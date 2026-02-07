2026 眼鏡新趨勢不是看得清，是「看起來更好看」從美顏修飾、結構質感到新春開運，三大話題眼鏡一次看

2026-02-07 16:51 女子漾／編輯周意軒

以前挑眼鏡，只在意度數合不合、鏡框耐不耐用；但到了 2026 年，眼鏡早就不只是視力輔助，而是直接參與「顏值管理」與「生活狀態呈現」的重要配件。

從日本美容教主親自監修的美顏眼鏡，到講究結構與工藝的高端鏡框，再到被當作新春穿搭關鍵的開運單品，眼鏡正在悄悄改寫女性日常的變美方式。

一、不修臉也能小臉提亮JINS × 神崎惠把「美妝邏輯」戴在臉上

美顏不是濾鏡，是鏡框的視覺設計

如果你也有「今天妝沒畫好，但還是要出門」的日子，那 JINS 與日本美容專家神崎惠合作推出的「大人系美顏眼鏡」，大概會讓你秒懂它的存在意義。

神崎惠將多年累積的美容理論，轉化為鏡框比例、顏色與線條的視覺修正設計，讓眼鏡成為比腮紅、修容更直覺的美顏工具。這個系列主打「戴上就有感」，針對成熟肌膚容易顯得疲憊、輪廓線條模糊等小煩惱，透過鏡框結構自然修飾，而不是刻意改變五官。

全系列共 4 型、2 色、8 款設計，從補足臉部留白的小臉框、強化眼神存在感的靈魂眼力框，到能提亮膚色的透明提亮框與增加立體感的深邃框型，概念就像替臉部選一件「剛剛好的剪裁單品」。它不追求誇張改變，而是讓現在的你，看起來更精緻、更有精神。

二、低調卻很有份量感的選擇：KlassiC. 用「結構美學」說服成熟風格控

如果說 JINS 是從「美妝角度」切入，那 KlassiC. 推出的高端旗艦系列「archi by KlassiC.」，則更像是為重視質感與長期配戴體驗的女性，準備的一副「投資型眼鏡」。

這個系列以建築學為核心概念，講究結構、重心與比例，就像一棟耐看又住得久的好建築。品牌好友陳以文也形容它的魅力在於「不浮誇，但每個細節都站得住腳」，這份對結構的執著，反而讓整體氣質更安定、有力量。

archi 系列針對亞洲臉型反覆微調，從重心分布到夾持角度都精準拿捏，搭配義大利 Mazzucchelli 頂級板料與 β 鈦金屬彈性鉸鏈，長時間配戴也不容易產生壓迫感。外型上則以方框、皇冠框、圓潤金屬框等線條，營造理性中帶溫度的風格，非常適合喜歡簡約、通勤感、甚至中性穿搭的女性。

三、新年想換氣場？OWNDAYS 把眼鏡變成拜年穿搭的關鍵道具

顏值升級＋好運感，從第一眼開始

農曆新年不只換新衣、整理家裡，連「臉上的配件」都成了開運儀式的一部分。OWNDAYS 今年提出「新春穿搭完成度，從眼鏡開始」的概念，直接點出眼鏡在第一印象中的關鍵地位。

返鄉拜年、親友聚會、同學會連續上場，一副選對的眼鏡，能讓整體氣場瞬間到位。線條柔和的細框，看起來親切又有教養；設計感強一點的框型，則能在聚會中成為視覺焦點。加上輕量、舒適的設計，長時間配戴也不會成為負擔。

搭配新春活動，OWNDAYS 也祭出滿額現折與刮刮樂抽獎，從現金紅包到 3C 好禮，讓「換眼鏡」這件事，多了一點節日的期待感。對很多人來說，這不只是配鏡，而是一種替新一年換狀態的小儀式。

