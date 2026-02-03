2026 年從頭皮到髮絲的溫柔祝福！新年洗護髮送禮指南艾瑪絲、 ORIBE、Uffy 把祝福留在每天的日常裡

圖片來源：官方提供

每到農曆年前，送禮總會陷入同樣的難題：想要有心意，又不想只是一時熱鬧。比起華麗卻用完即忘的禮物，近年越來越多人開始選擇「能被每天使用」的生活型心意，讓祝福在日常裡慢慢發酵。編輯這次精選3個風格各異、卻同樣重視「生活感」的洗護髮品牌，從專業頭皮管理、奢華藝術級洗護，到溫柔陪伴型日常梳理，把新年的祝福，留在每天洗頭、梳頭、照顧自己的那段時間裡。

品牌 1｜AROMASE 艾瑪絲

新年換造型，也要顧好頭皮的安心選擇

如果你或身邊的人，習慣在過年前染髮、燙髮迎接新氣象，那艾瑪絲會是最不容易出錯的一站式選擇。以「解決頭皮問題」為核心出發，艾瑪絲將專業沙龍級概念，轉化為日常可實踐的染燙護理流程，讓美麗與健康不必二選一。

產品精選推薦：染燙護理三步驟組合

從染燙前的頭皮隔離、防護，到染燙後的舒敏清潔與護色調理，一套完整流程，讓造型更新同時也照顧到頭皮負擔。

Step 1｜染燙前防護：染燙頭皮隔離液

於染燙前使用，在頭皮表面形成保護膜，降低染料附著與刺激，同時維持頭皮水分平衡。

Step 2｜染燙後舒敏清潔：森系列｜舒敏平衡洗髮精

染燙後舒敏清潔：森系列｜舒敏平衡洗髮精。圖片來源：AROMASE 艾瑪絲提供

採用胺基酸界面活性劑，搭配「專利」地衣萃取及山葵萃取，舒緩乾敏不適，多重維他命配方同步滋養，溫和洗淨不過度。

Step 3｜定期護理鎖色：5α 捷利爾液護色

定期護理鎖色：5α 捷利爾液護色。圖片來源：AROMASE 艾瑪絲提供

獨家水狀天然植萃來源配方可軟化老廢角質、調理油脂，新添加綠茶萃取精華溫和不刺激，能有效護色、延緩染後色素流失。

2026「根本療癒 自然煥新禮盒」

艾瑪絲2026 節慶限定「根本療癒 自然煥新禮盒」，集結品牌熱銷明星商品，在家就能享受沙龍級頭皮 SPA ！圖片來源：AROMASE 艾瑪絲提供

集結頭皮淨化、洗護與養髮精華，在家就能完成一場沙龍級頭皮 SPA，送禮體面又實用。

適合誰：適合重視頭皮狀態、染燙後容易乾癢不適，或希望在家也能完成完整頭皮保養的人。

品牌 2｜ORIBE

把新年祝福，變成值得收藏的奢華儀式

如果你偏好具有收藏價值、儀式感強烈的新年禮物，ORIBE 的 2026 馬年限定禮盒幾乎就是年度代表作。攜手藝術家 Chris Chun 打造的限定包裝，將火馬年的奔放能量，轉化為視覺與洗護體驗兼具的奢華之作。

產品精選：推薦鍊金之鑰 Hair Alchemy 洗護禮盒

專為脆弱、易斷裂髮質設計，從髮根到髮尾強化結構，是 ORIBE 經典中的經典。

鍊金之鑰數大便是美洗護禮盒 NTD9,740 圖片來源：ORIBE提供

內容物含：

•鍊金之鑰香波洗髮露 (1,000ml)：屢獲國際美妝獎項肯定的明星配方，專為脆弱及易斷裂髮質設計。能由髮根至髮尾全面鞏固髮纖維結構，提升髮絲韌性與延展力，同時賦予健康光澤，讓秀髮回復強韌豐盈狀態。

•鍊金之鑰瞬護髮膜 (1,000ml)：從深層滋養配方為髮絲核心注入豐沛水分，提升整體保濕度與彈性，使秀髮柔順易梳、不易斷裂，展現絲緞般的細緻觸感。

適合誰：適合重視設計、香氣與整體質感，或想送一份「一看就知道不普通」的新年禮物。

品牌 3｜Uffy 無非研製所

從梳開始，把關心留在每天的日常裡

不同於洗護產品，Uffy 無非研製所選擇從「每天都會重複的梳理動作」出發，讓新年的祝福不只停留在送禮當下，而是隨著每天一次梳頭，慢慢陪伴生活。

產品精選推薦：

• 紫心木按摩梳（新品）

天然紫心木會隨時間養成專屬色澤，每一把都獨一無二，搭配遠紅外線循環設計，讓梳理成為放鬆儀式。

紫心木按摩梳以天然紫心木材質搭配遠紅外線傳導設計，提供兼顧日常梳理與頭皮按摩需求的全新選擇。 圖片來源：

•新年雙梳迎福組

以居家放鬆為核心的組合，適合送給想好好照顧自己的對象，以長柄按摩梳搭配養髮精粹，聚焦居家梳理與頭皮養護需求的新春組合。

圖片來源：Uffy 無非研製所 提供

適合誰：適合想送一份不張揚、卻能長久使用的禮物，也很適合送給家人、伴侶，或為自己準備一份溫柔照顧。

新年的祝福，不一定要熱鬧張揚。有時候，一份能被每天使用的洗護或梳理用品，反而更容易被記住。無論是從頭皮開始的專業照顧、充滿藝術感的奢華洗護，或是一把每天陪伴的梳子，這些禮物都在提醒我們：好好照顧自己，本身就是最溫柔的新年心意。