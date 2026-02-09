2026-02-09 11:17 女子漾／編輯桑泥
張員瑛同款「粉色純欲妝」太撩人！情人節約會妝容範本：這４個細節打造直男無法抗拒的無辜感
說到近年最具代表性的「純欲系妝容」範本，IVE 成員張員瑛絕對榜上有名。在她的妝容上經常可以看到利用柔霧粉色、自然光澤與乾淨線條，營造出甜而不膩、令人心動的氛圍感。情人節就快到了，趕緊來試試這款員瑛式「粉色純欲妝」，打造直男無法抗拒的無辜感！
細節一：乾淨微光底妝，是純欲妝的靈魂
純欲妝的第一原則是看起來像天生好皮膚。底妝選擇輕薄水光型粉底或氣墊，加上局部遮瑕、修飾黑眼圈與泛紅，讓皮膚狀態看起來自然無瑕。
細節二：低飽和粉色眼影＋柔焦眼神
張員瑛的眼妝效果總是讓人感到楚楚可憐，她常藉由色彩與層次創造溫柔眼神。眼影選擇霧面或微珠光的低飽和粉色、玫瑰粉，鋪在眼窩，並在眼尾略加深，而睫毛則注重在下睫毛，纖長並根根分明，打造無辜感。
細節三：粉色腮紅「由內透出」才是真純欲
粉色腮紅是這套妝容的關鍵記憶點！選擇柔霧或奶油質地粉色腮紅，從眼下向顴骨橫向暈染，顏色要淡、範圍要廣，這種畫法能讓臉頰看起來自然紅潤，像是自然帶出的好氣色。
細節四：玫瑰粉色系唇色
除了腮紅外，唇妝決定了整體妝容的甜度。張員瑛偏好玫瑰粉、草莓牛奶色系，質地多為水潤或柔霧。
建議先用潤唇膏打底，唇中央疊加唇釉，邊緣自然暈開，不需完整唇線，保留模糊感，這種微「咬唇式畫法」能讓嘴唇看起來更柔軟、也更有戀愛感。