2026 的眼鏡，正在回應女性對「生活感」的期待

不論你偏好的是能偷偷修飾臉型的美顏款、耐看又有結構感的質感設計，還是為了新年轉換氣場的穿搭單品，現在的眼鏡早已跳脫功能導向，成為風格與心情的一部分。

它不一定要改變你，而是陪你在不同生活場景裡，看起來剛剛好、自信又舒服。或許，這就是 2026 年眼鏡最迷人的地方。

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 16:30 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭 #實境秀 #金高恩 #單身即地獄

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

新年必備唇彩是它們！2025 屈臣氏 Top 10 唇妝榜單一次看、水光到霧面全上榜

新年必備唇彩是它們！2025 屈臣氏 Top 10 唇妝榜單一次看、水光到霧面全上榜

2026-01-29 15:50 女子漾／編輯許智捷
新年必備唇彩是它們！2025 屈臣氏 Top 10 唇妝榜單一次看、水光到霧面全上榜。圖片來源:截自官方
新年必備唇彩是它們！2025 屈臣氏 Top 10 唇妝榜單一次看、水光到霧面全上榜。圖片來源:截自官方

農曆新年將近，從拜年走春、聚餐合照到返鄉補妝，一支好上手、顯色又不挑膚色的唇彩，往往被視為替整體氣色加分的「開運關鍵」。屈臣氏公布 2025 年唇妝熱銷 Top 10 榜單，從水光唇膏、果凍質地到絨霧唇泥全面上榜，其中 Kate「怪獸級持色唇膏」系列一舉包辦冠亞軍！

以下一次整理 2025 屈臣氏唇妝 Top 10 熱銷榜單與產品特色。

2025 屈臣氏唇妝榜單 Top 10

1 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏(水光) G03
2 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏 15
3 TIMEPHORIA TIMEPHORIA 星塵唇彩#07 5ml
4 TIMEPHORIA TIMEPHORIA 星塵唇彩#11 5ml
5 Romand rom&nd 果凍唇膏 06 無花果凍
6 Heme heme 持色水光唇釉 - 01 Pansy Pink 2.5ml
7 Muzigae Mansion MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉 003 STRANGER
8 Maybelline 媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 15牛奶糖泰迪
9 Romand rom&nd X ZONFRIENDS 果汁唇釉2.0 29 時令蜜果 (DIY套組)
10 Canmake CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏 1022-02

NO.1 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏（水光）G03

凱婷 怪獸級持色唇膏(水光) G03。圖片來源:截自官方
凱婷 怪獸級持色唇膏(水光) G03。圖片來源:截自官方

穩坐冠軍寶座的 Kate 怪獸級持色唇膏（水光）G03，成為不少人過年前「開運補妝」的首選。一抹就亮的高水光妝感，讓雙唇看起來飽滿有精神，特別適合拜年、聚餐等需要好氣色的場合。絲滑質地延展性高，上唇後能自然修飾唇型，打造澎潤立體效果，同時兼顧高顯色與高保濕表現。

NO.2 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏 15

Kate怪獸級持色唇膏 15。圖片來源：官方提供
Kate怪獸級持色唇膏 15。圖片來源：官方提供

同系列（普通版）色號 15 緊追在後，也是不少人過年前化妝包裡的「安心款」。主打能與唇部水分結合、轉化為凍狀薄膜的科技，能牢牢鎖住剛上唇的顏色，特別適合走春這種長時間活動行程。

NO.3 TIMEPHORIA 星塵唇彩 #07（5ml）

TIMEPHORIA 星塵唇彩#11 5ml。圖片來源:截自官方
TIMEPHORIA 星塵唇彩#11 5ml。圖片來源:截自官方

TIMEPHORIA 星塵唇彩 #07 以細緻多角度反光珠光，打造如星辰般閃耀的唇妝效果，很符合過年想要「紅紅火火」的開運感。無論是年節聚會或新年派對，都能替整體造型加分，可以說是「招好運、聚人氣」的節慶亮點色。

