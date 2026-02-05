讓保養回歸純粹！雪曼「電漿玫瑰噴霧」：以尖端科技定義水的奇蹟，榮獲環球美容大獎肯定

在保養品成分表越寫越長的現代，妳是否曾想過，肌膚真正需要的是什麼？許多品牌試圖研發更複雜的護膚成分，但來自台灣的雪曼電漿科技（SAP Plasma）卻選擇了一條完全不同的道路。他們宣布：「我們沒有改進護膚成分，而是重新定義了水的功效。」

這款結合了「大自然第四態」與「大馬士革有機玫瑰」的電漿玫瑰保濕噴霧，不僅在保養界掀起話題，更一舉奪下 2026 Universal Beauty Awards（環球美容大獎）銀牌獎，成為敏弱肌與醫美愛好者的保養新寵。

什麼是「電漿」？不只是工業機密，更是護膚的黑科技

提到電漿（Plasma），許多人聯想到的是高科技製造業。確實，雪曼電漿的技術已廣泛應用於碳纖處理、鞋材貼合及精密印刷領域。但雪曼團隊憑藉超過 20 年的研究經驗，將這項技術成功轉化為守護肌膚的安全防線。

不同於傳統的高溫或火花放電，雪曼研發的冷電漿技術（Cool Plasma）輸出的溫度低於 60°C，具有安全、不發熱、無電弧放電的特性。這項技術的核心優勢在於：

• 微生物滅活：能有效降低微生物風險，建立安全的純淨屏障。

• 高能改質：提升水質穩定性，不需要依賴傳統化學防腐劑。

• 環保且低耗：取代了傳統製程中臭味刺鼻的化學溶劑（如甲苯），為地球減碳盡一份心力。

100% 大馬士革玫瑰純露，與科技的完美邂逅

這款保濕噴霧的成分極其單純，卻極具深度。它選用 100% 大馬士革有機玫瑰純露作為核心，並導入電漿技術處理基底水。

許多噴霧為了長效保存會添加化學防腐劑，但雪曼堅信「技術取代成分堆疊」。透過電漿技術，噴霧能在不添加防腐劑、酒精、香精與色素的前提下，保持高度的穩定性與安全性。經SGS 嚴格檢驗，證實無重金屬、無雌激素、無類固醇、無農藥殘留且無大腸桿菌。

敏弱肌的救星：深層滋潤、舒緩泛紅

對於長期處於冷氣房乾燥環境、或剛完成醫美療程的脆弱肌膚來說，這款噴霧提供了最即時的呵護。其產品特色包含：

1. 即時補水：適合長時間待在乾燥環境或運動後使用。

2. 術後保養：低刺激特性，能溫和舒緩醫美療程後的肌膚不適。

3. 多效合一：主打提亮祛黃、深層滋潤、緊致抗老及舒緩泛紅，是一款多用途的肌膚淨化噴霧。

品牌承諾：給家人最安心的呵護

雪曼電漿科技的品牌核心理念非常動人：「如果每天都用在自己與家人身上，是否足夠安心？」。他們不追求誇大、快速的效果，而是專注於長期的肌膚友善度與來源透明化。

這款產品不僅僅是護膚品，更是台灣科技與大自然精華的結晶。如果您正在尋找一款「真正安全、乾淨、無負擔」的保養品，雪曼「電漿玫瑰噴霧」將帶您體驗讓保養回歸肌膚本質的感動。

雪曼電漿科技有限公司 提供