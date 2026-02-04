Amway Home安麗 把清潔這件事，交給值得信任的品牌













開始分享 Amway Home 安麗的產品，真的不是因為它多流行，而是因為它太實際了。





到了

這個階段，買東西早就不再追求「看起來很厲害」，而是會默默問自己一句：

這個東西，會不會一直用下去？





安麗家

的產品給我的感覺，就是那種一開始不會驚艷，但用著用著會發現——

生活真的被照顧得比較好。





mway Home 的家庭 清潔 系列，用起來很踏實。

像是 A

清潔力夠，但不需要靠刺鼻氣味來證明自己；洗得乾淨，卻不會讓手變得乾澀不舒服。這種「不傷手、不費力、又安心」的細節，其實只有每天在打理生活的人才懂。





我會願意分享，還有一個很重要的原因是：它讓我不用在清潔和健康之間做選擇。





而且安麗的產品設計，本來就不是一次性消耗的思維。

濃縮、耐用、用量少，乍看單價好像不低，但真正用下來才發現，反而很省。這點對我們這種已經開始精算生活品質的人來說，真的很加分。





所以我分享安麗，不是站在「推薦你一定要買」的位置，

而是很誠實地說：

這是一個我願意放進日常、也願意一直用下去的選擇。

今天要分享一系列的安麗產品!! 給各位參考一下，老實說他們家的產品都蠻不錯的!

















當一個品牌，能夠在日復一日的家務裡，讓人少一點負擔、多一點安心，那它被分享，其實是很自然的事。

Amway Home 家庭清潔

濃縮洗碟精

Dish Drops-Concentrated Dishwashing Liquid

榮獲美國專利配方，高效濃縮，洗淨力強且保護雙手









它的外包裝相當的簡單，一罐白色的蓋子黃色的，旋轉打開之後可以看到要密封的設計，

整體下來是看起來簡單，卻是很精緻的感覺，很人性化，

打開封膜之後，可以使用另外的塑膠擠瓶，一瓶罐上面的比例做調整，我採用一比一的方式，





















































因為它是一罐濃縮液，可是它真的很濃，就算是使用一比一，我媽媽說他很是很濃的，

朋友跟我說可以濃縮到好多瓶裝，真的讓我覺得不可思議咧，

他倒出來是綠色的，透明的液態狀，沒有太濃郁的味道，清清淡淡的香味而已，

我倒出來一罐500ML的容量，應該可以用很久，

第一次拿到 Amway Home 家庭清潔濃縮洗碟精 的時候，其實心裡只有一個想法：

「看起來很安靜的一瓶。」





它的外觀不是那種顏色很搶戲、標榜超強去油的設計，而是乾乾淨淨、很居家的感覺，放在水槽旁邊不會有違和感。

瓶身拿起來順手，擠的時候不會一次失手跑出一大坨，這種小細節對每天洗碗的人來說，真的會默默加分。





實際用起來，第一個感覺就是——原來濃縮真的有差。

只要一點點，加水搓一搓就有穩定的泡沫，不需要一直補洗碟精。平常煎炒過的鍋子、油油的盤子，用它刷個幾下就乾淨，不會有那種洗完還滑滑的油膜感。

























我使用它來洗比較油的餐具，會發現它呈現是無味的香氣，洗起來非常的乾淨，洗淨之後，完全不會有油膩感，

可以說是洗得相當乾淨，味道也沒有太香，不會像有些洗碗精味道太重，完全不會，

洗淨後餐具非常好沖洗乾淨，完全洗得乾乾淨淨的，讓我非常的滿意!

