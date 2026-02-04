拋棄厚重粉底液！遮瑕膏「精準底妝法」7項要訣 打造偽素顏妝容

編輯/李明真撰文

是不是有些疲憊的日子，妳看著桌上那罐沉甸甸的粉底液，突然感到很無力？尤其在濕熱的台灣，厚重的粉底就像在臉上蓋了一層不透氣的塑膠布，並不是太舒服。其實，妳根本不需要把整張臉塗得像刷油漆一樣。真正頂級的化妝術，是學會「點對點」精準打擊。今天小編就要教女孩們，如何把遮瑕膏從配角扶正為主角，用它代替粉底液，畫出那種像是天生皮膚好、呼吸感十足的「偽素顏」底妝。

為什麼遮瑕膏可以代替粉底液？

首先，我們要先打破「遮瑕膏很乾」的刻板印象。遮瑕膏之所以能代替粉底，是因為它的粉體含量高、遮蓋力強，但這也意味著如果妳的妝前保濕沒做好，就不太適合只擦遮瑕膏。妳也可以選擇一款清爽的妝前乳，甚至是先擦乳液打底，就能抹上遮瑕膏。

用遮瑕膏上底妝的核心在於點狀分佈。圖/123RF圖庫

如何使用遮瑕膏化上輕薄的「偽素顏」底妝？

1.挑選兩種色號

如果要全臉替代粉底，妳至少需要準備兩個色號：一個是跟妳脖子顏色完全一致的「中間色」，用來塗抹需要遮瑕的小地方，像是眼周等，另一個是比膚色亮半階的「提亮色」，用來提亮T字或是眼下部位。千萬不要拿那種白得像鬼的色號全臉塗抹，那不是化妝。記住，我們要的是「清透」，所以顏色必須要能消融在膚色裡。

2.點狀塗抹

接下來是手法問題，請放下妳平時塗粉底那種「大面積塗抹」的習慣。用遮瑕膏上底妝的核心在於「點狀分佈」。請將遮瑕膏點在比較需要修飾的地方，像是眼周、鼻翼、嘴角等。其餘皮膚狀況良好的地方，我們就讓它留白。這就是所謂的「減法底妝」，讓妳真實的肌膚紋理透出來。

3.可以混合一點乳液

既然要代替粉底，混搭技巧就是妳的秘密武器。如果妳覺得直接上遮瑕膏太過厚實，可以嘗試將遮瑕膏混合一點乳液或是妝前乳，讓妳更容易推開塗抹。

4.善用美妝蛋和遮瑕刷具

刷具也是妝感能否輕透的關鍵，像是沾濕後擰乾的美妝蛋或是細密的遮瑕刷，都是很好的刷具。美妝蛋能帶走多餘的粉感，讓遮瑕膏貼合肌膚；而刷具則能處理細節，比如鼻翼兩側。用彈跳、拍打的方式將遮瑕膏暈染開，妝感會變得比較均勻。

美妝蛋能帶走多餘的粉感，讓遮瑕膏貼合肌膚。圖/123RF圖庫

5.輕輕暈染畫眼周

不要直接把亮色遮瑕膏塗在睫毛根部，那會讓妳的眼睛看起來變小。正確做法是點在眼袋下方的陰影處，塗抹遮瑕膏並且向上輕輕暈染。這種「由下而上」的化妝法能修飾眼周。

6.提亮T字部位能創造立體感

將亮半階的遮瑕膏點在眉間、鼻樑中段（避開鼻頭），以及淚溝延伸到臉頰的三角區。當這些區域亮起來後，妳的五官會瞬間立體，這就是遮瑕底妝的魅力。

7.下顎線也要擦粉

最後，別忘了檢查脖子。雖然我們挑選了跟脖子一致的遮瑕膏顏色，但收尾時還是要用美妝蛋上的餘粉，輕輕帶過下顎線的邊界，確保沒有任何明顯的斷層。一個完美的遮瑕底妝，應該是讓人看不出妳到底哪裡擦了粉，卻又感嘆妳今天的狀態怎麼這麼好。

學會用遮瑕膏代替粉底，其實是在學會與自己的瑕疵和解。我們學會精準地修飾，保留外貌真實、動人的一面。當妳習慣了這種清爽感，妳可能就再也回不去那種厚重粉底的日子了。

