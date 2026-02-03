別讓隱眼變相扣款一輩子！ Sandy吳姍儒靠SMILE Pro找回清晰同時止損15萬隱形成本

一向聰明機智的Sandy吳姍儒，在生活中是不折不扣的「精算魔人」。尤其晉升為雙寶媽後，她更喜歡凡事精打細算，追求生活效能的最大化。因此2025年底，她做出了一個找回清晰，最視精明的選擇：接受SMILE Pro AI導航近視雷射。對她來說，與其把時間浪費在每天找眼鏡、戴隱眼這些瑣事上，不如一次到位解鎖視力自由。她笑說，紅利換iPhone只能算生活中的小確幸，但單眼雷射10秒換回全天候的清晰，才是真正穩賺不賠的高效投資。

追求專業零失誤！Sandy下定決心靠SMILE Pro讓清晰視力重新歸隊

回首過往，角膜塑型片曾讓Sandy習慣了白天不戴眼鏡的自在，但隨著生活型態轉變與進入演藝圈，必須改戴隱形眼鏡與眼鏡，這種視力不自由感讓她相當困擾。她回憶起印象最深刻的尷尬瞬間：「有次因為看不清大字報，主持時喊錯來賓名字，當時真的糗到想立刻回家。」

對凡事追求完美的她來說，視力模糊已成為專業表現的絆腳石，讓她下定決心要正面解決。不過，即便想即刻處理，身為「精算魔人」的她也絕不衝動，腦袋自動開啟了「投報率計算模式」。

SMILE Pro單眼10秒換來全天候清晰！高效+省錢完美收服「精算魔人」。 圖／葉騰豪 提供

SMILE Pro單眼10秒換來全天候清晰！高效+省錢完美收服「精算魔人」

除了看得到的金錢，那些看不見的「時間成本」也讓Sandy超在意。凡事習慣看數據的她，乾脆請AI協助精算，這才驚覺每年在隱形眼鏡及耗材上的開銷不低。她笑說「不算不知道，一算嚇一跳！如果做近視雷射，一年可省約1.5萬，十年就省了將近15萬！這等於能多看 20 場演唱會，或飛韓國、飛日本瘋狂採買6次！」這讓她秒懂，與其每個月被隱眼扣款一輩子，不如直接來場「一次到位」的聰明投資。不僅找回清晰，更是從源頭省下了未來數十年的持續支出。

尤其在面對高強度工作與照顧雙寶的雙重壓力下，每天找眼鏡、摘戴隱眼的零碎時間，對Sandy而言都是奢侈的浪費。所以精明的她拍板決定靠SMILE Pro省下這些隱形成本，才能把最精華的專注力留給事業，以及最心愛的家人。

回憶手術當天，Sandy對極短的恢復期感到驚艷。回家小睡片刻後，醒來就能看清牆上時鐘，讓她驚呼：「真的很像內建隱形眼鏡！」這種不必找眼鏡、工作能全神貫注的感覺，讓她徹底告別過去那種「模糊湊合」的將就感。

SMILE Pro再進化！導入台灣雷射參數演算用AI讀懂台灣人的眼睛

除了效率之外，Sandy同樣高度重視安全性。諾貝爾眼科機構總院長 張朝凱教授說明，SMILE Pro擁有單眼雷射僅需10秒、AI導航，近年已是台灣最主流的近視雷射術式之一。

今年，SMILE Pro AI導航近視雷射迎來重大躍進！在既有測量、定位、手術的「三大精準導航」基礎上，正式升級進化成『會思考、會學習』的視力矯正平台

站前諾貝爾眼科院長 林宜鴻醫師指出，這項技術突破了傳統框架，全新結合VISULYZE AI演算系統，並導入獨有的台灣雷射實證參數，可以讓平台深度學習，更能讀懂術前與術後「個人驗光數據」的精密關聯，透過AI預判並全面優化「金三角視力數據 ─ 解析度、清晰度、銳利度」，實現精準客製化。特別適合像Sandy等追求視覺高品質的年輕族群的理想選擇。

諮詢醫師 諾貝爾眼科機構總院長 張朝凱教授 圖／葉騰豪 提供

諮詢醫師 站前諾貝爾眼科院長 林宜鴻醫師。 圖／葉騰豪 提供

2026拒絕視力內耗！Sandy直言：找回清晰，這視最精明

樂於分享的她也化身推坑大師，熱情揪親友加入清晰陣線，更透露已經成功揪到五個人了。對於還在觀望的人來說，Sandy主張看準時機出手：「趁著年輕、恢復力強的黃金期做，越早做，享受清晰自由的『年化報酬率』就越高。」對她來說「找回清晰，這視最精明。」不僅是口號，更是拿回視力自由後的深刻體悟。

信賴眼科賴麗如醫師也提醒，視力矯正沒有單一標準答案，醫師評估時首要考量應在於角膜安全、視覺品質與長期穩定性之間的平衡。由於每個人的眼睛條件不同，仍需經由完整且嚴謹的術前檢查與專業評估，涵蓋角膜厚度、角膜形狀、淚液分泌狀況、日常用眼習慣及工作型態等多項關鍵指標，才能在醫師的專業把關下，像Sandy一樣，為自己做出最成熟且理性的「精明投資」。