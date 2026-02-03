2026-02-03 10:26 女子漾／編輯桑泥
Jennie 出席 Moncler 2026 秋冬大秀：雪地秀穿搭、妝容與造型完全解析
法國奢侈品牌號稱「羽絨服之王」的 Moncler 於 1 月 31 號在美國科羅拉多州阿斯本（Aspen）舉辦了 Moncler Grenoble 秋冬 2026 系列大秀，不只秀場具有極強視覺衝擊力，把雪地變成 T 台，更吸引了全球時尚圈名人到場，其中 BLACKPINK 成員 Jennie 也以一身 Moncler 穿搭現身秀場，掀起一波話題與熱議。
Jennie 的雪地秀造型穿搭解析
在這場極端環境下的時尚大秀中，Jennie 的穿搭不走常見的「高訂禮服」路線，而是徹底融入了 Moncler 的精神。她身穿一件 Moncler 的深藍色丹寧連身褲裝，搭配寬腰帶設計，呼應現場功能性與技術性裝備的核心精神。
鞋子則配上標誌性的 Moncler Moon Boots 高筒雪靴，不僅實用保暖，也散發出「城市雪地穿搭」的混搭美感。造型中還加入護目鏡，進一步強化了戶外與滑雪主題，並將高功能性提升為秀場感官亮點。
Jennie 整體配色是低調卻強勢的深色系，讓這套造型在雪景中仍有強烈辨識度，比起傳統秀場穿搭，這次完美結合了實用時尚與品牌理念。
妝容迎合主題但網友反應兩極
Jennie 這次的妝容與以往舞台或紅毯造型大不相同，更偏向實驗性與主題化表達。眼妝主要以打亮為主，並加深了眼尾處的眼睫毛濃密度，整體妝容風格偏向歐美風、冷色系，成功達到妝容與服裝的一體感。
不過這次亮相此引起了部分網友熱議，不少人留言稱「感覺像戶外裝備試穿」、「妝容與雪地主題很契合，但不太適合 Jennie」，也有人讚賞她不同於一般舞台造型的新鮮嘗試。
