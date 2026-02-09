為什麼自己洗頭撐不過2天？掌握6個沙龍級細節 讓妳在家洗出蓬鬆仙氣

2026-02-09 08:52 享民頭條

編輯/李明真撰文

不知道妳有沒有過這種疑惑：為什麼每次去髮廊洗頭，讓設計師梳洗頭髮之後，回家似乎可以撐三天不油，甚至連蓬鬆感都能維持到第三天下午？而自己在家洗，明明用了昂貴的專櫃洗髮精，洗完當下還行，隔天起床卻像被熱油淋過一樣，頭髮油油甚至非常扁塌。

這難道是設計師有什麼神祕的魔法？還是在吹頭髮的時候偷偷噴了什麼定型液？其實真相很簡單，問題通常不是出在產品，而是設計師有獨特的洗頭秘訣。小編要跟女孩們分享，6個髮廊不輕易告訴妳的洗頭秘訣，只要洗頭技巧對了，妳也能在家洗出乾淨秀髮。

只要洗頭技巧對了，妳也能在家洗出乾淨秀髮。圖/123RF圖庫
只要洗頭技巧對了，妳也能在家洗出乾淨秀髮。圖/123RF圖庫

1.洗頭前要梳頭

妳是不是進浴室水龍頭一開就直接把頭髮淋濕？在專業設計師眼裡，這簡直是災難。洗頭前的第一步應該是「乾梳」。用梳齒較寬的木梳，從髮根往髮尾輕輕梳理。這動作能把累積在髮根的髒污往髮尾帶，讓洗髮精能更有效地清潔秀髮。

洗頭前的第一步應該是「乾梳」。用梳齒較寬的木梳，從髮根往髮尾輕輕梳理。圖/123RF圖庫
洗頭前的第一步應該是「乾梳」。用梳齒較寬的木梳，從髮根往髮尾輕輕梳理。圖/123RF圖庫

2.重點在洗頭皮

妳進髮廊洗頭會發現，設計師會按壓頭皮，也會梳洗頭皮，沒錯，洗頭的重點其實在頭皮，髮絲並不是重點。當妳明白重點所在之後，妳也會洗得比較乾淨。

3.至少洗髮兩次

髮廊通常不會只洗一次頭髮，至少會洗兩次，第一次洗髮是在洗髒，重點在髮絲與表層油脂。第二次洗髮才是洗頭皮，這時候泡泡會變得異常綿密。設計師會用指腹細心地按摩每一吋頭皮。妳在家如果只洗一次，那只是把灰塵洗掉，沒辦法洗太乾淨。

4.泡沫綿密度是清潔力道的來源

很多人習慣把洗髮精直接倒在頭頂，這不是正確的洗髮方式。正確做法是在掌心加水搓出濃密泡沫後，再把泡沫抹上頭皮。髮廊之所以能洗得乾淨，是因為他們利用泡沫的「抓附力」去帶走細縫裡的髒污。

5.後仰式沖洗更乾淨

妳在家是不是習慣低著頭彎腰洗髮？這就是為什麼妳的後腦杓老是洗不乾淨！髮廊之所以讓妳躺著洗，不僅是為了舒服，更因為「後仰式」能讓水流順著髮絲生長方向徹底沖刷每一寸頭皮，特別是平時最難洗到的脖子後方與耳後。

低頭洗髮容易讓洗髮精殘留，在家建議儘量站直、微仰頭沖洗，讓水流帶走所有殘留，那種徹底清爽的感覺試過就回不去。

6.逆著髮根吹乾頭髮

洗完頭後，設計師會用毛巾按壓頭髮吸乾水分，絕對不會瘋狂搓揉。最關鍵的是吹髮方向，一定要逆著髮根吹。將吹風機由下往上、由後往前吹，讓髮根立起來。

最關鍵的是吹頭髮的方向，一定要逆著髮根吹。將吹風機由下往上、由後往前吹，讓髮根立起來。圖/123RF圖庫
最關鍵的是吹頭髮的方向，一定要逆著髮根吹。將吹風機由下往上、由後往前吹，讓髮根立起來。圖/123RF圖庫

結語

說到底，髮廊洗頭能撐三天的神話，其實就是「耐心」與「細節」的堆疊。妳不需要換掉整套洗髮精，只需要換掉妳那急急忙忙、亂抓一通的洗頭習慣。今晚進浴室，試著把這六個步驟走一遍，妳會驚訝地發現，原來妳在家也能輕鬆復刻出頭髮的清爽感。

本文享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】

享民頭條

享民頭條

《享民頭條》以女性視角為主要切入點，深度探討女性各層面的生活，報導包含時尚、美妝、寵物、兩性、美食、旅遊、潮流等領域，兼具深度與廣度解答女性在生活裡的疑難雜症。

#洗頭 #習慣 #吹風機 #潮流美髮

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽
往下滑看更多精彩文章
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 16:30 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#洗頭 #清潔 #造型 #分享 #潮流美髮

