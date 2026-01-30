開運桃花妝指南！初春「好感系妝容」這樣畫 牛奶水光肌＋莓果色最加分。圖片來源：官方提供

二月走進初春，氣候轉暖、心情也跟著鬆動，對不少人來說，這正是桃花運開始甦醒的時間點。妝容與保養，也是替自己打開人際與好感能量的一種方式。春季妝容的關鍵，從來不在於濃烈搶眼，而是自然的親近感。

圖片來源：ｔｈｒｅｅ

底妝回歸貼膚與光澤感，頰唇以提升氣色為主，眼妝與香氣成為最後的加分細節，為整體風格留下細節記憶。這次整理出今年春天值得關注的妝容方向，提供給正在換季、也想為生活與感情帶來一點新流動的你。

再多技巧的妝容，底妝一失手就全盤皆輸！MAQuillAGE 心機彩粧近年主打的「牛奶水光肌」路線，正好踩在現在多數人想要的好氣色妝感。

妝前閃光燈

妝前產品一向是底妝好壞的關鍵，「心機光采恆潤精華持妝乳」主打高比例精華與高效防曬，能保濕、校色、修飾毛孔，打造自然水潤的細緻光澤，維持長達13小時不暗沉的奶油肌妝效。

圖片來源：截自官方

牛奶光澤粉底

「水蜜光精華無瑕粉底」內有高保濕精華注入，一抹柔焦修飾打造極致水蜜光澤美肌。

圖片來源：截自官方

偽素顏蜜粉

「心機超持妝精華蜜粉」採用資生堂獨家「精華裹妝科技 × 水光精華黃金比例」，將高保濕精華完整包覆修飾粉體，同步緊緻肌膚紋理毛孔，上妝即是保養，使妝感輕盈服貼。同時也貼心推出兩款色號，讓每個人都能找到專屬的命定蜜粉。

圖片來源：截自官方

想要自然感選「自然色」，想修飾蠟黃、提亮整體氣色，則偏向「明亮色」。搭配同系列妝前與粉底使用，妝感會更完整，但單獨使用也不突兀。

心動的色彩：莓果色調點燃愛戀氛圍

當底妝完美無瑕，就該由色彩登場，為妝容注入靈魂。色彩大師NARS以「花卉盛放」為靈感，為即將到來的情人節推出全新的莓果甜粉限定色調，從柔美的低語到熱烈的告白，讓每一個心動瞬間都能透過色彩完美傳達，為您的戀情強力開運。

開運戀愛水光唇

唇妝是傳遞情意的關鍵。NARS #激情過後水光唇膏 以全新花卉靈感色選，將春日的浪漫水光注入雙唇，一抹點燃心動時刻。

圖片來源：官方提供

其質地輕盈滑順，能打造出輕透又顯色的水潤光澤感，彷彿將好感與吸引力一併擦上，從雙唇開始展開您的新戀情。

圖片來源：官方提供

一抹招來桃花紅暈

一抹心動，從腮紅開始。NARS的靈魂頰彩「#炫色腮紅」推出全新7色，為雙頰染上最浪漫的桃花紅暈。全新色譜從柔和粉色、蜜桃玫瑰的溫柔氛圍，延伸至莓紫、覆盆莓與酒紅等直擊內心悸動的深邃色調，層次極為豐富。

圖片來源：官方提供

妝容的完整度，在於眼妝與香氣等不經意流露的精緻細節。日系品牌THREE在2026年春季推出的「春日茶語系列」，以「對話」與「茶香」為靈感，捕捉人與人相遇時的溫柔氛圍，為您的魅力昇華至更高層次。

溫柔對話的眼神

眼神是心靈的窗戶，THREE「星紗流光四色眼影盤」的兩款新色，為眼神注入溫暖的力量。其最大特色在於每種色調皆含有「紅色珠光」，能為眼妝增添健康的溫暖光澤。而其真正的精髓，在於一盤集結四種截然不同的質地，讓眼妝層次變化無窮。

圖片來源：官方提供

低調優雅的唇語

相較於NARS的熱烈，THREE的唇妝則呈現另一種沉穩優雅。「夢幻柔光唇膏」的兩款新色，靈感源於「茶香搖曳」的溫柔瞬間。看似無珠光，實則蘊含細緻高亮的「隱形珠光」與能自然融合唇色的「血色感紅色珠光」，創造出極其自然的柔潤光澤。

圖片來源：官方提供

07 ALMOND TEA: 橙米色調，令人聯想起堅果的濃郁芳香，其中高光澤的金色與藍色珠光堆疊出細緻層次。

圖片來源：官方提供

08 RED TEA: 紅棕色，捕捉紅茶般深邃的色澤，並結合高亮度藍色珠光，營造出感性且富魅力的色彩。

圖片來源：官方提供

縈繞不散的春日茶香

香氣是無形的魅力名片。「THREE 精油淡香水R」推出兩款春季限定香氣，以「佛手柑精油」為核心，將品茶時感受到的「口中香」化為獨特香氛。所謂「口中香」，是指飲品香氣從咽喉後方進入鼻腔後部的體驗，就如同品嚐葡萄酒、咖啡或茶葉時感受到的豐富層次，是一種更為深邃的感官享受。

圖片來源：官方提供

X08 晨果 (AWAKENING BREAK): 以清晨的水果茶為靈感，透過檸檬草與印蒿的清甜，交織出溫柔又充滿活力的「果香調」。

X09 午芽 (TEA FOR US): 以午後的交談時光為靈感，用干邑與茴芹的辛香，融合雪松的沉穩木質調，是一款帶有東方氣息的精緻「辛香茶香」。