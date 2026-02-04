Amway Home安麗 把清潔這件事，交給值得信任的品牌

2026-02-04 15:33 cookie餅乾小姐





開始分享 Amway Home 安麗的產品，真的不是因為它多流行，而是因為它太實際了。



到了這個階段，買東西早就不再追求「看起來很厲害」，而是會默默問自己一句：


這個東西，會不會一直用下去？



安麗家的產品給我的感覺，就是那種一開始不會驚艷，但用著用著會發現——


生活真的被照顧得比較好。



像是 Amway Home 的家庭清潔系列，用起來很踏實。


清潔力夠，但不需要靠刺鼻氣味來證明自己；洗得乾淨，卻不會讓手變得乾澀不舒服。這種「不傷手、不費力、又安心」的細節，其實只有每天在打理生活的人才懂。



我會願意分享，還有一個很重要的原因是：它讓我不用在清潔和健康之間做選擇。



而且安麗的產品設計，本來就不是一次性消耗的思維。


濃縮、耐用、用量少，乍看單價好像不低，但真正用下來才發現，反而很省。這點對我們這種已經開始精算生活品質的人來說，真的很加分。



所以我分享安麗，不是站在「推薦你一定要買」的位置，


而是很誠實地說：


這是一個我願意放進日常、也願意一直用下去的選擇。


今天要分享一系列的安麗產品!! 給各位參考一下，老實說他們家的產品都蠻不錯的!








當一個品牌，能夠在日復一日的家務裡，讓人少一點負擔、多一點安心，那它被分享，其實是很自然的事。


Amway Home 家庭清潔


濃縮洗碟精


Dish Drops-Concentrated Dishwashing Liquid


榮獲美國專利配方，高效濃縮，洗淨力強且保護雙手





它的外包裝相當的簡單，一罐白色的蓋子黃色的，旋轉打開之後可以看到要密封的設計，


整體下來是看起來簡單，卻是很精緻的感覺，很人性化，


打開封膜之後，可以使用另外的塑膠擠瓶，一瓶罐上面的比例做調整，我採用一比一的方式，






















因為它是一罐濃縮液，可是它真的很濃，就算是使用一比一，我媽媽說他很是很濃的，


朋友跟我說可以濃縮到好多瓶裝，真的讓我覺得不可思議咧，


他倒出來是綠色的，透明的液態狀，沒有太濃郁的味道，清清淡淡的香味而已，


我倒出來一罐500ML的容量，應該可以用很久，


第一次拿到 Amway Home 家庭清潔濃縮洗碟精 的時候，其實心裡只有一個想法：


「看起來很安靜的一瓶。」



它的外觀不是那種顏色很搶戲、標榜超強去油的設計，而是乾乾淨淨、很居家的感覺，放在水槽旁邊不會有違和感。


瓶身拿起來順手，擠的時候不會一次失手跑出一大坨，這種小細節對每天洗碗的人來說，真的會默默加分。



實際用起來，第一個感覺就是——原來濃縮真的有差。


只要一點點，加水搓一搓就有穩定的泡沫，不需要一直補洗碟精。平常煎炒過的鍋子、油油的盤子，用它刷個幾下就乾淨，不會有那種洗完還滑滑的油膜感。












我使用它來洗比較油的餐具，會發現它呈現是無味的香氣，洗起來非常的乾淨，洗淨之後，完全不會有油膩感，


可以說是洗得相當乾淨，味道也沒有太香，不會像有些洗碗精味道太重，完全不會，


洗淨後餐具非常好沖洗乾淨，完全洗得乾乾淨淨的，讓我非常的滿意!  


我自己很在意的是洗完手的感覺。


有些洗碟精清潔力很猛，但洗久了手會乾到不舒服，甚至有點刺刺的。


這瓶反而是洗完覺得手還是柔柔的，不會急著想擦護手霜，對需要天天洗碗的人來說，真的比較友善。



還有一點我很喜歡的是它的香味。


不是那種化學感很重、會跟食物味道打架的香，而是淡淡的、很乾淨的味道，洗碗的時候反而有種「事情慢慢完成了」的安心感。



用了一段時間後會發現，它不是那種第一次就想大聲推薦的產品，但會在某一天突然發現——


欸，我好像很久沒有因為洗碗覺得煩躁了。



對我來說，Amway Home 濃縮洗碟精就是這樣的一瓶存在。


不浮誇、不吵鬧，但默默把每天的家務，變得順一點、舒服一點。







Amway Home 家庭清潔


三合一超效洗衣精


SA8 Liquid


榮獲美國環保標章，預洗、清潔、柔軟三合一，









它的外觀是跟洗碗精樣的一公升裝，白色的藍色的蓋子，一樣有封口的設計，是個安心的設計!



