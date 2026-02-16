圖說：悅真醫美診所吳旻修醫師觀察表示，臨床上可觀察到部分民眾在療程後若未重視基礎保濕與防曬，肌膚恢復狀況可能較為不穩定，也突顯術後日常照護在整體肌膚管理中的重要性

皮秒雷射術後照護的重要性 日常保養與肌膚狀態的關聯

隨著醫學美容普及，皮秒雷射成為不少民眾關注的肌膚管理方式之一，施作後的日常照護往往影響肌膚穩定度與後續狀況，皮秒雷射後的保養並非可有可無，而是維持肌膚健康的重要環節，若忽略基本照護，反而可能增加不適或色素變化風險。

術後修復期需留意 日常照護影響肌膚恢復

皮秒雷射屬於以超短脈衝能量作用於肌膚的光電技術，過程中可能對表層與深層組織產生刺激反應。一般而言，術後短期內肌膚可能出現乾燥、泛紅或緊繃感，屬於常見現象。此階段若能妥善進行基礎保養，有助於維持皮膚屏障穩定，降低不適感受。

悅真醫美診所吳旻修醫師表示，若術後清潔與保濕未能妥善進行，肌膚在恢復期間可能較容易出現乾燥或不穩定反應，因此術後照護通常會被納入整體肌膚管理的考量之一。

防曬與保濕並重 降低色素沉澱風險

皮秒雷射後的肌膚對外在刺激相對敏感，尤其紫外線被認為是影響色素穩定的重要因素之一。日常建議選擇防曬係數適當的產品，並依外出時間補充塗抹，同時搭配物理性遮蔽措施，如帽子或陽傘。此外，保濕被視為維持角質層健康的基礎，術後選擇成分單純、以補水為主的保養方式，有助於減少乾燥造成的不適反應。

避免刺激性成分 減少肌膚負擔

悅真醫美診所吳旻修醫師也觀察到，術後過早使用高刺激性產品，反而容易引發泛紅或敏感反應，建議以溫和清潔為原則，含酒精、酸類或香料成分的產品，可能會增加肌膚刺激風險。在肌膚修復期間，避免過度去角質或頻繁更換保養品，有助於降低肌膚負擔。

生活作息調整 也是術後管理一環

除了外在保養，生活型態同樣被視為影響肌膚狀態的因素之一。皮秒雷射後的數日內，建議避免高溫環境與劇烈活動，過度流汗可能對肌膚造成刺激。充足休息、維持規律作息，則有助於身體與肌膚的自然修復機制運作。

回歸健康觀念 理性看待醫美後保養

整體而言，皮秒雷射後的保養重點，在於溫和、穩定與避免過度刺激。無論是否進行醫美相關處置，建立正確的防曬、清潔與保濕觀念，都是維持肌膚健康的基礎。

圖說吳旻修醫師建議在決定進行皮秒雷射治療前，應諮詢專業醫師，詳細了解自己的皮膚狀況和適合的治療方案。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構

延伸閱讀：

・悅真醫美診所LINE

・悅真醫美診所

參考資料：

皮秒後多久可以擦美白？

原文出處：皮秒雷射術後的日常照護重點解析