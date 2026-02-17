2026 醫美保養趨勢：從保濕修護談抗氧化在日常照護中的角色

2026-02-17 15:02 潮健康

　

醫美保養趨勢分析：醫美級成分的設計邏輯與應用方向

周輝政 醫師／皮膚保養顧問

　

　

醫美保養，正在從「刺激型抗老」走向「穩定型抗老」

回顧近年醫美與保養市場的發展，可以觀察到一個逐漸成形的轉變方向。過去，醫美保養常以「感受明顯」、「短期變化」作為溝通重點，高濃度活性成分與強調刺激感的設計，成為許多產品的共同特色。

　

然而，隨著消費者對日常保養的理解逐漸深化，醫美保養的討論焦點也開始轉移。膚況的變化往往與長期的水分流失、屏障狀態與環境壓力累積有關，也因此，近年醫美保養趨勢中，「保濕」、「修護」與「抗氧化」逐漸成為討論的關鍵字。

　

什麼樣的成分常被視為「醫美級」成分？不是濃度，而是結構與穩定性

從周醫師角度來看，醫美級成分的判斷標準，並不只是「用得多、下得重」，而在於是否具備明確的作用機制與良好的皮膚相容性。近年被廣泛討論的醫美核心成分，如交聯型玻尿酸（HA-Hyacross）、PDRN、外泌體、胜肽、維他命B3 等，都有一個共通點：重視結構設計與配方穩定性，以符合長期使用需求。

　

這類設計思維，也逐漸影響到醫美保養品的研發方向，希望在日常使用中維持穩定膚況，避免因反覆刺激而造成不適感，讓保養回到「貼近日常皮膚狀態維持」的基礎層面。

　

做醫美，還需要醫美保養品嗎？答案其實藏在修護期

不少人在完成醫美相關療程後，會更加重視後續的日常保養安排。這樣的趨勢，並非單純為了延續感受，而是出於對膚況穩定性的考量。

　

當皮膚處於較為脆弱或需要調整的狀態時，保濕與日常防護是否到位，往往與日常膚況的穩定度感受有所關聯。因此，醫美保養品在近年的角色，逐漸被視為日常照護的一環，而非僅限於特定時期使用。

　

玻尿酸與交聯型玻尿酸(HA-Hyacross)的差異

傳統玻尿酸的角色在於快速補水，能提升角質層含水量，但若皮膚屏障不穩定，水分仍然容易流失。交聯型玻尿酸（HA-Hyacross）則透過結構交聯，形成較穩定的保水網絡，在配方設計上著重於延緩水分流失、提升使用期間的穩定感受；這樣的設計，特別適合需要長時間維持穩定膚況、又不希望反覆刺激皮膚的醫美保養情境。

　

敏感膚質的醫美保養關鍵：不是追求變化，而是避免干擾

敏感肌的本質，多半來自屏障功能失衡，而非單一成分不耐。過度追求刺激型抗老，反而容易加速皮膚老化。對這類膚質而言，在保養觀念上，常建議優先重視穩定與修護，再逐步納入抗氧化等保養方向。

　

抗氧化，正在成為醫美保養的核心主軸

在日常生活中，皮膚長期暴露於環境因素之下，容易承受來自外在條件的影響，當這些壓力長期累積，可能影響膚況的穩定表現；因此，抗氧化設計逐漸從「加分項目」，轉變為與保濕、修護並列的重要基礎。真正被重視的，並非成分名稱本身，而是整體配方是否穩定、是否能與其他保養機制協同運作。

　

　

從專利設計觀察醫美保養的發展方向

以森田藥粧的Medmori®專利成分設計為例，其研發思路並非單點式添加，而是整合小分子多醣、微量礦物元素與維他命系統，形成一套支持皮膚穩定運作的複合架構。

　

小分子多醣有助於提升成分在角質層的利用率，降低因乾燥引發的刺激反應；礦物元素與維他命則扮演代謝輔助角色，協助皮膚在日常環境壓力下維持正常更新與防護能力。不在於立即改變外觀，著重於協助因應長期環境壓力下的膚況穩定需求。

　

抗老的真正關鍵，是讓皮膚處在「低壓力狀態」

從醫師觀點來看，抗老並不是不讓皮膚變化，而是避免不必要的損耗。當保濕、修護與抗氧化形成良性循環，皮膚自然能以較健康的節奏老化；這也是 2026年醫美保養趨勢最核心的轉變，從追求即時感受，轉向長期穩定。

　