換成 Amway Home 家庭清潔 三合一超效洗衣精 SA8 Liquid，一開始並不是想追求什麼「高規格洗衣人生」，而是單純覺得——


每天洗衣服這件事，應該可以再輕鬆一點。



第一次拿起 SA8 Liquid，就會發現它的質地跟一般洗衣精不太一樣。









他打開之後有股特殊的花香，難以形容的香氣，跟我過往使用很多種洗衣精的氣味不太相同，


而且它的味道，特別的迷人，香味很清爽，洗起來是沒有太多泡沫的洗衣精，


質地是類似有點濃稠的糨糊全透明的洗衣精，氣味很不同而且部會過香讓人覺得很不舒服，



不是水水一倒就失控的那種，而是偏濃縮、滑順的液態感，用量其實不需要多。倒進洗衣槽的時候，會有一種「很穩定、不浮躁」的感覺，這點對已經洗過無數次衣服的輕熟女來說，莫名安心。


  


實際洗完之後，我最有感的不是香味，而是衣服的狀態。基本是沒什麼太濃的氣味淡淡的香味而已，


衣服摸起來是柔軟的，但不是靠香精撐出來的那種假柔順，而是纖維真的有被好好照顧的感覺。尤其是平常常穿的T恤、睡衣，洗完不會硬、不會卡卡的，穿起來就是舒服。



SA8 Liquid 主打預洗、清潔、柔軟三合一，這點在生活裡其實很實在。


以前遇到比較髒的衣服，總會猶豫要不要先手洗、要不要再加柔軟精，現在反而簡單很多。丟進去、一次完成，洗完也不會殘留厚重洗劑感，衣服聞起來是乾淨的，不是被香味蓋過去的那種。



還有一個我自己很在意的地方是——它榮獲美國環保標章。




不是說洗衣精一定要多環保，而是當一個產品在清潔力夠的前提下，還能兼顧對環境比較友善，用起來心裡真的比較沒有負擔。對家裡有寵物、或是皮膚比較敏銳的人來說，也更放心。



用了 SA8 Liquid 一段時間後，會慢慢發現一件事：


洗衣服不再只是把衣服洗乾淨，而是讓每天貼身穿的東西，維持在一個「舒服、乾淨、剛剛好」的狀態。



對我來說，這就是輕熟女會喜歡的洗衣精。


不需要很多步驟、不用太費心思，但默默把生活品質撐住了。











g&h 身體護理


植萃潤澤沐浴乳 1公升


Nourish Body Wash 1L


濃密泡沫淨潤滋養， 溫和複方舒緩肌膚， 洗後不乾澀、不緊繃。







這款 G&H 植萃潤澤沐浴乳採用的是 大容量 1 公升的高身瓶身設計，非常適合放在浴室裡當作日常主力款。



外觀顏色是橘色的，看起來很搶眼!


瓶身通常是 透明或半透明的塑料材質，給人一種 自然、樸實但不失質感的視覺感受。



整體造型簡潔俐落，瓶口設計方便倒取，不會像小瓶那樣每次用都手忙腳亂；大容量也讓我這種喜歡長時間泡澡、每天洗澡兩次的人覺得特別踏實舒心。




這款沐浴乳最讓人喜歡的，就是它那種 植萃溫和、滋潤又不刺激的配方。成分融合了多種植物萃取精華，像是：



✨ 白奇亞籽油（Nutrilite™ White Chia Seed Oil）


✨ 竹子複合水（Bamboo Complex Water）


✨ 橄欖油衍生神經醯胺 






整體配方是 低刺激、pH 平衡、經皮膚科測試與敏感測試 的清潔配方，而且不含對肌膚可能敏銳的成分（像是礦物油、矽靈或人工色素等），讓人天天用也不擔心。


按壓的設計做的很方便，可以旋轉打開也可以關起來，


按壓出來可以看出它的質地，是乳白色的凝膠狀，算是蠻濃郁的，香氣非常的香，是果味的香味，這味道很難跟其他沐浴乳很想，可說是獨樹一格!!






我超愛這罐沐浴乳的香味，一次用過讓人難忘~




使用方法其實非常直覺、簡單，就像對待自己肌膚的一種柔軟儀式：




先把全身用溫水沖濕，讓毛孔微開、肌膚放鬆；




取適量在手心、浴球或海綿上；




輕輕搓出 濃密柔滑的泡沫；




用指腹緩緩按摩全身，泡泡會慢慢包覆每一寸肌膚；




最後徹底沖淨，不會有黏膩殘留。洗乾淨之後感覺肌膚像塗過乳液一般的觸感，算是很棒的沐浴乳，



它的泡沫算是 柔軟綿密、不像皂類那種粗糙感，洗的過程就像是一種放鬆的享受，淡淡的香氣也能讓人心情慢慢變柔和起來。




說真的，這款 G&H 植萃潤澤沐浴乳 用起來的感覺就像是把肌膚交給一罐「柔軟又有營養的溫柔精華」——不是那種強力洗淨後讓皮膚乾澀緊繃的感覺，而是 悄悄把水分留在肌膚裡、同時帶走一天的疲憊與乾燥。



