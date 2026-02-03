2026-02-03 10:03 女子漾／編輯桑泥
2026 葛萊美紅毯造型盤點！Rosé 仙氣美翻、Hailey Bieber 黑色優雅、Billie Eilish 等造型完整解析
2026 年的 第 68 屆葛萊美獎（Grammys） 除了音樂競爭焦點十足之外，紅毯造型同樣精彩絕倫，明星們不只穿出個人風格，更讓時尚成為整場另一個焦點。從 BLACKPINK 的 Rosé 到 Hailey Bieber、Billie Eilish、Sabrina Carpenter 等的紅毯造型，每一套都美得不像話！
Rosé｜融和古典與現代的極致高定
Rosé 在葛萊美紅毯上身穿 Giambattista Valli Couture 訂製黑白禮服，以黑色絲絨連身迷你裙＋象牙白長裙半裙的結合打造強烈視覺對比與層次感。
這造型被評價為完美融合 Old Hollywood 優雅與當代高定剪裁，半裙流動的線條與精緻黑白對比在紅毯光影下令人印象深刻。
Hailey Bieber ＆ Justin Bieber｜絕美同步黑色經典高級感
時尚夫妻檔 Hailey Bieber 與 Justin Bieber 再次牽手走紅毯，兩人選擇低調奢華的黑色系穿搭。 Hailey 身穿 Alaïa 量身訂製無肩帶黑色透視長禮服，以優雅剪裁與精緻鑽飾搭配呈現極簡高級感；Justin 則以 Balenciaga 定制西裝搭配銀色項鍊。兩人皆佩戴 “ICE OUT” 社會議題胸針，讓黑色造型既時尚又具態度。
Billie Eilish｜永續時尚的融合
Billie Eilish 在這次葛萊美紅毯的風格同樣獨樹一幟，她身穿 HODAKOVA 以再生布料製作的套裝出席，融合學院感西裝剪裁與環保概念。
這套造型包含外套、剪裁裙裝、白襯衫披肩造型與特色皮革包，同樣也搭配 “ICE OUT” 胸針，展現她一貫的時尚態度與對可持續時尚的支持。
Sabrina Carpenter｜珠寶華麗禮服
Sabrina Carpenter 以珠寶鑲嵌銀色 Valentino 魚尾輪廓禮服登場，成為另一全場焦點，她的造型靈感融合華麗風格與當代剪裁，如刺繡與波浪剪影交織出視覺焦點。配上深粉唇妝與俐落髮型，使整體既典雅又符合葛萊美的派對氛圍。
Katseye｜亮眼團體造型
新銳團體 Katseye 以白色花卉薄紗裝，搭配鑲鉚釘與閃片細節的禮服造型踏上紅毯現場。 她們一同穿著視覺、風格統一的設計，達成團體造型一致性在大型盛典的亮眼示範。