總結：醫美保養的未來，是技術理性而非成分話題

真正值得關注的醫美保養，不在於話題成分有多新，而在於技術是否成熟、設計是否符合皮膚生理及日常使用需求；當醫美保養能夠在日常中穩定降低氧化壓力、支持屏障功能，膚況穩定與外觀感受，往往會隨時間呈現出較一致的表現。這樣的方向，才是醫美保養真正走向成熟的象徵。

　

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構。

原文出處：2026 醫美保養趨勢：從保濕修護談抗氧化在日常照護中的角色

潮健康

潮健康

潮流，是種態度，保持健康的觀念永遠不會過時。潮健康新媒體專為華人都會男女打造，一個擁抱潮流、享受健康的全新「視」界。隨時追蹤《潮健康》，開啟健康生活的時尚旅程。

#皮膚 #日常 #保養品

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
往下滑看更多精彩文章
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

編輯推薦

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭 #實境秀 #金高恩 #單身即地獄

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」
往下滑看更多精彩文章
別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

別再只會配白T！丹寧控必看「牛仔外套」穿搭靈感，讓經典單品更有層次質感

2026-02-09 11:25 女子漾 / 編輯 Sydney

鮮少有單品能像牛仔外套一般，跨越性別、階級與時代，依然穩居街頭美學的寶座。這件源自 19 世紀勞工階層的耐磨布料，經歷了 50 年代的叛逆搖滾，現在代表著自由、率性與自我表達。透過不同層次的堆疊、廓形的比例轉換，以及異材質的火花碰撞，牛仔外套能同時演繹出 City Boy 的隨性與法式優雅的內斂，這正是其魅力所在。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 1

Denim on Denim 永遠是一種不會出錯的穿搭，這套穿搭的核心在於色彩層次的微調與單品的長短比例，深色水洗的廓形牛仔外套，內搭一件經典的藍白細條紋襯衫，並在最內層以白色圖騰 T-shirt 做打底，這三層結構創造了極其豐富的視覺深度。寬鬆的直筒原色牛仔褲與外套呼應，形成了一種視覺連貫性，而棕色棒球帽與黑色系帶靴款的加入，則為整體的冷色調注入了溫度感。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 2

將短版牛仔外套與極具正式感的領帶結合，打破了職場與休閒的界線。短版的剪裁有效地拉長了下半身比例，搭配超寬大的深色闊腿褲，營造出一種「上窄下寬」的視覺衝擊。領帶的印花與粗框太陽眼鏡帶來了濃厚的 90 年代復古氛圍，讓原本粗曠的牛仔單品顯得精緻，在街頭與派對場合之間遊刃有餘。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 3

經典的中藍色水洗牛仔外套，其紋理感在黑色高領內搭的襯托下更顯突出。這種內斂的黑色底色，能瞬間收縮上半身的視覺體積，讓牛仔外套成為主角。下身搭配同色系的漸層磨白牛仔褲，其自然下墜的闊腿剪裁讓步伐充滿流動感。這種穿搭不需要過多的配飾，單憑精準的剪裁與色彩對比，就能傳達出一種從容不迫的現代形象。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 4

深色的牛仔外套與淺藍色的長版襯衫在衣擺處形成了鮮明的長短對比，這種打破常規比例的層次感，讓視覺效果不再呆板。超大尺碼的深靛藍牛仔褲與整體的寬鬆輪廓一氣呵成，展現出強烈的層次力量感。藍色棒球帽與棕色尼龍手袋的點綴，則在機能感與時尚度之間取得了完美的平衡。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

Outfit 5

淺藍色的基本款牛仔外套，內搭灰色高領針織衫，並在肩頭隨性地披上一件同色系的灰色毛衣，這不僅豐富了上半身的輪廓，更增加了一種優雅的書卷氣，下半身則捨棄了牛仔褲，改選質感高級的灰色西裝寬褲與帆布鞋。將街頭與正式感完美混搭。

圖片來源：Pinterest
圖片來源：Pinterest

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#穿搭 #內搭 #單品 #丹寧 #牛仔風 #牛仔外套

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」
往下滑看更多精彩文章
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

2026-02-03 20:49 女子漾／編輯周意軒
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance編輯新年穿搭公式一次看 圖片來源：女子漾編輯拍攝、PUMA提供