每次沖掉泡泡後，肌膚摸起來是 柔軟滑順、帶著自然水感的清新觸感，完全沒有那種洗完乾噪的拉扯感。


香味屬於淡淡的植萃清香，不會過於甜膩，是那種讓人會忍不住深呼吸、覺得心情慢慢放鬆下來的味道。



對我來說，尤其晚上一整天下來皮膚有點乾燥或小緊繃的時候，用這瓶潤澤沐浴乳就像是在給乾燥肌膚一個溫柔的擁抱──洗完澡後摸肌膚，是那種「恩…真的被照顧到了」的感覺。


真的很適合 喜歡溫和滋潤、不想讓肌膚過度清潔的輕熟女。








Satinique 美髮/護髮


柔潤洗髮乳280毫升







這款 Satinique 柔潤洗髮乳採用了 簡約而優雅的瓶身設計，典雅的圓柱形瓶身讓人第一眼就覺得很有質感，拿在手上也很穩握不滑。




容量不算多但外觀設計很時尚，這是一系列的有多款顏色和分類，可以挑選適合自己髮質的。


容量為 280 ml，不會太大也不會太小，放在浴室一起搭配護髮乳看起來整體非常和諧。



瓶身色調通常是 柔和的中性色系或帶有微霧光澤感，給人一種低調卻不失精緻的感覺，整體視覺就像一款走進梳化台的日常奢華感。這款是每天洗頭也不會覺得沉重的大小。




這瓶洗髮乳的配方是經典的 滋潤型洗髮露，裡面融合了多種養護因子：




✔ 溫和清潔界面活性劑（如 月桂醇聚醚硫酸酯鈉、椰油酰胺丙基甜菜鹼）


✔ 植物萃取油類（例如葵花籽油、乳木果油、蘆薈葉汁）


✔ 維他命 E 與植物萃取精華



這樣的配方設計讓它在清潔頭皮與髮絲時，也能同時帶來 柔潤感效果。


罐子打開到出來的是白色的偏水狀的凝膠液體。


味道非常的香 ，也是外面少見市售上很少聞到的香味，帶點茉莉花的花香，味道不會過濃或過淡，聞起來相當的舒服，而且香氣持久力強!



先把頭髮用溫水淋濕，讓髮絲完全浸濕；




取適量柔潤洗髮乳在手心，搓揉起泡；




用指腹輕柔按摩頭皮與髮絲，感受泡泡慢慢包覆髮絲的溫柔觸感；




徹底沖洗乾淨後，你會立即感覺髮絲變得比較柔滑；




建議搭配 Satinique 柔潤護髮乳一起使用，加強滋潤效果。



從使用到沖掉的過程中，它泡沫細緻舒服，氣味是那種不會太甜或太刺激的淡香——洗頭變成一種放鬆儀式，而不是匆忙的清潔動作。




洗完頭的那刻，我總是會先用手指滑過髮絲——它不是那種乾澀地糾結，而是 柔柔地、有彈性、帶著微微光澤。尤其在吹乾後，髮質摸起來真的比以前更順、更柔，是那種讓人忍不住想一直摸的質感。






個人覺得他的水狀比較多，所以油頭或長髮的水水要洗多次一點，如果容量更大會更好，


洗完過後頭髮摸起來像有使用過潤髮乳一樣，讓頭髮的保水度很高，還有清香味道，非常好聞，






如果你偏愛特殊不容易與別人味道相似的水水可以考慮買這罐!


