從顯白髮色到好整理造型，2026 年春節的關鍵不在「改多大」，而在「看起來剛剛好」。曼都髮型將韓流趨勢與台灣過年需求結合，讓變髮不再只是造型，而是一種新年狀態。即日起全台門市提供新春變髮諮詢，熱門時段建議提前預約，從「頭」開始，把新年氣場一次到位。
