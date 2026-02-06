2026話題底妝盤點！四款熱門粉底＋唇彩，妝感、質地一次看

2026 話題底妝盤點！四款熱門粉底＋唇彩，妝感、質地一次看。圖片來源：官方提供

近期美妝圈話題不斷，從實體快閃活動，到底妝新品接力登場，各大品牌在妝感、持妝度與肌膚舒適度上的競爭明顯升溫。不少新品不只強調遮瑕或提亮，更把焦點放在長時間上妝後的穩定度，試圖回應通勤、外出拍照與長時間帶妝的實際需求。

本篇整理本季最受關注的四大品牌亮點，從社群討論度高的新品底妝，到質地與適合膚況的差異一次盤點。

媚比琳：西門町免費「漂浮 AI 照」

圖片來源：官方提供

媚比琳為迎接全新升級的「小方胖 AIR」登場，特別在西門町打造期間限定體驗空間，結合大型視覺與 AI 互動，讓底妝新品直接走進街頭日常。主打不需消費即可參加的互動體驗，只要到現場操作 AI 互動機，就能拍攝專屬的「漂浮 AI 照」，透過影像呈現「無重力底妝」的視覺概念，也成為近期西門町的熱門打卡亮點。

圖片來源：官方提供

活動資訊重點

活動地點：屈臣氏西門店（捷運西門站 6 號出口斜對面）

活動期間：1/12 至 2/9

參加方式：現場體驗 AI 互動機，無需消費即可參加

現場互動與優惠

加入媚比琳官方 Line，可現領 50 元折價券

將 AI 漂浮照分享至社群並回傳流程，有機會抽中精美彩妝

同步亮相的新品為「裸霧光持久水粉底 AIR SPF12 PA+++」，主打輕薄妝感與長時間穩定度。

圖片來源：官方提供

配方升級後採用珍珠薄光粉體，強調比前一代更輕薄，同時搭配空氣網膜鎖妝技術，訴求長時間持妝不易暗沉，並加入多重保濕因子，回應冬季常見的乾燥、浮粉與卡紋問題。

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

台灣品牌 MEKO 這次特別攜手色彩專家游絲棋老師推出聯名新品「原野肌密無痕抹刀粉底液」。從配色邏輯到使用設計皆以專業彩妝思維出發，主打新手也能輕鬆完成細緻底妝，成為近期討論度不低的底妝新品之一。

圖片來源：官方提供

這款粉底的一大亮點，在於專屬開模設計的「抹刀式出料口」，並非市售常見通用款式，而是為底妝上法量身打造。使用時只需旋開上蓋，將抹刀平貼於肌膚，由內向外均勻刮開粉底，再搭配隨盒附贈的聯名粉撲輕拍即可完成。

圖片來源：官方提供

在色號設計上，游絲棋老師特別針對亞洲膚色重新調配冷暖色系，其中 C02 亮白色被視為橄欖肌與偏中性膚色的友善選擇。這個色號能協助中和蠟黃與泛紅，避免底妝出現灰感，也補足市面上橄欖肌色號選擇不足的痛點。

暖色系 W

W01 白皙色：提亮氣色

W02 自然色：最貼合亞洲肌

冷色系 C

C01 雪肌色：柔霧雪肌妝

C02 亮白色：橄欖肌專屬

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

FreshO2 這次走夢幻路線，帶來了話題度超高的《方糖家族》與《雲朵系列》升級版，完全是女孩們的換季續命福音。整體從外型設計到配方升級，都鎖定日常實用與視覺療癒雙重需求。

獨角獸亮殼小方糖 (護唇系列)

圖片來源：官方提供

這次換上吸睛的獨角獸色系包裝，並首創「同心圓雙層潤色」設計，結合 pH 值感應換色，能依唇況呈現自然潤色效果。

圖片來源：官方提供

配方中特別加入白樺蜜糖油、乳木果油與玻尿酸鈉，對敏感唇相對友善，能在補水同時加強鎖水力，改善乾裂與脫皮問題。

圖片來源：官方提供

微醺葡萄

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

橘子蘇打

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

焦糖草莓

圖片來源：官方提供

圖片來源：官方提供

零暗沉維他命粉底液 (雲朵系列)

圖片來源：官方提供

專為台灣悶熱氣候設計，主打輕薄卻具防護力的底妝表現，被形容為像「隱形防護衣」般存在。

圖片來源：官方提供

配方導入保養級成分積雪草外泌體，在換季膚況不穩時提供舒緩修護，同時結合錫蘭肉桂萃取與智慧控油粉體，即使在高溫濕熱環境中，也能維持妝感透亮、不易暗沉。

圖片來源：官方提供

C21 冷光白

圖片來源：官方提供

W21 暖光白

圖片來源：官方提供

W23 自然暖

圖片來源：官方提供

DECORTÉ (黛珂)：「會呼吸」的微霧光極致妝效

圖片來源：官方提供

DECORTÉ（黛珂）則以一貫的日系質感美學，推出預計於 2026 年 3 月 1 日上市的「ZEN WEAR STAY 禪 微霧光持久粉底液」，鎖定追求高遮瑕與長效持妝的族群，概念來自「會呼吸的建材」，讓底妝能隨環境變化調節妝感，降低悶黏感。

圖片來源：官方提供

產品核心在於三大「研墨科技」，在薄透與遮瑕之間取得平衡。SUMI STAY 主打 24 小時九大實證表現，包含抗汗、抗皮脂與防沾染；SUMI CRAFT 則讓粉體如墨水般滑順服貼、不顯粉感；SUMI PIGMENT 透過多色調遮瑕技術，即使妝層輕薄，也能呈現高完成度的遮瑕效果。

圖片來源：官方提供

上妝過程中，還能感受到梅花、櫻花、玉露茶與當歸根交織的綠意木質香氣，讓底妝步驟多了一份儀式感，成為不少黛珂粉絲期待的亮點之一。

圖片來源：官方提供

看完這一連串的新品，是不是已經準備好要把薪水變成喜歡的樣子了？趕快趁著活動期間去西門町體驗 AI 拍照，並選購妳最心儀的那款「命定粉底」吧！