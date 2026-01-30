2026-01-30 15:18 女子漾／編輯王廷羽
康是美 IP 聯名萌物登場！線條小狗海綿、拉拉熊粉撲、巧克比背包都想帶回家
可愛真的會讓人失去理智！康是美近期化身療癒系 IP 樂園，一口氣集結多款人氣角色聯名商品，從天天都會用到的美妝工具，到出門就成為焦點的造型背包，通通用「可愛爆擊」攻佔荷包。無論是社群爆紅的線條小狗、療癒霸主拉拉熊、貓奴最愛的永和三美人，還是蠟筆小新經典零食巧克比，全都在康是美一次到齊。
線條小狗進軍美妝工具！上妝也要被可愛包圍
超人氣「線條小狗」正式登陸化妝包！由小白與小金毛領軍推出多款粉撲與海綿，從造型海綿、舒芙蕾手指粉撲，到水滴型舒芙蕾粉撲與盾形定妝粉撲，每一款都兼顧實用與細節設計。無論是底妝拍勻、局部遮瑕或定妝使用，都能貼合臉部曲線，同時被小狗們呆萌的表情療癒，上妝過程也變成一種放鬆時刻。
拉拉熊全員到齊 妝台秒變療癒角落
療癒界長青樹拉拉熊也加入這場可愛盛會。MilleFée 推出的拉拉熊系列粉撲，集結拉拉熊、小白熊、茶小熊與小黃雞四大角色，觸感細緻柔軟，適合搭配各種底妝與蜜粉產品使用。其中氣墊粉撲、植絨蜜粉撲與手指粉撲都各有分工，不需要高技巧，也能打造自然服貼的妝感。想一次收藏全角色，「拉拉熊美妝粉撲 8 件組」絕對是粉絲首選。
貓奴必收！永和三美人喵咪粉撲登場
說到粉撲界經典，永和三美人當然不能缺席。這次推出的新年主題「喵粉引力蜜粉撲」，以黑貓、灰貓、橘貓三種討喜角色登場，柔軟觸感宛如貓咪肉球，輕拍上臉格外療癒。粉撲能均勻取粉、減少厚重感，讓妝容更清透自然，也為新年妝容增添一點好運寓意。
小新粉注意！巧克比變身造型背包
不只美妝，連穿搭單品也走進 IP 世界。康是美引進日本原裝進口的「巧克比造型背包組」，立體造型完美還原動畫經典零食外觀，走在路上回頭率超高。背包採用耐用材質，可收納隨身小物，內附星星造型巧克比餅乾，無論是日常穿搭亮點或收藏用途，都讓小新粉絲難以抗拒。