對於像我這種一到下午髮尾就開始毛躁、乾燥的人來說，它的滋潤力剛剛好，不會讓頭髮塌掉，也不會越洗越乾。


每天用也不覺得負擔，反而是讓頭髮慢慢變得乖巧、有光澤的那種溫潤配方。



如果你喜歡那種 輕柔水感的洗髮體驗，再搭配護髮乳一起用。









glister 口腔護理


多效氟潔牙膏


Multi-Action Toothpaste


防蛀固齒 溫和潔淨





如果單看 glister 多效氟潔牙膏 的外包裝，其實第一眼就很有「專業感」的安心感。



整體是偏乾淨俐落的設計，不走花俏路線，而是那種放在浴室一眼就覺得「它很可靠」的類型。










包裝配色清爽，白色基底搭配藍色系，看起來很清新，也很符合早晚刷牙那種乾淨、舒服的氛圍。


字體排版也很工整，不會過度擁擠，重點資訊一眼就能看懂，對我這種早上還沒完全醒的人來說非常加分（笑）。



牙膏本身的軟管質感也不馬虎，拿在手上不會薄薄軟軟的，擠壓時很好控制，用量不會一下就失手擠太多。


產品一樣有保護膜的設計，這點使用上我真的安心多了!是一條很漂亮的牙膏，


開啟式的瓶蓋設計很穩，放在洗手台上不容易東倒西歪，長期使用下來還是保持得很乾淨。



整體來說，它不是那種一看就很浮誇的包裝，而是屬於越用越順眼、越看越耐看的類型，很符合輕熟女對「日常用品也要有質感」的小堅持。


每天用，口腔會不會被好好對待。



第一次用 glister 口腔護理 多效氟潔牙膏（Multi-Action Toothpaste），我就注意到它的質地很細緻。












不是那種顆粒感很重、擠出來會讓人有點緊張的類型，而是滑順的膏狀，顏色偏乾淨的淡色系水藍色，看起來就很溫和，沒有過度強調「超強清潔」的侵略感。



刷牙的時候，泡沫量其實不算多，但剛剛好。


不是那種一入口就滿嘴泡、讓人急著想吐掉的牙膏，而是能讓你慢慢刷、認真刷完每一顆牙齒的節奏。刷洗過程中不會有刺刺的涼感，對牙齦比較敏銳的人來說，這點真的很加分。



我自己最有感的是刷完之後的感覺。


牙齒是乾淨的，但不會有那種「被刮得太乾淨」的澀感，牙齦也不會覺得不舒服。嘴巴裡留下的是清爽、乾淨的狀態，而不是濃到蓋住一切的薄荷味。


這牙膏沒有很不舒服的感覺，而且有點像是兒童牙膏的味道，甜甜的不會過濃而感到不舒服，


產生泡沫度算還可以，刷起來是很舒服的感覺，而且一條非常大容量200公克，可以使用非常久，



它主打防蛀固齒、多效護理，這點用久了其實會慢慢體會。


不是立刻驚艷，而是那種「每天刷、狀態都很穩定」的安心感。早上刷完不會覺得刺激，晚上刷完也不會讓口腔乾乾的，整體就是很平衡。



對我來說，glister 多效氟潔牙膏就像一個很可靠的日常夥伴。


不吵、不誇張，但每天默默把基本功做好。


這種溫和又有實力的存在，真的會讓輕熟女默默回購。







glister 口腔護理


新一代多效型牙刷－中性毛


Multi-Action Toothbrush - Medium


深入清潔 呵護牙齦








說到 glister 新一代多效型牙刷－中性毛，我自己最有感的，其實就是它的「顏色設計」跟實際刷洗時的那個平衡感。


外包裝跟剛剛分享的牙膏同色系的，一盒裡面總共有4根牙刷，每根牙刷顏色都不一樣，



刷頭特殊的形狀，它的刷頭是有特殊設計的，跟我以往用過的牙刷很不相同，非常的特殊，


這牙刷是外面找不到也不會賣得，而且牙刷很實在握起來不會感覺不堅固，很紮實的感覺!


顏色走的是很舒服的藍綠色系，不會太亮、也不會太冷淡，放在浴室裡看起來乾乾淨淨的，有一種早上刷牙心情也會被整理好的感覺（笑）。


這種顏色真的很耐看，用一陣子也不會覺得視覺疲勞，對每天早晚都要看到的東西來說很重要。



刷洗的時候，中性毛的刷感剛剛好。刷毛接觸牙齒的那一刻，可以感覺到它真的有在深入齒縫清潔，不是那種「刷過去就算了」的感覺，但同時又不會讓牙齒縫得被刺激。








特別是刷到後排牙齒或牙齦邊緣時，那種被好好清潔、卻又很溫和的感受，真的會讓人想慢慢把牙刷每個角度都刷到。



刷完整個口腔後，牙齒是乾淨清爽的，牙齦沒有緊或刺刺的不適感，反而有一種被好好呵護過的安心感。






對我這種開始在意牙齒狀態、又不想犧牲清潔力的輕熟女來說，這支牙刷的表現真的很剛好——不過頭，也不將就，日常使用非常舒服。









Amway Home 安麗 的產品，真的不是一開始就被什麼浮誇廣告打到，而是用了之後，才慢慢發現「欸，它怎麼這麼耐用、這麼順手」。



整體用下來最大的感覺就是——很穩。


不管是洗碗、洗衣服，還是日常家裡的清潔，使用的過程都不會有那種刺鼻味或清潔完手很乾澀的不舒服感。質地大多偏溫和，泡沫不會亂噴，但該清的地方都有清到，清潔力是有感的，卻不會讓人覺得自己在跟化學味對抗。



我自己很在意「每天都會碰到的東西，能不能讓人安心」，而 Amway Home 給我的就是這種感覺。




用量其實不需要很多，清潔效果卻很到位，長期用下來反而覺得生活節奏被照顧得很好，不用一直換品牌、試新品，家事變成一件不需要動腦的事。



到了輕熟女這個階段，真的會更在意這種細節：乾不乾淨、安不安心、會不會對家人或自己太刺激。


Amway Home 的產品對我來說，就是那種不張揚、卻很可靠的存在，用久了會默默覺得「有它在，家裡好像真的比較舒服」。 而且真的是很好用，難怪那麼多人在用這品牌~~非常值得推薦!