我自己很在意的是洗完手的感覺。

有些洗碟精清潔力很猛，但洗久了手會乾到不舒服，甚至有點刺刺的。

這瓶反而是洗完覺得手還是柔柔的，不會急著想擦護手霜，對需要天天洗碗的人來說，真的比較友善。

還有一點我很喜歡的是它的香味。

不是那種化學感很重、會跟食物味道打架的香，而是淡淡的、很乾淨的味道，洗碗的時候反而有種「事情慢慢完成了」的安心感。





用了一段時間後會發現，它不是那種第一次就想大聲推薦的產品，但會在某一天突然發現——

欸，我好像很久沒有因為洗碗覺得煩躁了。





對我來說，Amway Home 濃縮洗碟精就是這樣的一瓶存在。

不浮誇、不吵鬧，但默默把每天的家務，變得順一點、舒服一點。





















Amway Home 家庭清潔

三合一超效洗衣精

SA8 Liquid

榮獲美國環保標章，預洗、清潔、柔軟三合一，





















它的外觀是跟洗碗精樣的一公升裝，白色的藍色的蓋子，一樣有封口的設計，是個安心的設計!





換成 Amway Home 家庭清潔 三合一超效洗衣精 SA8 Liquid，一開始並不是想追求什麼「高規格洗衣人生」，而是單純覺得——

每天洗衣服這件事，應該可以再輕鬆一點。





第一次拿起 SA8 Liquid，就會發現它的質地跟一般洗衣精不太一樣。













他打開之後有股特殊的花香，難以形容的香氣，跟我過往使用很多種洗衣精的氣味不太相同，

而且它的味道，特別的迷人，香味很清爽，洗起來是沒有太多泡沫的洗衣精，

質地是類似有點濃稠的糨糊全透明的洗衣精，氣味很不同而且部會過香讓人覺得很不舒服，





不是水水一倒就失控的那種，而是偏濃縮、滑順的液態感，用量其實不需要多。倒進洗衣槽的時候，會有一種「很穩定、不浮躁」的感覺，這點對已經洗過無數次衣服的輕熟女來說，莫名安心。

實際洗完之後，我最有感的不是香味，而是衣服的狀態。基本是沒什麼太濃的氣味淡淡的香味而已，

衣服摸起來是柔軟的，但不是靠香精撐出來的那種假柔順，而是纖維真的有被好好照顧的感覺。尤其是平常常穿的T恤、睡衣，洗完不會硬、不會卡卡的，穿起來就是舒服。





SA8 Liquid 主打預洗、清潔、柔軟三合一，這點在生活裡其實很實在。

以前遇到比較髒的衣服，總會猶豫要不要先手洗、要不要再加柔軟精，現在反而簡單很多。丟進去、一次完成，洗完也不會殘留厚重洗劑感，衣服聞起來是乾淨的，不是被香味蓋過去的那種。





還有一個我自己很在意的地方是——它榮獲美國環保標章。









不是說洗衣精一定要多環保，而是當一個產品在清潔力夠的前提下，還能兼顧對環境比較友善，用起來心裡真的比較沒有負擔。對家裡有寵物、或是皮膚比較敏銳的人來說，也更放心。





用了 SA8 Liquid 一段時間後，會慢慢發現一件事：

洗衣服不再只是把衣服洗乾淨，而是讓每天貼身穿的東西，維持在一個「舒服、乾淨、剛剛好」的狀態。





對我來說，這就是輕熟女會喜歡的洗衣精。

不需要很多步驟、不用太費心思，但默默把生活品質撐住了。





































g&h 身體護理

植萃潤澤沐浴乳 1公升

Nourish Body Wash 1L

濃密泡沫淨潤滋養， 溫和複方舒緩肌膚， 洗後不乾澀、不緊繃。













這款 G&H 植萃潤澤沐浴乳採用的是 大容量 1 公升的高身瓶身設計，非常適合放在浴室裡當作日常主力款。





外觀顏色是橘色的，看起來很搶眼!

