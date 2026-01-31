2026 日本藥妝必買 最新清單出爐！赴日旅遊「這 8 款神物」必須掃貨

2026 年日本旅遊熱潮不減，藥妝購物趨勢已從「盲目囤貨」轉向「高效精準」。隨日幣匯率波動與成分保養普及，台灣旅客更鎖定具備醫研級技術、且與國內價差巨大的日系藥妝。從社群上火紅的多泌體精華液 、高濃度維他命 C 精華，到應對台灣潮濕氣候的持妝神器，本篇精選 8 款在 2026 年最具話題性的必買日本藥妝商品，聰明掃貨不踩雷！

2026 必買 8 款藥妝店推薦商品

1.KC SKIN 多泌精華液

2026 年日本保養界最火紅的關鍵字莫過於「多泌體」。這款KC SKIN 多泌精華液，目前只有在日本Loft販售，一上架即成為Loft秋季美妝節Cosme Festival重點推薦商品！運用「醫研級」雙多泌體技術，將積雪草、乳酸菌..等修護成分深入肌膚基底。貼合不同膚況需求，有推出亮白、修護、緊緻三款選擇，能溫柔喚醒肌膚狀態。許多日本網友盛讚，使用後肌膚會呈現透亮潤澤感、而且不黏膩，特別適合應對氣候變化造成的乾燥。

2.CEZANNE 濾鏡透光打亮盤 03（明暗校正色）

這款 2025 年中才上市的新品，被譽為「平價版專櫃打亮」。特別是 03 號色，結合了吸附皮脂的技術與多種保濕成分，能針對黑眼圈與毛孔細紋進行光學修飾。對於追求高 CP 值的小資族來說，這款不到 800 日圓的神物，是補妝時一秒消除油光、重現澎潤感的秘密武器。

3.&be Luminizing Powder 薰衣草紫限定打亮

由大師河北裕介監製的 &be，在 2025 年底推出的「薰衣草紫」打亮餅，瞬間成為黃皮救星！這款產品利用紫色的互補色原理，能瞬間校正亞洲人蠟黃的膚色，且粉質極其細緻，呈現出彷彿皮膚內建噴漆般的「水光透明感」，是日本 LOFT 櫃位上經常貼出「缺貨公告」的單品。

4.Attenir 艾天然淨顏亮膚卸妝油

這款卸妝油在 2025 年創下紀錄，成為史上首個蟬聯 @cosme 綜合大賞冠軍的保養品。打破了「油類會乾澀」的刻板印象，主打「以油溶油」解決夏天時造成的毛孔角栓問題。2025 年新推出的「柑橘精油香」與「玫瑰限定款」，更是台灣網友點名「去日本沒買到會哭」的療癒系潔顏神物。

5.資生堂 Inoui 極細粉體腮紅

Inoui 是資生堂近年重新復刻的高質感品牌，在台灣保養社團討論度爆棚。其腮紅以「原生血色感」著稱，粉質細膩到能與肌膚紋理完全融合，完全沒有粉感。如果厭倦了濃豔彩妝、想要追求「偽素顏」，這款腮紅展現了日系開架難以企及的高級輕透妝感。

6.ORBIS 全能盈白精華防曬乳(升級版)

ORBIS 防曬乳在 2025 年再次進化，不僅擁有最高等級的防曬係數，更添加了能同時「美白」與「改善細紋」的菸鹼醯胺（Niacinamide）。徹底解決了傳統防曬乳黏膩、泛白的問題，質地像乳液般輕盈好推，作為妝前乳使用也不會跟粉底打架。這款「保養級防曬」是許多人赴日旅遊時，一買就是三條以上的消耗品。

7.unlabel LAB 超快毛孔清零維他命VC美容液

這款擁有實驗室質感的「試管精華」，利用 100MPa 高壓滲透技術將維他命 C 分子極小化，強調能直接穿透角質層發揮作用。針對毛孔粗大與肌膚粗糙有顯著改善效果，且質地清爽不黏膩，在社群上擁有極高討論度。因其獨特的包裝與效果，經常在日本藥妝店的缺貨，是許多保養內行人指定的必買名單。

8.Canmake 臥蠶專用調色眼影盤（限定新色泡泡粉）

Canmake 2025 年推出的「臥蠶專用眼影盤 – 限定新色泡泡粉」，用細膩的微珠光與霧面陰影色，能畫出非常自然的臥蠶，讓眼睛瞬間放大卻不顯妝濃。對於追求自然妝容的台灣學生與小資族來說，這是藥妝店內 CP 值最高的彩妝小物。

買日本藥妝的 4 個優惠小撇步

想要在日本藥妝店買得聰明、省得有感，掌握 2026 年最新的免稅新制與折價券組合技是關鍵。以下整理出 4 個專業掃貨小撇步：

重點1. 了解 2026 退稅新制

(1) 取消密封袋限制： 過去買藥妝會被透明膠帶封死，出境前不能拆。現在新制取消了特殊包裝規定，更方便塞進行李箱，不必再擔心體積太大。

(2) 累計免稅更簡單

不再區分「一般商品（家電服飾）」與「消耗品（藥妝食品）」，只要在同一家店消費滿 5,000 日圓，所有品項都能合併計算免稅額。

重點2. 免稅 10% 搭配優惠券

日本大型連鎖藥妝店（如：松本清、唐吉訶德）都有提供訪日旅客專屬的電子優惠券，通常消費滿 1 萬日圓可額外折 3%、滿 3 萬折 5%、滿 5 萬折 7%。

重點3. 二線城市購物，貨齊又可享有「週末優惠」

雖然心齋橋、新宿購物最方便，但往往人潮過多且熱門商品容易斷貨。建議在行程中後段，找飯店附近較大型、但非觀光核心區的店面，不僅貨源較齊，服務品質與退稅排隊時間也會大大縮短。

部分二線城市的藥妝店（如：大國藥妝、杉藥局）在週末甚至常有加碼折扣或點數回饋，雖然外國人可能無法集點，但商品標價有時會比東京、大阪市中心更便宜。

重點4. 刷指定信用卡享「額外加碼」

許多信用卡針對日本藥妝通路都有 3% 到 5% 的加碼回饋。配合店內的免稅與優惠券，等於是在日本當地免稅價後，信用卡再幫你打 95 折，還能抵銷海外手續費。