如果以上產品使用上有遇到任何的問題~也歡迎與我分享和我討論!!!

cookie餅乾小姐

cookie餅乾小姐

Hello! 你好我是餅乾小姐Cookie，為Google在地嚮導第5級，這裡寫關於我的美髮美容、彩妝指甲、時尚穿搭、美食、旅遊生活體驗，過去曾為 FG部落格TOP 100、多個平台駐站作者、星級部落客、美妝時尚記者和評鑑專家等，也是一名業餘攝影師，部落格於2019年全新改版，將分享更多文章，

#清潔 #傳統牙刷 #沐浴乳推薦 #必備好物推薦

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
往下滑看更多精彩文章
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」

2026-01-12 16:30 女子漾／編輯張念慈
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva
每天洗頭還是油又塌？造型師一句話點破：原來90%的人「第一步就洗錯」。圖片來源：張念慈/攝影、Canva

明明天天洗頭，頭皮卻還是悶、油、塌，下午一到瀏海直接貼額頭，甚至開始懷疑是不是自己髮質有問題。月影髮集資深髮型師夏宇解惑，關鍵真的不是洗髮精，而是多數人「從第一個動作就洗錯了」，後面再怎麼補救都很難真正乾淨。

到底要怎麼洗頭才乾淨？夏宇用沙龍實際操作邏輯，拆解一套「在家就能照做」的正確洗髮與吹整步驟。

洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva
洗頭髮示意圖。圖片來源：Canva

洗髮步驟1：先把頭皮「徹底沖濕」，不是表面有水就好

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

夏宇強調，洗頭前最重要的一步，其實是沖水。很多人一摸頭髮覺得濕了就開始擠洗髮精，但對髮量多、頭髮厚的人來說，內層頭皮往往還是偏乾。當濕度不夠，洗髮精不只難起泡，清潔力也會大幅下降。

正確做法是沖水時用手稍微撥開頭髮，確認頭皮、內層與外層都完全濕透，這一步做對，後面才有洗乾淨的基礎。

洗髮步驟2：洗髮精先在手心起泡，用量其實有公式

洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva
洗髮精先在手心起泡。圖片來源：Canva

洗髮精不是越多越好。夏宇分享，短髮約壓洗髮精1下到1下半，中長髮約2下，長髮才需要3下左右。擠出來後，務必要先在手心搓出均勻泡沫，再接觸頭髮。

若在尚未起泡的高濃度狀態下直接抹頭皮，容易刺激毛囊，長期下來反而影響頭皮健康。

洗髮步驟3：先洗髮尾，再慢慢帶到頭皮

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

多數人最容易犯的錯，就是洗髮精一擠就直接往頭皮抹。夏宇提醒，正確順序應該是先把泡沫抹在髮尾與中段，再慢慢帶到頭皮，利用泡沫本身的滑度完成清潔。

這樣不僅能降低拉扯，也能避免在起泡過程中傷到髮根，對細軟髮與容易掉髮的人尤其重要。

洗髮步驟4：洗頭方向比力道重要，從側邊往上洗

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

實際清洗時，建議從耳朵兩側開始，以逆向、往上的方式輕柔搓洗，再帶到後腦勺，最後才是前額與頭頂。與其用力抓，不如穩定地順著方向清潔，泡沫自然會分布得更均勻。

洗髮步驟5：第一遍一定要「沖到很乾淨」

洗髮步驟。張念慈/攝影
洗髮步驟。張念慈/攝影

有些人誤會第一遍不用沖太乾淨，其實正好相反。夏宇指出，第一遍洗掉的是一整天的油脂、灰塵與造型品殘留，泡沫本身偏髒，這一遍反而更要徹底沖淨，避免髒污殘留在頭皮上，造成越洗越油的惡性循環。

月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供
月影髮集資深髮型師夏宇。圖片由夏宇提供

從沖濕、起泡到清洗順序，這些看似不起眼的細節，其實正是沙龍洗髮與在家洗頭最大的差別。與其不斷更換洗髮精，不如先檢視每天洗頭的第一步，是否真的做對了。

｢女子漾｣愛自己的每個樣子！【女子漾】最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都在女子漾
快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

#洗頭 #清潔 #造型 #分享 #潮流美髮

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

家裡氣味決定品味！除了 Aesop，這 3 個「小眾香氛」讓你的房間聞起來像間五星級美術館

2026-01-26 14:58 女子漾 / 編輯 Sydney

如果說裝潢是一個家的骨架，那麼氣味就是靈魂，妳是否有過這樣的經驗？走進一間頂級的美術館或精品飯店，空氣中瀰漫著一種說不清、道不明的氣息——它不是直白的甜膩花香，而是一種帶點清冷、木質、甚至是一點點書卷皮卷味的深度感，那種氣味讓妳瞬間安靜下來，感覺空間變得開闊且富有層次。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

