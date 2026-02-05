2026-02-05 10:18 女子漾／編輯桑泥
2026新年美甲靈感推薦！5款新春「開運美甲」範本，紅金配色也能時髦升級
每逢農曆新年，除了在穿搭上增加紅色單品外，也別忘了為指甲增添過年氣息！今年小編也為大家整理了兼具節日精神與美感的春節美甲設計靈感，從傳統吉祥色系到現代時尚高級感，都要讓你的指尖隨時抓住財運與好氣象！
亮面貓眼紅
紅色一直是農曆新年的核心色彩，象徵好運、喜氣與繁榮。這款簡約帶有光澤的貓眼紅，搭配高亮度與光影層次讓指尖顯得無比閃耀。
暗紅＋金線設計
這款美甲以深紅色搭配不規則金線做細節點綴，不只符合傳統文化象徵，也是最搭配春節造型的顏色選擇。除了金線條外，也可以使用金箔或金色貼紙做設計，象徵財富與好運。
傳統元素主題
想要打造完全「中式新春」美甲，可以嘗試這款以傳統符號、元素設計的美甲，如梅花、蘭花、玉石、燈籠圖案等，可打造出既有文化底蘊又具時尚感的節慶美甲。
玉石色美甲
玉石色調被視為和平、健康和平安的象徵，在春節美甲中也非常受歡迎。玉色可搭配淡綠色漸層、細緻亮片或金色細節，創造出優雅又不失莊重的指尖造型。
2026 馬年主題美甲
2026馬年當然在美甲上也少不了「馬」的元素！除了畫上最基本的馬圖案外，小編建議可以嘗試這種以馬蹄、紅金色搭配的美甲造型，給人更趣味俏皮的氛圍。
