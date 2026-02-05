2026-02-05 14:13 PREMIER MEDIA
極簡．高效頭皮養護！全聯「髮之鑰」洗髮新品上市
文／克拉大
「為什麼用過好多洗髮精，頭髮還是扁塌、沒有精神？」這是許多人在挑選洗髮精時的共同疑問。其實，擁有豐盈秀髮的關鍵，在於「頭皮環境」的健康與穩定。在忙碌生活中，讓頭皮保養步驟變得輕鬆、有效，這正是IngreLux髮之鑰努力的目標。
多國專利健髮成分+德國咖啡因 強健髮根
給頭皮最充足營養，髮根就茁壯！髮之鑰全系列添加奢華健髮成分：多國專利 SPHINGONY 健髮鞘胺醇、德國健髮咖啡因、髮根強化成分（維他命B5及精胺酸等），從頭皮根源補充活絡豐盈能量，強健髮根。而且保養步驟超簡單，健髮洗髮精+免沖洗健髮精華，2步驟輕鬆完成頭皮保養，不僅在全聯熱銷千萬，皮膚科醫師也超推薦。
高效健髮2步驟 免沖洗頭皮精華一定要用！
第一步使用洗髮精做為基礎養護，第二步「強韌活絡健髮精華」更是重點！免沖洗的頭皮精華，就是專屬頭皮保養品，深度密集修護。使用方法超簡單，噴在頭皮並按摩至吸收，讓健髮成分能完整吸收，讓保養不再止於髮絲表層，而是深入頭皮核心，輕透的質地，使用後頭皮清爽不黏膩，髮根維持蓬鬆感，可天天使用保養！
健髮洗髮精 同步調理髮質困擾
髮之鑰洗髮精除了強健髮根，也能同時調理頭皮髮質，無論油性頭皮、受損髮、脆弱髮、細軟扁塌髮、毛躁髮，都能找到適用的款式。最新推出的洗髮精「蓬鬆防斷」針對受損髮芯密集修護，撐起蓬鬆秀髮；「控油舒緩」調理油性頭皮，保持髮絲水潤度！全系列選用男女皆宜的中性香調，香氣清新，網友大讚高級精緻。IngreLux髮之鑰健髮系列，全聯、大全聯獨家販售，美吾髮蝦皮旗艦店、美吾髮購物網也買得到。將「專業健髮」帶進日常，隨時都能輕鬆入手，豐盈髮絲這件事永遠不必等。
