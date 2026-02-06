2026-02-06 10:06 女子漾／編輯桑泥
BLACKPINK 世界巡演這幾套最吸睛！從 Dior 到 LV， 4 成員舞台造型精彩回顧
近期全球矚目的 BLACKPINK Deadline World Tour 世界巡迴演唱會終於順利畫下句點，這次巡演不只音樂與舞台表現令粉絲難忘，四位成員在各大城市變換的舞台造型也成為話題焦點。從客製化高定到街頭混搭美學，每一套服裝不僅展現個人風格，也把時尚與表演美學融合得淋漓盡致。
Jennie
Jennie 在巡演的曼谷站中，穿了靈感源自 Alexander McQueen 2026早春系列的訂製款服裝。這套造型為真絲雪紡束腰連衣裙配上黑色拼紅色骷髏印花，裙身還飾有精緻水晶刺繡，外搭黑色皮革飛行員夾克與及膝長靴，完美展現出甜酷、叛逆又奢華的態度。
Jisoo
Jisoo 作為 Dior 的全球品牌大使，在巡演中也少不了 Dior 為她打造的客製禮服，她在巴黎演唱會站身穿 Dior 粉色絲質層次裙，以及另一件黑色紗網洋裝，呈現浪漫與現代感兼具的視覺效果。
Lisa
Lisa在洛杉磯站中，穿著了路易威登（Louis Vuitton）特別訂製的兩件式舞台服裝，連同靴子也一同融入了整體設計。這套造型風格性感且具有舞台張力，被形容為是帶有「神力女超人」氛圍的性感戰袍。
Rosé
Rosé 的巡演造型同樣充滿變化感，她在東京站身穿多套由 Levi’s 為她量身定製的舞台造型，這些服裝融入了鉚釘、皮革等搖滾叛逆元素，以及印有「Tokyo ‘26」字樣的 T 恤，完美襯托出屬於 Rosé 的個人風格服裝。
