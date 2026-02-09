2026-02-09 11:25 女子漾／編輯桑泥
情人節粉色穿搭指南：跟著韓星 Karina、張員瑛這樣穿，甜而不膩更顯高級
情人節穿粉色，好像已經變成一種默契，但一不小心就會落入「太少女、太裝可愛、太刻意」的地雷區。其實真正把粉色穿得好看的技巧，從來不是把全身變成粉紅色，而是懂得如何用低飽和粉色、俐落剪裁、中性色平衡，穿出甜而不膩的氛圍感！小編整理了情人節粉色穿搭指南，一起跟著 Karina、張員瑛穿出甜而不膩的情人節穿搭。
粉色選「低飽和」，一秒提升質感
真正高級的粉色，幾乎都不會太亮。粉色系列最推薦玫瑰粉、裸粉、灰粉色或奶油粉，再根據自身的膚色去做搭配。
全身只留一個粉色重點
想營造甜而不膩的氛圍「一件粉色就夠了」，是粉色穿搭的黃金守則。像 Karina 以一件粉色針織上衣搭配深色牛仔褲，讓焦點集中、整體更乾淨，以粉色當主角，其餘單品越簡單越好。
用中性色「壓住甜度」
Karina 這套選擇灰粉色羽絨衣內搭白色上衣，下半身則是搭灰色澎澎裙，整體以中性色去中和粉色的甜度，甜美中帶點冷感，視覺層次立刻拉高。
配件越簡單，越有戀愛感
粉色穿搭最怕「什麼都想加」，在配件上越簡單越好，例如小巧金屬耳環、細鍊項鍊、簡約包款等，讓粉色本身成為視覺記憶點，而不是被過多元素分散焦點。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower