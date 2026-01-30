平替款精品沐浴來了！不到千元洗出「精品香水味」，Threads 網友狂敲碗：是什麼牌子？

MOODO沐兜主打以香氛為核心的洗沐體驗，透過法國調香師調製木質、焚香等香調，讓日常洗沐也能擁有近似精品香水的氣味質感，成為近來社群熱議的高CP香氛選擇。

「我以為她家噴了精品香水，結果香味竟然是洗澡洗出來的。」

最近 Threads 上一則香氛洗沐分享文悄悄爆紅，原 PO 形容一走進朋友家，就聞到宛如精品香水般的焚香、檀香木質調氣味，第一時間甚至誤認是高端香水品牌，沒想到真相揭曉後，網友全歪樓追問同一件事：這到底是哪一款洗沐？

洗澡也能有「精品香水感」？網友認證：是少見又耐聞的焚香木質調

這篇討論之所以引發高度共鳴，關鍵在於「香味質感」。

不少香水控在留言區直言，焚香、檀香這類木質調其實非常難做，一不小心就容易厚重、刺鼻，甚至顯得老氣。但實際使用過的網友卻分享，這款洗沐的香氣「乾淨、不濃、不黏膩」，洗後自然停留在肌膚與浴室空間中，反而更有生活感。

也有人笑說：「如果每天洗澡都能有這種香味，我真的可以少噴香水。」

社群點名的「精品級平替」？原來是居家沐浴品牌 MOODO 沐兜

隨著討論擴散，品牌名稱也隨之被點出，引發話題的正是近年在香氛圈逐漸累積口碑的MOODO 沐兜。

MOODO 沐兜主打「把香氛變成日常洗沐的一部分」，香氣由法國調香師調製，刻意選用焚香、木質、花香等較少見於平價洗沐產品的香調，讓洗澡不再只是清潔流程，而是一段可以被期待的放鬆儀式。

洗＋擦一組完成香氛儀式：氨基酸沐浴凝膠 × 積雪草外泌體香氛乳液

MOODO 沐兜目前討論度最高的，是以「洗沐＋保養」為核心的雙品項組合：

氨基酸香氛沐浴凝膠 ：主打溫和清潔，洗後不乾澀，讓香氣能自然留在肌膚上。

：主打溫和清潔，洗後不乾澀，讓香氣能自然留在肌膚上。 積雪草外泌體香氛乳液： 結合保濕修護與香氛延續，讓洗後的氣味層次更完整。

全系列共推出4 款香調，從花香到木質調都有，能依照心情或季節自由切換，這點也被不少網友認為「很加分」。

不只自用，也被點名為送禮黑馬

1+1 香氛沐浴組、質感禮盒同步推出

因應節日與送禮需求，MOODO 沐兜近期也推出限定的1+1 香氛沐浴組合，一次收齊沐浴凝膠與香氛乳液，獨家於 LINE 購物上架，不少人直言「價格比想像中友善」。

另外，品牌也有常態販售的「巾心挑選禮盒」，內含銀離子抗菌、高吸水纖維的浴巾與毛巾，包裝中還特別噴灑品牌經典香氛，成為近期不少人列入口袋名單的質感生活選物。

編輯悄悄說🤫

如果你也在找「每天都用得起的香氛感」

比起昂貴香水，越來越多人開始在意「日常香氣」的陪伴感。這波討論也反映出一個趨勢：不一定要花大錢，才能擁有高質感的生活香氛體驗。

如果你正在找一款「洗完會被問香味來源」、又不想讓荷包大失血的香氛洗沐，這款被網友狂點名的平替選項，或許值得放進清單。