瓶身通常是 透明或半透明的塑料材質，給人一種 自然、樸實但不失質感的視覺感受。





整體造型簡潔俐落，瓶口設計方便倒取，不會像小瓶那樣每次用都手忙腳亂；大容量也讓我這種喜歡長時間泡澡、每天洗澡兩次的人覺得特別踏實舒心。









這款沐浴乳最讓人喜歡的，就是它那種 植萃溫和、滋潤又不刺激的配方。成分融合了多種植物萃取精華，像是：





✨ 白奇亞籽油（Nutrilite™ White Chia Seed Oil）

✨ 竹子複合水（Bamboo Complex Water）

✨ 橄欖油衍生神經醯胺









整體配方是 低刺激、pH 平衡、經皮膚科測試與敏感測試 的清潔配方，而且不含對肌膚可能敏銳的成分（像是礦物油、矽靈或人工色素等），讓人天天用也不擔心。

按壓的設計做的很方便，可以旋轉打開也可以關起來，

按壓出來可以看出它的質地，是乳白色的凝膠狀，算是蠻濃郁的，香氣非常的香，是果味的香味，這味道很難跟其他沐浴乳很想，可說是獨樹一格!!













我超愛這罐沐浴乳的香味，一次用過讓人難忘~









使用方法其實非常直覺、簡單，就像對待自己肌膚的一種柔軟儀式：









先把全身用溫水沖濕，讓毛孔微開、肌膚放鬆；









取適量在手心、浴球或海綿上；









輕輕搓出 濃密柔滑的泡沫；









用指腹緩緩按摩全身，泡泡會慢慢包覆每一寸肌膚；









最後徹底沖淨，不會有黏膩殘留。洗乾淨之後感覺肌膚像塗過乳液一般的觸感，算是很棒的沐浴乳，





它的泡沫算是 柔軟綿密、不像皂類那種粗糙感，洗的過程就像是一種放鬆的享受，淡淡的香氣也能讓人心情慢慢變柔和起來。









說真的，這款 G&H 植萃潤澤沐浴乳 用起來的感覺就像是把肌膚交給一罐「柔軟又有營養的溫柔精華」——不是那種強力洗淨後讓皮膚乾澀緊繃的感覺，而是 悄悄把水分留在肌膚裡、同時帶走一天的疲憊與乾燥。





每次沖掉泡泡後，肌膚摸起來是 柔軟滑順、帶著自然水感的清新觸感，完全沒有那種洗完乾噪的拉扯感。

香味屬於淡淡的植萃清香，不會過於甜膩，是那種讓人會忍不住深呼吸、覺得心情慢慢放鬆下來的味道。

對我來說，尤其晚上一整天下來皮膚有點乾燥或小緊繃的時候，用這瓶潤澤沐浴乳就像是在給乾燥肌膚一個溫柔的擁抱──洗完澡後摸肌膚，是那種「恩…真的被照顧到了」的感覺。

真的很適合 喜歡溫和滋潤、不想讓肌膚過度清潔的輕熟女。

























Satinique 美髮/護髮

柔潤洗髮乳280毫升













這款 Satinique 柔潤洗髮乳採用了 簡約而優雅的瓶身設計，典雅的圓柱形瓶身讓人第一眼就覺得很有質感，拿在手上也很穩握不滑。









容量不算多但外觀設計很時尚，這是一系列的有多款顏色和分類，可以挑選適合自己髮質的。

容量為 280 ml，不會太大也不會太小，放在浴室一起搭配護髮乳看起來整體非常和諧。





瓶身色調通常是 柔和的中性色系或帶有微霧光澤感，給人一種低調卻不失精緻的感覺，整體視覺就像一款走進梳化台的日常奢華感。這款是每天洗頭也不會覺得沉重的大小。









這瓶洗髮乳的配方是經典的 滋潤型洗髮露，裡面融合了多種養護因子：









✔ 溫和清潔界面活性劑（如 月桂醇聚醚硫酸酯鈉、椰油酰胺丙基甜菜鹼）

✔ 植物萃取油類（例如葵花籽油、乳木果油、蘆薈葉汁）

✔ 維他命 E 與植物萃取精華





這樣的配方設計讓它在清潔頭皮與髮絲時，也能同時帶來 柔潤感效果。

罐子打開到出來的是白色的偏水狀的凝膠液體。

味道非常的香 ，也是外面少見市售上很少聞到的香味，帶點茉莉花的花香，味道不會過濃或過淡，聞起來相當的舒服，而且香氣持久力強!