NO.4 TIMEPHORIA 星塵唇彩 #11（5ml）

TIMEPHORIA 星塵唇彩#07 5ml。圖片來源:截自官方
TIMEPHORIA 星塵唇彩#07 5ml。圖片來源:截自官方

同系列 #11 主打高顯色與高飽和度，單擦就能呈現完整氣色，疊擦則更有存在感，很適合過年想要「一出場就被記住」的妝容需求。創新 2 in 1 Hybrid Lip 配方讓色彩牢牢附著，不易沾杯、掉色，即使年節聚餐一攤接一攤，也能維持好氣色，。

NO.5 rom&nd 果凍唇膏 06 無花果凍

rom&nd 果凍唇膏 06 無花果凍。圖片來源:截自官方
rom&nd 果凍唇膏 06 無花果凍。圖片來源:截自官方

rom&nd 果凍唇膏以「水光炸彈」之名穩居熱賣行列，06 無花果凍走的是自然輕透路線，特別適合過年拜訪長輩、素顏或淡妝時快速提氣色。Vegan 植物性配方搭配摩洛哥堅果油、玫瑰果油與月見草萃取，在唇部形成柔亮水光膜，不張揚卻很有精神。

NO.6 heme 持色水光唇釉 01 Pansy Pink（2.5ml）

heme 持色水光唇釉 - 01 Pansy Pink 2.5ml。圖片來源：官方提供
heme 持色水光唇釉 - 01 Pansy Pink 2.5ml。圖片來源：官方提供

heme 的持色水光唇釉主打輕盈不厚重的質地，01 Pansy Pink 是過年最不出錯的「好人緣粉色」。色調溫柔卻不蒼白，上唇後能自然提亮氣色，讓整體看起來更有精神，也更顯親和力。

NO.7 MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉 003 STRANGER

MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉 003 STRANGER。圖片來源:截自官方
MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉 003 STRANGER。圖片來源:截自官方

MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉以藝術感包裝與純素理念成為話題款，其中 003 STRANGER 的玫瑰色屬於帶點成熟氣場的唇色。柔霧天鵝絨質地上唇如奶霜般服貼，色調介於玫瑰與紅棕之間，特別適合過年聚會或正式場合，讓整體妝容看起來穩重又不老氣。

NO.8 Maybelline 媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 15 牛奶糖泰迪

媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 15牛奶糖泰迪。圖片來源:截自官方
媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 15牛奶糖泰迪。圖片來源:截自官方

「水轉霧」科技的泰迪絨霧液態唇泥，一抿就能轉為柔焦霧面妝感，15 牛奶糖泰迪屬於溫暖不張揚的棕調。色澤柔和卻不顯暗沉，給人穩定又有親和力的第一印象。12 小時持色、不顯唇紋的特性，從早到晚維持好氣色，也象徵新一年走得踏實、運勢穩穩累積。

NO.9 rom&nd X ZONFRIENDS 果汁唇釉 2.0 29 時令蜜果（DIY 套組）

rom&nd X ZONFRIENDS 果汁唇釉2.0 29 時令蜜果 (DIY套組)。圖片來源:截自官方
rom&nd X ZONFRIENDS 果汁唇釉2.0 29 時令蜜果 (DIY套組)。圖片來源:截自官方

rom&nd 與 ZONFRIENDS 的聯名系列不只外型討喜，也被不少人視為過年補妝的開運小物。29「時令蜜果」以清新透亮的果汁光澤，帶出紅潤好氣色，象徵新年甜甜順順的好兆頭，搭配充滿故事感的角色設計，讓新年妝容多一點好心情，也多一分討喜運。

NO.10 CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏 1022-02

CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏 1022-02。圖片來源：官方提供
CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏 1022-02。圖片來源：官方提供

CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏主打豐唇效果，打造看起來柔軟又飽滿的好氣色，沁涼使用感也讓人一抹就有精神。添加凡士林、玻尿酸、摩洛哥油、蜂蜜與乳油木果等保濕成分，不需另外打底就能維持水潤光澤，反覆補擦也不顯厚重，嘴角上揚、好運跟著來。

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#唇膏 #唇釉 #唇彩 #唇妝 #日常