每到新年，穿搭從來不只是「好看」而已，而是一種迎接新運勢的儀式感。2026 馬年來臨，「新中式」不再只是過年限定，而是正式成為全球潮流關鍵字，從街頭、伸展台到日常穿搭全面滲透。這次，編輯精選三大運動品牌，從新中式潮流、開運色系到復古機能美學，帶你一次解鎖新年穿搭公式，讓好運直接穿上身。

adidas Originals

當傳統美學遇上街頭語言，adidas Originals 交出了一張極具話題性的答卷。2026 新年系列以新中式為核心，重新詮釋唐裝輪廓、立領與盤扣細節，讓傳統不再停留在儀式感，而是自然融入日常穿搭。本系列大量運用針織工藝、拼接手法與立體編織細節，打造出帶有「百家衣」概念的拼接外套與針織衫，刺繡、緹花與繩結元素低調藏入設計中，細看還能發現象徵「馬到成功」的寓意圖騰，既有文化深度，也保留潮流輪廓。

CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 連帽外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

鞋款部分同樣誠意滿滿，Handball Spezial、Gazelle Bold、Superstar II、Campus 00、Goukana、Ozvenuz 與 Forum CL 共七款新年限定鞋型同步登場。全系列搭配雙色鞋帶與三葉草馬蹄金屬扣飾，將馬年好運巧妙點綴於細節之中。

CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X SUPERSTAR II 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

其中 Gazelle Bold 以復古紅色厚底設計，精準命中 Y2K 女孩的穿搭喜好；Handball Spezial 的磚紅配色，為復古控增添亮點；Superstar II 則以奶油白皮革呈現低調質感，讓新年穿搭更耐看、也更有辨識度。配件系列同樣不可忽略，馬鞍包、流蘇設計、毛帽與圍巾加入紅色繩結與節慶掛飾，從頭到腳完成新年造型。

CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝
CNY X GAZELLE W 運動休閒鞋。圖片來源：女子漾編輯拍攝

薄紗長裙向來被視為偏浪漫、偏柔美的單品，但在近幾季的穿搭趨勢中，它反而成為運動風混搭裡最關鍵的平衡角色。透過輕透的材質與層次感設計，薄紗長裙在行走間自然擺動，為整體造型注入空氣感，也讓上身偏休閒或街頭的單品多了一份柔和收尾，不會過於硬派。

薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝
薄紗長裙(下身)、CNY 長袖上衣(上身)、CNY 長袖上衣(上身)。圖片來源：女子漾編輯拍攝

搭配運動品牌上衣與球鞋時，薄紗長裙的優勢在於「不搶戲卻有存在感」。黑色薄紗能穩住視覺重心，讓圖樣豐富的針織袖口或鞋款細節成為焦點，同時保留整體穿搭的完整度。這種介於甜與酷之間的風格轉換，正是近年女生穿搭最受歡迎的關鍵，也讓薄紗長裙不再只是約會限定，而是能自在融入日常的新年實穿單品。

如果說新年一定要做的事是什麼，那「穿新鞋、換新衣」絕對榜上有名。PUMA 今年以「馬上發財、馬到成功」為靈感，直接把祝福變成設計細節，讓開運不再只是口號。

新年鞋款。圖片來源：官方提供
新年鞋款。圖片來源：官方提供

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

馬年限定「彪足馬力」系列，推出 BELLA、CAVEN、SPEEDCAT 三大人氣鞋款，將馬蹄鞋扣、馬尾結等節慶元素融入鞋身設計，細節滿滿卻不流於張揚。薄底鞋型象徵新的一年腳踏實地，也讓整體造型更輕盈俐落，搭配牛仔褲或長裙都能輕鬆駕馭。

PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Bella UT Year Of Horse 休閒運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

服裝系列則主打實穿與開運兼具，CNY 針織外套與 CNY 長風褲以俐落剪裁搭配柔軟材質，既有節慶氛圍，也適合日常穿搭。透過紅、粉、暖色調的層次運用，把招桃花、招財、招福的好運色系自然穿進生活裡，走春、拜年或聚會都不顯刻意。

PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列CNY針織外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA 流行系列 Retro Tape 合身針織立領外套，以復古運動風為核心輪廓，透過貼身剪裁勾勒出俐落線條，讓針織外套不再只是休閒單品，而是能自然融入日常穿搭的造型關鍵。立領拉鍊設計讓整體風格更具運動感，同時也能依照穿搭需求調整開襟比例，單穿有精神，內搭也不顯厚重。

PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA 流行系列Retro Tape合身針織立領外套 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋，承襲 Speedcat 系列的賽車基因，以低筒薄底設計勾勒俐落線條，貼地比例讓雙腳視覺更輕盈，也自然拉長腿部比例，是近年女生穿搭中相當受歡迎的鞋型。金屬銀色鞋面在光線下呈現細緻光澤，為造型注入時髦亮點。無論搭配薄紗長裙或寬褲，都能平衡甜酷風格，讓整體穿搭更有層次感，日常與新年場合都好搭。

PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝
PUMA Speedcat Silver Wns 賽車運動鞋 女性。圖片來源：女子漾編輯拍攝

New Balance

如果你偏好低調卻有質感的穿搭路線，New Balance 的新春限定系列絕對值得關注。2010 與 204L 兩款鞋型，分別從復古街頭與時髦日常切入，為新年造型提供不同風格選擇。

復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供
復古美學代表 2010 。圖片來源：官方提供

2010 延續美製血統，搭載 ABZORB 中底，鞋面以短麂皮、合成皮革與網布層層堆疊，呈現千禧年代的復古線條。新年限定配色如曜石黑、野境綠、曠原棕，色調溫潤內斂，非常適合冬末到初春的穿搭轉換。

。圖片來源：女子漾編輯拍攝
。圖片來源：女子漾編輯拍攝

Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝
Lunar New Year 204L。圖片來源：女子漾編輯拍攝

204L 則以 70 年代跑鞋的修長輪廓為靈感，融合現代薄底設計，成為近期時尚圈的討論焦點。全麂皮材質賦予鞋身高級質感，本次推出質感黑、雪霧灰、可可棕、甜美粉、溫潤白與大地棕等多款色選，無論是城市通勤或假期出遊，都能自然融入各種穿搭場景，堪稱新春衣櫥中的萬用選手。

【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝
【New Balance】SDS 連帽長袖外套。圖片來源：女子漾編輯拍攝

卡其外套搭配白色 V 領針織上衣，整體配色乾淨而沈穩，帶出自然耐看的日常質感。短版外套比例俐落，與下身裙裝形成層次對比，不只修飾身形，也讓整體造型在休閒與都會感之間取得剛剛好的平衡，適合新年走春或假日外出穿搭。

新年穿搭關鍵不是多，而是穿得剛剛好

2026 馬年，新中式不再只是節慶限定，而是一種可以陪你走完整年的風格選擇。從 adidas Originals 的文化潮流、PUMA 的開運儀式感，到 New Balance 的耐看復古美學，三種路線各有魅力，也都能在日常中持續發揮。

#鞋款 #穿搭 #CNY #PUMA #新年穿搭 #漾漾來開箱 #Adidas #NewBalance

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」
往下滑看更多精彩文章
家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」
往下滑看更多精彩文章
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

2026-02-02 15:17 女子漾／編輯張念慈
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混
天天護髮卻還是毛又塌？資深髮型師揭真相：「髮膜 vs 護髮乳」你從第一步就搞混

洗完頭一定護髮，護髮品一瓶比一瓶高級，頭髮卻還是乾、毛、沒光澤，隔天髮根直接貼頭皮。這不是你髮質太差，而是護髮「角色分工」一開始就用錯了。月影髮集資深髮型師夏宇指出，最多人搞混的，就是把髮膜和護髮乳當成同一種東西在用，結果越護越塌。

以下就用最清楚的步驟，帶你一次分清楚：誰該天天用、誰只能急救用，用錯的關鍵到底卡在哪。

編輯推薦

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

先分清定位，護髮乳＝每天用，髮膜＝急救用

夏宇直言，護髮效果好不好，關鍵不在品牌，而在你有沒有用對時機。

護髮乳是日常保養，功能是把洗完後打開的毛鱗片關起來，讓頭髮恢復滑順、好梳、不打結；髮膜則是修補型急救，針對染燙後或乾到不行的受損段落集中修護。

如果把髮膜當護髮乳天天用，頭髮只會越來越厚重、空氣感全失。

護髮示意圖。圖片來源：Canva
護髮示意圖。圖片來源：Canva

護髮乳怎麼用？每次洗頭都可以，但量要剛好

什麼時候用？

每次洗頭後都可以用，屬於例行保養。

擦多少？

約10元硬幣大小到一顆葡萄的量，依髮量微調即可。

擦哪裡？

耳朵以下到髮尾，頭皮不要碰。護髮乳碰到頭皮，最直接的後果就是髮根扁塌。

停多久？

30秒到1分鐘就能沖掉，不需要久等。

夏宇補充，護髮乳的任務是「收尾」，不是滋養到裡面，停太久不會更有效。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