先把頭髮用溫水淋濕，讓髮絲完全浸濕；









取適量柔潤洗髮乳在手心，搓揉起泡；









用指腹輕柔按摩頭皮與髮絲，感受泡泡慢慢包覆髮絲的溫柔觸感；









徹底沖洗乾淨後，你會立即感覺髮絲變得比較柔滑；









建議搭配 Satinique 柔潤護髮乳一起使用，加強滋潤效果。





從使用到沖掉的過程中，它泡沫細緻舒服，氣味是那種不會太甜或太刺激的淡香——洗頭變成一種放鬆儀式，而不是匆忙的清潔動作。









洗完頭的那刻，我總是會先用手指滑過髮絲——它不是那種乾澀地糾結，而是 柔柔地、有彈性、帶著微微光澤。尤其在吹乾後，髮質摸起來真的比以前更順、更柔，是那種讓人忍不住想一直摸的質感。













個人覺得他的水狀比較多，所以油頭或長髮的水水要洗多次一點，如果容量更大會更好，

洗完過後頭髮摸起來像有使用過潤髮乳一樣，讓頭髮的保水度很高，還有清香味道，非常好聞，













如果你偏愛特殊不容易與別人味道相似的水水可以考慮買這罐!

對於像我這種一到下午髮尾就開始毛躁、乾燥的人來說，它的滋潤力剛剛好，不會讓頭髮塌掉，也不會越洗越乾。

每天用也不覺得負擔，反而是讓頭髮慢慢變得乖巧、有光澤的那種溫潤配方。





如果你喜歡那種 輕柔水感的洗髮體驗，再搭配護髮乳一起用。

























glister 口腔護理

多效氟潔牙膏

Multi-Action Toothpaste

防蛀固齒 溫和潔淨









如果單看 glister 多效氟潔牙膏 的外包裝，其實第一眼就很有「專業感」的安心感。





整體是偏乾淨俐落的設計，不走花俏路線，而是那種放在浴室一眼就覺得「它很可靠」的類型。





















包裝配色清爽，白色基底搭配藍色系，看起來很清新，也很符合早晚刷牙那種乾淨、舒服的氛圍。

字體排版也很工整，不會過度擁擠，重點資訊一眼就能看懂，對我這種早上還沒完全醒的人來說非常加分（笑）。





牙膏本身的軟管質感也不馬虎，拿在手上不會薄薄軟軟的，擠壓時很好控制，用量不會一下就失手擠太多。

產品一樣有保護膜的設計，這點使用上我真的安心多了!是一條很漂亮的牙膏，

開啟式的瓶蓋設計很穩，放在洗手台上不容易東倒西歪，長期使用下來還是保持得很乾淨。





整體來說，它不是那種一看就很浮誇的包裝，而是屬於越用越順眼、越看越耐看的類型，很符合輕熟女對「日常用品也要有質感」的小堅持。

每天用，口腔會不會被好好對待。





第一次用 glister 口腔護理 多效氟潔牙膏（Multi-Action Toothpaste），我就注意到它的質地很細緻。





























不是那種顆粒感很重、擠出來會讓人有點緊張的類型，而是滑順的膏狀，顏色偏乾淨的淡色系水藍色，看起來就很溫和，沒有過度強調「超強清潔」的侵略感。





刷牙的時候，泡沫量其實不算多，但剛剛好。

不是那種一入口就滿嘴泡、讓人急著想吐掉的牙膏，而是能讓你慢慢刷、認真刷完每一顆牙齒的節奏。刷洗過程中不會有刺刺的涼感，對牙齦比較敏銳的人來說，這點真的很加分。





我自己最有感的是刷完之後的感覺。

牙齒是乾淨的，但不會有那種「被刮得太乾淨」的澀感，牙齦也不會覺得不舒服。嘴巴裡留下的是清爽、乾淨的狀態，而不是濃到蓋住一切的薄荷味。