如果妳想讓居家品味再往上走一個層次，這 3 個冷門香氛品牌，將會是妳讓房間「瞬間高級化」的秘密武器。它們不靠鋪天蓋地的廣告，而是憑藉著獨特的空間美學，將原本平凡的居家角落，渲染成一場流動的藝術展。

原始與工業的詩意｜Mad et Len

來自法國的 Mad et Len，美學靈感源自於普魯斯特名著《追憶似水年華》，但其視覺呈現卻極具現代感。不同於一般市售的玻璃瓶裝，他們最著名的標誌是手工鍛造的黑鐵罐，那是法國工匠在工作室裡敲打而成的工藝品。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

他們的擴香方式也相當迷人，捨棄了擴香棒，改以火山岩與琥珀石作為載體。將香油滴落在充滿孔隙的岩石上，香氣隨之緩緩釋放。其明星氣味 Spirituelle（薄荷茶）或是帶著泥土氣息的 Terres Noires，營造出一種冷冽中帶著溫度的質感。將它擺在客廳的石材茶几或是簡約的層架上，那種生硬的鐵感與原始的石塊，會讓妳的空間呈現出一種巴黎私人藝廊的低調與傲氣。

哥本哈根的冷靜哲學｜Frama

如果妳追求的是北歐式那種「不費力的優雅」，那麼來自丹麥的 Frama 絕對是妳的命定品牌。品牌的工作室位於哥本哈根一座 1800 年代的古老藥局中，這種歷史與現代的交疊，也完美體現在他們的氣味設計裡。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Frama 的室內香氛非常注重與空間的平衡，它不會強行奪走主角的位置，而是優雅地退到背景，成為環境的一部分。最經典的 St. Pauls 系列，混合了檀香、雪松與微苦的草本味，氣味極致乾淨。閉上眼，就像走進一間充滿自然光、有著挑高天花板與原木家具的現代美術館。它能有效過濾掉生活中的繁瑣焦慮，讓家成為一處真正能靜下心來思考的留白空間。

跨越時空的藝術敘事｜19-69

來自瑞典的 19-69，品牌名稱本身就是一種對時代文化與反叛精神的致敬。每一款香氣都對應了一個具體的歷史瞬間或藝術場景，這讓他們的產品擁有一種難以模仿的「敘事感」。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

圖片來源：IG
圖片來源：IG

19-69 的瓶身設計如同當代建築般簡練，但內裡的氣味卻充滿了生命力與對比色彩。例如帶有乾燥菸草味的 Chinese Tobacco，或是讓人聯想到異國情調的 Kasbah。對於喜歡收藏藝術書籍、對文化充滿好奇的女性來說，這品牌的存在就像是一張通往異國美術館的門票。將它安置在玄關或書房，每當氣味散發，就像是在家裡舉辦了一場關於藝術史的小型策展，展現出主人不隨波逐流的高級眼光。

真正的質感生活，往往藏在那些看不見的地方。透過這些具備藝術底蘊的氣味，妳不需要大幅變動家具，也能讓日常的起居，擁有一份美術館般的平靜與從容。

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#香氣 #擴香 #香氛蠟燭

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」

2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」。 圖片來源：IG@goxnniee

Netflix 熱門韓國戀愛實境秀單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！

編輯推薦

曾獲韓國小姐選美「季軍」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。


父親是前韓國國家足球代表

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」


節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！


與 GD 權志龍傳緋聞

圖片來源：IG@goxnniee
圖片來源：IG@goxnniee

金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。

而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#韓國 #感情 #緋聞 #話題 #穿搭 #實境秀 #金高恩 #單身即地獄

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

虞書欣《雙軌》太好嗑！曾是肉肉身材，靠「虞書欣減肥法」月瘦8kg

2026-01-19 16:55 造咖
圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

因《雙軌》、《永夜星河》熱度高漲的95後小花虞書欣，早年屬於肉肉型身材，後來立志減肥就在一個月內瘦了8公斤，她的「虞書欣減肥法」也因此在網路爆紅。

編輯推薦

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣減肥法：沒人能胖著從郭敬明劇組走出來

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享自己曾演出郭敬明的戲，開拍前郭敬明導演就給她發了非常多的微信，當時她飾演刺客一角，郭敬明跟她說：「你見過胖的刺客嗎？」虞書欣說：「因為我喜歡拍右臉，導演說如果你瘦到45公斤，就能拍左臉、仰拍所有的角度，然後他還給了我很多的獎勵。」