髮膜怎麼用？一週 1～2 次就好，不是天天敷

什麼時候用？

一週 1～2 次即可，特別適合染燙後、髮尾乾裂、毛躁明顯的時候。

擦多少？

比護髮乳多一點，約乒乓球大小。記住原則是少量不夠再補。

擦哪裡？

中段到髮尾，頭皮一樣不要碰，避免影響蓬鬆度。

停多久？

3～5 分鐘就好，不需要包很久。時間過長反而讓頭髮覺得沉、悶、沒彈性。

夏宇強調，髮膜是修補型產品，「時間到就好」，不是放越久越有感。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

為什麼越護越塌？問題通常出在這3件事

第一，把髮膜當日常護髮天天用，營養過剩讓頭髮失去空氣感。

第二，護髮產品擦到頭皮，導致髮根負擔過重。

第三，用量失控，以為多一點比較有效，結果只換來油塌。

護髮不是補越多越好，而是補在對的位置、對的時候。簡單記住一句話就不會錯：護髮乳是每天幫頭髮關門，髮膜是偶爾幫頭髮補破洞。角色用對了，護髮才會真的有感，而不是越用越崩。

正確護髮步驟。張念慈/攝影
正確護髮步驟。張念慈/攝影

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#髮膜 #角色 #洗頭 #保養 #護髮產品 #潮流美髮

熱門文章

2026最新AI手錶推薦｜高續航穿戴裝置，從運動、旅行到日常生活全面支援｜LARMI智能手錶Ai6評價

hotNews__list__item--img

❤日本❤國寶級城堡【犬山城】~最古老的☆天守閣★
hotNews__list__item--img

看起來溫柔其實超有手段！「這2星座」外表無害　內心實力強到不好惹
hotNews__list__item--img

從【微博之夜】看陸劇頂流肖姓演員，以高『AQ』直面職場的惡意對待
hotNews__list__item--img

除夕夜別穿錯！火馬年走春怎麼穿最旺　12 生肖幸運色一次曝光
hotNews__list__item--img

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

最新文章

2026 醫美保養趨勢：從保濕修護談抗氧化在日常照護中的角色

2026 醫美保養趨勢：從保濕修護談抗氧化在日常照護中的角色

#保養品 #皮膚 #日常

潮健康 2026.02.17 10
不只登山才穿！2026 戶外機能品牌盤點：ECCO 聯名升級、GO WILD 馬年裝備一次看

不只登山才穿！2026 戶外機能品牌盤點：ECCO 聯名升級、GO WILD 馬年裝備一次看

#機能 #日常 #穿搭提案 #ECCO #走春

女子漾 ／編輯周意軒 2026.02.17 9
美胸保養新觀念：從飲食脂肪品質談女性身體基礎照護

美胸保養新觀念：從飲食脂肪品質談女性身體基礎照護

#體脂肪 #身體 #飲食

潮健康 2026.02.17 12
肌膚狀態的變化：常與日常保濕習慣密切相關

肌膚狀態的變化：常與日常保濕習慣密切相關

#肌膚 #保養品 #補水

潮健康 2026.02.16 28
皮秒雷射術後的日常照護重點解析

皮秒雷射術後的日常照護重點解析

#肌膚 #皮秒雷射 #保養品

潮健康 2026.02.16 16
從孕期到產後：肌膚狀態變化需要特別留意

從孕期到產後：肌膚狀態變化需要特別留意

#肌膚 #保養品 #產後

潮健康 2026.02.15 20
矽靈到底好不好？專家解析「含矽靈 vs 無矽靈」洗髮精怎麼選最適合你

矽靈到底好不好？專家解析「含矽靈 vs 無矽靈」洗髮精怎麼選最適合你

#清潔 #護髮產品 #感受

潮健康 2026.02.15 19
眼周凹陷與黑眼圈成常見外觀困擾：醫師解析影響外觀變化的相關因素

眼周凹陷與黑眼圈成常見外觀困擾：醫師解析影響外觀變化的相關因素

#日常 #習慣 #睡眠

潮健康 2026.02.14 38
烤焦Hello Kitty回來了！AIR SPACE聯名開跑，早春穿搭＋聯名商品

烤焦Hello Kitty回來了！AIR SPACE聯名開跑，早春穿搭＋聯名商品

#Kitty #穿搭 #經典 #造型 #日常

女子漾／編輯周意軒 2026.02.14 70
皮膚管理新趨勢：從「控糖」到抗糖化　飲食選擇成重要考量

皮膚管理新趨勢：從「控糖」到抗糖化　飲食選擇成重要考量

#飲食 #皮膚 #日常

潮健康 2026.02.14 15
18+