這牙膏沒有很不舒服的感覺，而且有點像是兒童牙膏的味道，甜甜的不會過濃而感到不舒服，

產生泡沫度算還可以，刷起來是很舒服的感覺，而且一條非常大容量200公克，可以使用非常久，





它主打防蛀固齒、多效護理，這點用久了其實會慢慢體會。

不是立刻驚艷，而是那種「每天刷、狀態都很穩定」的安心感。早上刷完不會覺得刺激，晚上刷完也不會讓口腔乾乾的，整體就是很平衡。





對我來說，glister 多效氟潔牙膏就像一個很可靠的日常夥伴。

不吵、不誇張，但每天默默把基本功做好。

這種溫和又有實力的存在，真的會讓輕熟女默默回購。





















glister 口腔護理

新一代多效型牙刷－中性毛

Multi-Action Toothbrush - Medium

深入清潔 呵護牙齦

















說到 glister 新一代多效型牙刷－中性毛，我自己最有感的，其實就是它的「顏色設計」跟實際刷洗時的那個平衡感。

外包裝跟剛剛分享的牙膏同色系的，一盒裡面總共有4根牙刷，每根牙刷顏色都不一樣，





刷頭特殊的形狀，它的刷頭是有特殊設計的，跟我以往用過的牙刷很不相同，非常的特殊，

這牙刷是外面找不到也不會賣得，而且牙刷很實在握起來不會感覺不堅固，很紮實的感覺!

顏色走的是很舒服的藍綠色系，不會太亮、也不會太冷淡，放在浴室裡看起來乾乾淨淨的，有一種早上刷牙心情也會被整理好的感覺（笑）。

這種顏色真的很耐看，用一陣子也不會覺得視覺疲勞，對每天早晚都要看到的東西來說很重要。





刷洗的時候，中性毛的刷感剛剛好。刷毛接觸牙齒的那一刻，可以感覺到它真的有在深入齒縫清潔，不是那種「刷過去就算了」的感覺，但同時又不會讓牙齒縫得被刺激。

















特別是刷到後排牙齒或牙齦邊緣時，那種被好好清潔、卻又很溫和的感受，真的會讓人想慢慢把牙刷每個角度都刷到。





刷完整個口腔後，牙齒是乾淨清爽的，牙齦沒有緊或刺刺的不適感，反而有一種被好好呵護過的安心感。













對我這種開始在意牙齒狀態、又不想犧牲清潔力的輕熟女來說，這支牙刷的表現真的很剛好——不過頭，也不將就，日常使用非常舒服。

























Amway Home 安麗 的產品，真的不是一開始就被什麼浮誇廣告打到，而是用了之後，才慢慢發現「欸，它怎麼這麼耐用、這麼順手」。





整體用下來最大的感覺就是——很穩。

不管是洗碗、洗衣服，還是日常家裡的清潔，使用的過程都不會有那種刺鼻味或清潔完手很乾澀的不舒服感。質地大多偏溫和，泡沫不會亂噴，但該清的地方都有清到，清潔力是有感的，卻不會讓人覺得自己在跟化學味對抗。





我自己很在意「每天都會碰到的東西，能不能讓人安心」，而 Amway Home 給我的就是這種感覺。





用量其實不需要很多，清潔效果卻很到位，長期用下來反而覺得生活節奏被照顧得很好，不用一直換品牌、試新品，家事變成一件不需要動腦的事。





到了輕熟女這個階段，真的會更在意這種細節：乾不乾淨、安不安心、會不會對家人或自己太刺激。

Amway Home 的產品對我來說，就是那種不張揚、卻很可靠的存在，用久了會默默覺得「有它在，家裡好像真的比較舒服」。 而且真的是很好用，難怪那麼多人在用這品牌~~非常值得推薦!

























如果以上產品使用上有遇到任何的問題~也歡迎與我分享和我討論!!!