虞書欣減肥法：一日一餐、喝咖啡

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

網紅「深夜徐老師」曾採訪過虞書欣，透露她的瘦身秘訣其實就是「一天只吃一餐」，其他時間吃柑橘類水果，虞書欣也曾在微博分享自己會靠喝咖啡來抑制食慾，一頓餐內容物大約就是「兩杯咖啡、幾片葉子(蔬菜)、幾片肉」，她也推薦沖泡式的「紅豆薏米粉」可以幫助消水腫，而且飽腹感強，喝了半天都不餓。

虞書欣減肥法：基本原則

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

除了一日一餐，虞書欣減肥大致上都會遵守飲食清淡、多喝水、多補充蛋白質、只吃原型食物、保持低碳飲食，等基本原則，想吃的東西會放在中午12點以前吃，下午和晚餐不餓就盡量不吃，若想吃東西就吃沙拉、黃瓜、蘋果、柚子、堅果等墊胃，盡量不上自己餓到，晚上6點後就不吃東西也不太喝水，靠這套減肥法，虞書欣曾一個月成功瘦了8公斤。

虞書欣減肥法：心態鼓勵

圖片來源：pinterest
圖片來源：pinterest

虞書欣分享減肥不要給自己太大的壓力，不要設定目標體重、也不要天天去站體重機，這樣不僅容易焦慮，達到目標以候反而容易暴食一頓！只要每天維持好習慣，有進步就去給自己買一些好看的衣服包包，給自己一些獎勵，也能替代食物帶來滿足感。

【本文為造咖授權提供】

延伸閱讀

｜宋慧喬難得性感露溝！粉紅禮服美得如仙女降臨，曝光減肥餐吃法｜

｜李多慧「下身失蹤」秀蜜大腿！愛喝冰飲不忌口、吃不胖秘訣曝光｜

｜謝金燕演唱會嗨吻好姊妹！減肥期吃這3食物，炸出火辣腹肌、仙女腿｜

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

造咖

造咖

「造咖」打造年輕人需要的多元、創意、數位內容，包括理財賺錢、串流娛樂、生活流行、美妝健身，不僅要滿足18-35歲讀者群在生活上的各種資訊需求，也要讓每個人都能造就自己，成為自己心中理想的咖！

#雙軌 #食物 #咖啡 #分享 #體重 #虞書欣 #低碳飲食 #減重瘦身

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動
往下滑看更多精彩文章
別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

別只會穿黑白灰！2025 秋冬必入的「可可棕」穿搭靈感，誰穿誰好看！

2026-01-08 14:17 女子漾／編輯Sydney

每到這個季節，空氣中好像都飄著咖啡與肉桂的香氣，而「棕色」就是這個季節最迷人的開場白！比起神祕卻偶爾顯得沉重的黑色，棕色多了一份溫度，輕易讓妳在人群中散發出那種不經意卻極具質感的魅力，秋冬一定要試試看這種穿搭方法！

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 1

第一套要推薦給喜歡「隨性帥氣風」的女孩！這件棕色麂皮長風衣真的非常有型，磨砂的質感讓棕色看起來更深邃、更有層次。為了避免深色顯得厚重，內搭可以選擇一件清爽的米灰色羊毛衫，使得氣色瞬間提亮，搭配水洗淺藍的寬版牛仔褲，走在街頭整個人都顯得活力十足。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 2

如果你想穿得溫柔又優雅，那一定要參考這套針織疊穿！深咖啡色的鈕扣開襟衫搭配奶油白的長裙，能夠凸顯整個人的氣質，這種「上深下淺」的配色小撇步，不僅能讓視覺重心上移、顯得身材比例更好，還能打破冬日的沉悶感，頸間隨意繞上一條灰色圍巾，再戴上帥氣的皮手套和黑靴，這種柔中帶剛的風格，無論是去咖啡廳約會還是上班通勤，都能讓妳成為最有氣場的那一個。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 3

外套帶點古銅色的斑駁光澤，穿上去就有種從經典電影裡走出來的復古氛圍，內搭選擇同色系的高領毛衣，利用不同深淺的棕色玩轉「層次堆疊」，這種視覺上的和諧感最能顯現高級感，下半身搭配一條灰色的毛呢西裝褲，這種冷靜的灰色與溫暖的棕色相遇，散發出一種低調又聰明的知性美。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 4

想要來點叛逆又可愛的感覺嗎？試試看把丹寧襯衫和棕色麂皮短褲放在一起吧！這套穿搭充滿了活潑的都市氣息，丹寧的率性配上麂皮的細膩，有一種野性又精緻的對比美。最可愛的小巧思是在腰間繫上一件卡其色的麻花毛衣，這不僅能當作臨時的保暖層，還能視覺上縮小腰圍，讓身材曲線更漂亮，腳下踩著一雙充滿細節的豹紋平底鞋，讓整個人在低調的棕色系中跳脫出來，這種隨興卻精確的搭配，真的會讓人忍不住多看兩眼。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

