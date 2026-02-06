2026妝容不再搶眼，而是耐看 從葛萊美紅毯到春日茶敘，三大品牌帶你質感轉向 美妝、香氛一次看

圖片來源：官方提供

如果說過去幾年，美妝世界著迷於「一眼就被看到」，那麼 2026 年，風向正在悄悄轉變。從葛萊美紅毯上名人們的底妝選擇，到春季彩妝的色彩與香氣設計，我們看見一個共同趨勢——妝容不再只是放大存在感，而是回到「耐看」、「靠近才感覺得到」的質感美學。今年的彩妝關鍵字，不約而同地圍繞著三件事：光線如何停留在肌膚上、人與人之間的距離感，以及感官層次的細膩變化。TOM FORD、THREE與NARS，分別從香氣、色彩與底妝出發，勾勒出 2026 年最值得關注的美妝樣貌

TOM FORD｜當香氣與妝容一起越界，慾望成為一種美學

TOM FORD 向來不只是在做香水或彩妝，而是在建構一個完整的感官世界，全新私人調香系列「情慾無花果」，便是一場關於成熟、等待與慾望臨界點的演繹。

香港演員劉俊謙演繹 TOM FORD 全新私人調香 情慾無花果 (Figue Erotique)香氛系列/TOM FORD BEAUTY 品牌香氛與彩妝形象大使 舒淇。圖片來源：TOM FORD提供

以無花果從青綠走向飽滿熟成的歷程為靈感，香氣層次在清新綠意、果肉蜜香與深色木質之間推進。無花果葉與佛手柑揭開前調的明亮感，隨後 Kadota 無花果的果蜜氣息逐漸浮現，在黑糖、依蘭與廣藿香的包覆下，留下濃潤卻不張揚的餘韻。那是一種不急著討好、卻極具吸引力的香氣存在。

這樣的氣味，也被延伸成同名限量彩妝系列。

TOM FORD 私人調香系列 情慾無花果同名彩妝，取材自無花果的紅紫色澤，推出限量絲絨霧光唇膏、水唇萃、四格眼影與氣墊粉盒 。圖片來源：TOM FORD提供

紅紫色調貫穿唇膏、唇萃、眼影與氣墊粉盒，並非為了高調，而是營造一種「靠近時才被看見」的深色魅力。霧光唇膏在柔滑與飽和之間取得平衡，水唇萃則在光澤中保留透明感，四格眼盤的多重質地，讓眼神能隨光線變化而展現層次。這是一個把「誘惑」說得很安靜、卻非常有力的系列。

TOM FORD｜情慾無花果必買

私人調香系列 情慾無花果 香水（30／50／250ml）

編輯推薦：獨家 Kadota 無花果香調，成熟果香與深層木質交織，不只香氣，像是一種氣場：靠近才被感知的誘人質感，適合想提升氣味記憶點與個人魅力的人。

TOM FORD BEAUTY 私人調香 果香系列。圖片來源：TOM FORD提供

情慾無花果 限量版 設計師絲絨霧光唇膏（16／50／52）

編輯推薦：霧感與柔潤兼具，高飽和、質感色選，16 史嘉蕾紅最能提升氣場；50 杏桃紅更溫柔；52 純玫瑰帶優雅誘惑，適合拍照、鏡頭妝與晚宴妝。

TOM FORD 情慾無花果限定版設計師絲絨霧光唇膏#16 Scarlet Rouge 史嘉蕾紅 /TOM #50 Adored 杏桃紅色/#52 Naked Rose 紅茶玫瑰色 NTD2,200。 圖片來源：TOM FORD提供

情慾無花果 限量 高級訂製四格眼盤 #20 Disco Dust

編輯推薦：四種質地讓眼妝變化多，從自然到煙燻一盤搞定。紅紫色珠光讓眼神更深邃、耐看，適合日常至派對多場合。

TOM FORD 情慾無花果限定版高級訂製四格眼盤 #20 Disco Dust NTD3,750。圖片來源：TOM FORD提供

THREE｜在茶香與對話之間，妝容開始有了溫度

如果說 TOM FORD 是張力，那 THREE 則是距離感。2026 春季彩妝「春日茶語系列」，把靈感放在一個極日常卻動人的場景——午後茶敘，人們透過談話與香氣慢慢靠近。

