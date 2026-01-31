2026-01-31 06:26 女子漾／編輯桑泥
《單身即地獄 5》爆紅！金高恩「高級臉」起底：與 GD 緋聞內幕曝光，自曝戀愛「從沒空窗期」
Netflix 熱門韓國戀愛實境秀《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中一位迅速引發高度討論的女嘉賓，正是氣質冷靜、存在感極強的金高恩。她不只在節目中以成熟直率的感情觀吸引觀眾，更因她過往「曾被傳與 GD 權志龍交往」的緋聞引發大量搜尋與討論，究竟這位女嘉賓金高恩到底是誰呢？以下一起來認識她！
曾獲韓國小姐選美「季軍」
2022年時金高恩曾參加第 66 屆韓國小姐選美，並在大賽中奪下季軍的好成績，而她出色的條件其實在圈內已經小有名氣。
父親是前韓國國家足球代表
金高恩的背景也大有來頭，她是前韓國國家足球代表金鉉洙的女兒。從金高恩身上可以看出來她也遺傳了運動世家的優良基因，不僅有亮眼外型，身材也是令網友們直呼：「好羨慕！」
節目中自爆：從沒有真正的「感情空窗期」
在節目中金高恩曾在聊天環節中坦言，自己其實從未有過長時間的感情空窗期。她也表示，希望可以藉由節目遇到好對象，結束這個對她來說很不習慣的「空窗期」！
與 GD 權志龍傳緋聞
金高恩幾年前曾被拍到出現在 GD 的生日聚會場合，當時照片與相關線索在社群平台流傳，引發外界猜測兩人是否關係匪淺。不過後來 GD 出面表示：兩人只是「哥哥與妹妹」的關係，否認了這段緋聞。
而隨著《單身即地獄 5》的播出，這段舊事再次被翻出，也讓觀眾直呼「這位女嘉賓等級太高！」