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
往下滑看更多精彩文章
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

編輯推薦

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭 #實境秀 #金高恩 #單身即地獄

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
往下滑看更多精彩文章
家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
往下滑看更多精彩文章
虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

編輯推薦

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

｜宋慧喬難得性感露溝！粉紅禮服美得如仙女降臨，曝光減肥餐吃法｜

｜李多慧「下身失蹤」秀蜜大腿！愛喝冰飲不忌口、吃不胖秘訣曝光｜

｜謝金燕演唱會嗨吻好姊妹！減肥期吃這3食物，炸出火辣腹肌、仙女腿｜

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
往下滑看更多精彩文章
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

編輯推薦

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#髮膜 #角色 #洗頭 #保養 #護髮產品 #潮流美髮

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價
hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

台灣旅客日本滑雪遭罵翻　他點名2件事：滑雪別穿發熱衣、Backcountry別亂闖
hotNews__list__item--img

❤日本❤漫步雪世界【飛驒之里】~享☆小合掌村★美譽
hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》

最新文章

「一擦油就長痘？」多數人都誤會了油保養

「一擦油就長痘？」多數人都誤會了油保養

#保養品 #肌膚 #控油

潮健康 2026.02.09 8
為什麼自己洗頭撐不過2天？掌握6個沙龍級細節 讓妳在家洗出蓬鬆仙氣

為什麼自己洗頭撐不過2天？掌握6個沙龍級細節 讓妳在家洗出蓬鬆仙氣

#潮流美髮 #洗頭 #習慣 #吹風機

享民頭條 2026.02.09 100
還在送保健食品？2026孝親送禮新指標：「遮白髮」新科技，為父母提供更溫和的造型新選擇

還在送保健食品？2026孝親送禮新指標：「遮白髮」新科技，為父母提供更溫和的造型新選擇

#長輩 #白髮 #造型

潮健康 2026.02.07 32
冬天不只黑白灰！藍色系針織穿搭示範，溫柔顯白又好駕馭

冬天不只黑白灰！藍色系針織穿搭示範，溫柔顯白又好駕馭

#流行穿搭 #冬日穿搭 #時尚 #帽子穿搭公式 #穿搭提案

就賀日常 2026.02.07 27
2026 眼鏡新趨勢不是看得清，是「看起來更好看」從美顏修飾、結構質感到新春開運，三大話題眼鏡一次看

2026 眼鏡新趨勢不是看得清，是「看起來更好看」從美顏修飾、結構質感到新春開運，三大話題眼鏡一次看

#穿搭 #美容 #提亮 #單品 #OWNDAYS #JINS

女子漾／編輯周意軒 2026.02.07 43
益生菌推薦｜幸福食刻滿分益生菌 200億活菌活性，添加GABA幫助入睡，生理期順暢不卡關，實測一週找回好氣色！

益生菌推薦｜幸福食刻滿分益生菌 200億活菌活性，添加GABA幫助入睡，生理期順暢不卡關，實測一週找回好氣色！

#益生菌 #實測 #身體

貝ㄦ貪食怪 2026.02.06 18
台中北屯美甲秘境！美業界天花板～ I人必收藏的超安靜質感沙龍🤫 10年資歷職人手作，指尖上的銀河貓眼美哭✨ 拒絕尷尬聊天、超好睡的放鬆時光，做完手直接白三個色階！

台中北屯美甲秘境！美業界天花板～ I人必收藏的超安靜質感沙龍🤫 10年資歷職人手作，指尖上的銀河貓眼美哭✨ 拒絕尷尬聊天、超好睡的放鬆時光，做完手直接白三個色階！

#彩妝保養 #美甲美睫 #美甲 #老師 #朋友

meru 2026.02.06 12
立刻擁有一米八！2026必備3大神級牛仔褲，Levi’s®人氣直筒褲誰穿誰好看

立刻擁有一米八！2026必備3大神級牛仔褲，Levi’s®人氣直筒褲誰穿誰好看

#丹寧 #經典 #版型 #錐形褲 #穿搭 #Levi's #Marimekko

女子漾／編輯ANDREA 2026.02.06 90
2026妝容不再搶眼，而是耐看 從葛萊美紅毯到春日茶敘，三大品牌帶你質感轉向 美妝、香氛一次看

2026妝容不再搶眼，而是耐看 從葛萊美紅毯到春日茶敘，三大品牌帶你質感轉向 美妝、香氛一次看

#香氣 #NARS #THREE #底妝趨勢 #編輯推薦 #唇膏 #葛萊美 #TOMFORD

女子漾／編輯黃冠婷 2026.02.06 42
2026話題底妝盤點！四款熱門粉底＋唇彩，妝感、質地一次看

2026話題底妝盤點！四款熱門粉底＋唇彩，妝感、質地一次看

#粉底液 #FreshO2 #持妝 #遮瑕 #肌膚 #彩妝

女子漾／編輯許智捷 2026.02.06 239
18+