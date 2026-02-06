立刻擁有一米八！2026必備3大神級牛仔褲，Levi’s®人氣直筒褲誰穿誰好看

圖片來源：品牌提供

2026想穿出更有型又能同時修身的牛仔褲？這回給你三款人氣推薦！

身為丹寧霸主的Levi’s®在2026春夏系列玩轉了這股復古不羈的衝突美學，寬鬆的丹寧輪廓配上自然磨損的刷白水洗、細微仿舊邊緣，粗獷中有有優雅感，重點是褲管的比例與剪裁依舊不再話下，更是人人一穿便會立刻買單的神級褲款！

圖片來源：品牌提供

第一款必推，就是Levi’s® XL Straight高腰寬鬆直筒牛仔褲，高腰設計直擊要害，輕鬆拉長上半身比例，讓視覺重心往下移；寬鬆直筒褲管從臀部開始放開，不會緊貼腿部，營造出「腿無限長」的錯覺。材質是經典不易變形的丹寧，越穿越好看，身材嬌小者這一款臂必收！

圖片來源：品牌提供

另一款Levi’s®寬鬆靴型丹寧褲，在上半截貼合腰臀，勾勒出曲線卻不勒肉，下擺轉成寬鬆靴型，注入油漬搖滾的復古刷色和仿舊細節，刷破設計也能為穿搭上展現幾分個性叛逆的氛圍，外罩oversize外套帥氣有型！

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

此外，芬蘭設計品牌 Marimekko 再度為丹寧帶來新想像，深受日常風格愛好者喜愛的 Maridenim 系列，在推出後迅速成為「隨手穿就很好看」的實穿代表，今年系列延續品牌一貫的簡約線條，並把經典印花融入更貼近日常的牛仔褲與丹寧襯衫，打造出兼具北歐質感與生活氣息的春夏衣櫥亮點。

圖片來源：品牌提供

本季最吸睛的亮點，是全新淡粉色登場，與設計師 Maija Isola於1964年創作的招牌 Unikko 花卉印花結合，讓丹寧單品不再只有藍色系的酷，而是多了柔和與辨識度。這次的 Unikko 以更輕盈的調性綻放於丹寧襯衫、Barrel錐形褲與 Wide 寬管褲上，既甜美又不失俐落，穿上瞬間就能提升好感度。

圖片來源：品牌提供

系列也首次加入 Annika Rimala 於1967年設計的Keidas印花。靈感源自當年蓬勃的青年文化，以律動、鮮明的線條呈現充滿力量的視覺效果。如今被落在丹寧襯衫與Loose寬鬆版型牛仔褲上，替北歐簡約注入一點搖滾感的生命力，更顯個性。

圖片來源：品牌提供

圖片來源：品牌提供

Maridenim 系列這季共推出四種褲型，對不同體型都相當友善：

1.Barrel錐形褲以弧形褲管打造俐落九分線條

2.Loose寬鬆版型微低腰、褲長及地，自帶悠閒氣質

3.Wide寬管褲以高腰搭配大腿寬鬆線條，線條乾淨又能拉高比例

4.Straight直筒褲則是永遠不出錯的經典選擇

圖片來源：品牌提供