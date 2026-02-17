「明明已經很努力了，為什麼不瘦反而變胖？」許多減重族在控制飲食、降低熱量攝取並維持運動習慣後，體重卻遲遲沒有變化，甚至出現反彈情形，成為減重過程中令人困惑又挫折的共同難題。

《家庭醫學與基層醫療》期刊研究指出，每日熱量若長期控制在約 1,200 大卡，但飲食內容未兼顧營養均衡，部分人反而可能出現脂肪利用效率下降、蛋白質耗損的情況，可能影響身體能量利用狀態，進而使減重成效受限，並提高體重回升的可能性。研究也顯示，問題不一定出在「吃多少」，而是「吃得是否足夠且均衡」。

具臨床營養與健康管理經驗的營養師余朱青指出減重關鍵，必須從「吃少」轉為「吃對」觀念，當身體長時間處於營養攝取不足或不均衡的狀態，部分人可能感受到能量運用效率改變，進而影響減重進展，並伴隨疲倦、精神不佳等情形，長期下來對骨骼與肌肉健康帶來影響。

根據衛福部「國人膳食營養素參考攝取量」顯示，鈣質、維生素D3與鎂三大元素與人體代謝息息相關，被視為多項生理機能正常運作所需的重要營養素之一，減重族群在飲食規劃中可留意是否攝取充足。

鈣質：牛奶、豆腐、青江菜等。為骨骼結構與多項生理機能所需的營養素之一。 維生素 D3 ：深海魚類、蛋等。有助維持鈣質利用，並與肌肉功能及免疫系統運作相關。 鎂：糙米、菠菜、杏仁等。與能量代謝相關，並參與心臟、肌肉與神經的正常生理機能。

除了從日常飲食中補充外，營養師也指出，外食比例較高的減重族群在部分營養素攝取上可能較不穩定。市面上亦有不同形式的鈣補充食品，可作為飲食之外的營養補充來源；以市售產品為例，潔薇塔Jvita液態鈣屬於液態型態的鈣補充食品，提供多元鈣來源與常見營養成分，可作為一般成人日常營養補充的其中一種選擇。

余朱青強調，減重不應只著眼於體重計上的數字，除了維持健康體態，更應重視營養均衡的攝取與生活習慣的建立。透過落實「吃對」原則，並搭配規律運動，有助於建立較為穩定的飲食與生活習慣，作為健康體態管理的一部分。

免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹,非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異,若有持續困擾,建議諮詢專業醫療機構

原文出處：減重停滯好難瘦甚至出現反彈？營養師提醒：可能與飲食結構失衡有關