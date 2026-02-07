2026 眼鏡新趨勢不是看得清，是「看起來更好看」從美顏修飾、結構質感到新春開運，三大話題眼鏡一次看

以前挑眼鏡，只在意度數合不合、鏡框耐不耐用；但到了 2026 年，眼鏡早就不只是視力輔助，而是直接參與「顏值管理」與「生活狀態呈現」的重要配件。

從日本美容教主親自監修的美顏眼鏡，到講究結構與工藝的高端鏡框，再到被當作新春穿搭關鍵的開運單品，眼鏡正在悄悄改寫女性日常的變美方式。

一、不修臉也能小臉提亮？JINS × 神崎惠把「美妝邏輯」戴在臉上

美顏不是濾鏡，是鏡框的視覺設計

如果你也有「今天妝沒畫好，但還是要出門」的日子，那 JINS 與日本美容專家神崎惠合作推出的「大人系美顏眼鏡」，大概會讓你秒懂它的存在意義。

神崎惠將多年累積的美容理論，轉化為鏡框比例、顏色與線條的視覺修正設計，讓眼鏡成為比腮紅、修容更直覺的美顏工具。這個系列主打「戴上就有感」，針對成熟肌膚容易顯得疲憊、輪廓線條模糊等小煩惱，透過鏡框結構自然修飾，而不是刻意改變五官。

全系列共 4 型、2 色、8 款設計，從補足臉部留白的小臉框、強化眼神存在感的靈魂眼力框，到能提亮膚色的透明提亮框與增加立體感的深邃框型，概念就像替臉部選一件「剛剛好的剪裁單品」。它不追求誇張改變，而是讓現在的你，看起來更精緻、更有精神。

二、低調卻很有份量感的選擇：KlassiC. 用「結構美學」說服成熟風格控

如果說 JINS 是從「美妝角度」切入，那 KlassiC. 推出的高端旗艦系列「archi by KlassiC.」，則更像是為重視質感與長期配戴體驗的女性，準備的一副「投資型眼鏡」。

這個系列以建築學為核心概念，講究結構、重心與比例，就像一棟耐看又住得久的好建築。品牌好友陳以文也形容它的魅力在於「不浮誇，但每個細節都站得住腳」，這份對結構的執著，反而讓整體氣質更安定、有力量。

archi 系列針對亞洲臉型反覆微調，從重心分布到夾持角度都精準拿捏，搭配義大利 Mazzucchelli 頂級板料與 β 鈦金屬彈性鉸鏈，長時間配戴也不容易產生壓迫感。外型上則以方框、皇冠框、圓潤金屬框等線條，營造理性中帶溫度的風格，非常適合喜歡簡約、通勤感、甚至中性穿搭的女性。

三、新年想換氣場？OWNDAYS 把眼鏡變成拜年穿搭的關鍵道具

顏值升級＋好運感，從第一眼開始

農曆新年不只換新衣、整理家裡，連「臉上的配件」都成了開運儀式的一部分。OWNDAYS 今年提出「新春穿搭完成度，從眼鏡開始」的概念，直接點出眼鏡在第一印象中的關鍵地位。

返鄉拜年、親友聚會、同學會連續上場，一副選對的眼鏡，能讓整體氣場瞬間到位。線條柔和的細框，看起來親切又有教養；設計感強一點的框型，則能在聚會中成為視覺焦點。加上輕量、舒適的設計，長時間配戴也不會成為負擔。

搭配新春活動，OWNDAYS 也祭出滿額現折與刮刮樂抽獎，從現金紅包到 3C 好禮，讓「換眼鏡」這件事，多了一點節日的期待感。對很多人來說，這不只是配鏡，而是一種替新一年換狀態的小儀式。

2026 的眼鏡，正在回應女性對「生活感」的期待

不論你偏好的是能偷偷修飾臉型的美顏款、耐看又有結構感的質感設計，還是為了新年轉換氣場的穿搭單品，現在的眼鏡早已跳脫功能導向，成為風格與心情的一部分。

它不一定要改變你，而是陪你在不同生活場景裡，看起來剛剛好、自信又舒服。或許，這就是 2026 年眼鏡最迷人的地方。