圖片來源：THREE提供

星紗流光四色眼影盤，以中性色調搭配紅色珠光，讓眼神在不同光線下呈現溫暖而立體的變化。它不是一盤強烈的眼影，而是能在層層疊擦中，慢慢堆出情緒的存在。藕粉與裸米色系，像是茶湯在杯中折射出的光，安靜卻耐看。看似低調的棕茶色調，藏著細緻珠光與血色感紅色光澤，讓唇色在靠近時才顯現溫度，不用刻意，也很有存在感。夢幻柔光唇膏則把焦點放在「說話時的唇部表情」。

圖片來源：THREE提供

THREE｜春日茶語系列必買

THREE 星紗流光四色眼影盤（09 FLOWER SPACE / 10 GARDEN SPACE）

編輯推薦：四種質地自由堆疊，打造柔和有層次的春日眼神

高透明感、不卡粉、不厚重，09 更溫柔；10 更成熟百搭。

THREE 星紗流光四色眼影盤 09、10 。 圖片來源：THREE提供

THREE 夢幻柔光唇膏（07 ALMOND TEA / 08 RED TEA）

編輯推薦：嫩滑透潤光感質地，帶珠光但不浮誇，橙米色與紅棕色都能輕鬆和日常穿搭融合，適合春日、工作或約會妝。

THREE 夢幻柔光唇膏 07、08-2 。圖片來源：THREE提供

THREE 精油淡香水 R 限定款（X08 晨果 / X09 午芽）

編輯推薦：100% 精油來源，呈現最自然的茶香與果香，晨果清新悸動；午芽沉穩優雅，適合想用「味道記憶」提升氣質的你。

THREE 精油淡香水R X08 晨果、X09 午芽。圖片來源：THREE提供

而精油淡香水 R 的限定兩款茶香調，則把「口中香」這個概念化為氣味。晨果清新果香如清晨第一杯茶，午芽則以辛香與木質調描繪午後對話正熱的時刻。香氣不只是嗅聞，而是與記憶、溫度一起停留。

NARS｜從紅毯到日常，底妝開始回到「好皮膚」本身

2026 年的底妝趨勢，在葛萊美紅毯上已經悄悄定調，過去幾年盛行的高光水亮，在強光與近拍鏡頭下反而容易放大油光與紋理，而「輕霧柔焦」開始成為新的答案。

NARS 一直以「霧感不等於厚重」作為底妝核心，追求的是光線與肌膚質地的平衡。

圖片來源：NARS提供

全新色調的裸光蜜粉餅，透過控光科技與保濕複合物，讓妝效隨環境光線調整，修飾毛孔卻不掩蓋原生膚質。那種乾淨、耐看、在鏡頭下反而更高級的膚況，正是 2026 年底妝最重要的關鍵。這種底妝美學，追求的不是「我有化妝」，而是「我今天皮膚狀態很好」。

NARS｜底妝趨勢必買

NARS 裸光蜜粉餅（FOG / PEBBLE）

編輯推薦：控光+保濕配方，打造全天候柔焦裸肌，修飾毛孔、膚色，妝效自然不厚重，「輕霧柔焦」感正是 2026 底妝趨勢。

裸光蜜粉餅 #霧光小白餅 NTD1,650 10g 共2色 (左) FOG裸膚色: 適合白皙至淺膚色 (右) PEBBLE暖米色: 適合淺膚至自然膚色 圖片來源：NARS提供

NARS 裸光亮顏妝前凝乳（小燈管）

編輯推薦：妝前掌控光澤入口、校正蠟黃、補水續航，可單擦或做妝前乳，彈性大，適合想讓底妝更精緻立體、持久的人。