Outfit 5

深咖啡色的毛呢西裝外套，挺括的肩線能瞬間撐起妳的自信，內搭一件簡單的藍色牛仔襯衫，將領口隨意敞開，就是那種巴黎街頭博主最愛的味道，搭配深藍色的微喇叭牛仔褲，不僅修飾腿型，還能讓腿看起來長到天際！這種棕與藍的經典配色，既有職場的專業感，又有生活的休閒感，再戴上一副墨鏡，妳就是那個最會穿衣的都會女性，舉手投足都充滿了迷人的魅力。

圖片來源：IG
圖片來源：IG

編輯推薦

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower
#內搭 #穿搭 #丹寧 #魅力 #咖啡廳 #流行穿搭

熱門文章

Google AI 史上最甜價！優惠只剩 3 天，Google Gemini 45 元購買教學一次看

hotNews__list__item--img

【懶人包】 林青霞、林志玲都愛的貴族市場美食！台北東門市場必吃必買十大清單

hotNews__list__item--img

【追劇】話題十足的史上第一部韓國「仙劇」—《還魂》
hotNews__list__item--img

2026馬年犯太歲名單出爐！命理師示警「5生肖」恐遇震盪　點名這生肖嚴防大破財
hotNews__list__item--img

❤日本❤融入大自然【宮川朝市】~☆江戶時代★四大朝市之一
hotNews__list__item--img

《愛情怎麼翻譯？》甜到滴出汁！1-12分集劇情介紹 金宣虎、高允貞每一集都讓人好心動

最新文章

Amway Home安麗 把清潔這件事，交給值得信任的品牌

Amway Home安麗 把清潔這件事，交給值得信任的品牌

#好物推薦 #必備好物推薦 #沐浴乳推薦 #傳統牙刷 #清潔

cookie餅乾小姐 2026.02.04 14
重新理解美白觀念：從暗沉成因談正確保養邏輯

重新理解美白觀念：從暗沉成因談正確保養邏輯

#保養品 #皮膚 #防曬

潮健康 2026.02.04 13
拋棄厚重粉底液！遮瑕膏「精準底妝法」7項要訣 打造偽素顏妝容

拋棄厚重粉底液！遮瑕膏「精準底妝法」7項要訣 打造偽素顏妝容

#彩妝保養 #遮瑕膏 #粉底 #美妝蛋 #刷具

享民頭條 2026.02.04 19
《單身即地獄5》強勢回歸！成員金高恩貓系長相太迷人，盤點5套私服學會打造純慾系造型

《單身即地獄5》強勢回歸！成員金高恩貓系長相太迷人，盤點5套私服學會打造純慾系造型

#純慾系 #單身即地獄

女子漾／編輯Layla陳亭希 2026.02.03 185
馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

馬年怎麼穿才對？Adidas、PUMA、New Balance 編輯新年穿搭公式一次看

#鞋款 #穿搭 #漾漾來開箱 #PUMA #CNY #新年穿搭 #Adidas #NewBalance

女子漾／編輯周意軒 2026.02.03 128
年前變美大作戰！ 新的一年直球對決「凹痘型痘疤」，醫曝1技術兼顧消疤痕、改善膚質

年前變美大作戰！ 新的一年直球對決「凹痘型痘疤」，醫曝1技術兼顧消疤痕、改善膚質

#肌膚 #皮秒雷射 #保養

潮健康 2026.02.03 14
人工生殖可使用瘦瘦針嗎？ 醫提醒：凍卵、試管前應停用1至2個月

人工生殖可使用瘦瘦針嗎？ 醫提醒：凍卵、試管前應停用1至2個月

#瘦瘦針 #生殖健康 #試管嬰兒 #不孕症 #減重瘦身

宜蘊醫療 2026.02.03 63
2026 年從頭皮到髮絲的溫柔祝福！新年洗護髮送禮指南艾瑪絲、 ORIBE、Uffy 把祝福留在每天的日常裡

2026 年從頭皮到髮絲的溫柔祝福！新年洗護髮送禮指南艾瑪絲、 ORIBE、Uffy 把祝福留在每天的日常裡

#保養 #好禮

女子漾／編輯黃冠婷 2026.02.03 44
編輯私藏名單！盤點 3 個極簡「台灣保養品牌」，用純淨與科學打造發光肌

編輯私藏名單！盤點 3 個極簡「台灣保養品牌」，用純淨與科學打造發光肌

#肌膚 #保養 #防曬 #核心 #彩妝保養

女子漾 / 編輯 Sydney 2026.02.03 26
別讓隱眼變相扣款一輩子！ Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰同時止損15萬隱形成本

別讓隱眼變相扣款一輩子！ Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰同時止損15萬隱形成本
葉騰豪 提供 2026.02.03 126
18+