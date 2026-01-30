赴日必買 Top 10 日本面膜推薦：Loft Cosme 重點推薦、毛孔救星全上榜

依據 Loft Cosme 與 LDK 最新評鑑，面膜的「高效、成分透明化」已成為新趨勢，台灣旅客赴日不再只是盲目掃貨，更看重針對毛孔與暗沉的精準修護。從 Dcard 討論度爆表的維他命 C 激光面膜，到醫美級的多泌體再生系列，日本面膜正經歷一場效能革命。

本文嚴選 10 款台灣人赴日必囤的熱搜品牌，從「毛孔」到「敏弱肌」全數蒐羅。無論你是想尋找性價比最高的日常補水，還是追求專櫃級的急救亮白，這份 2026 最新採買攻略都將帶你精準避雷，將日本最尖端的護膚科技帶回家。

10 大熱門日本面膜品牌推薦

1. KC SKIN 水凝多泌面膜

▲KC SKIN 水凝多泌面膜

KC SKIN 水凝多泌面膜近年在日本藥妝店受到不少關注，並於 2025 年入選 Loft 秋季美妝節 Cosme Festival 的推薦清單。以「雙多泌體」搭配水凝膠材質為特色，服貼度佳、使用時觸感柔軟，有亮白、修護、緊緻三款選擇，能依照不同膚況偏好挑選。日本網友普遍反映質地清爽、敷後觸感水潤。

2.Quality 1st

▲Quality 1st日本皇后的秘密 VC100面膜(DERMA LASER系列)

Quality 1st 的 VC100 系列在日本雜誌《LDK》獲得 A 級評價，以「3 分鐘快速保養」概念受到上班族喜愛。金色包裝以維他命 C 衍生物為主要成分，紅色包裝則偏向夜間保養概念。面膜布薄透、精華液含量充足，是許多旅客赴日會回購的品牌。

3.LuLuLun

▲Hydra EX 再生系列面膜

LuLuLun 的 Hydra EX 系列在 2025 年討論度很高，以更高階的成分組合與柔軟布膜為特色。主打提升使用時的舒適度與保濕感，適合想要加強日常保養儀式感的族群。

4.石澤研究所

▲毛穴撫子日本米精華保濕面膜

毛穴撫子大米面膜是日本藥妝店的長年熱銷款，以日本產大米萃取為主要成分。面膜紙較厚、觸感柔軟，適合偏乾或需要加強保濕的膚質。包裝大容量、價格親民，是許多人赴日必買的日常保養款。

5.肌研 Hada-Labo

▲肌研 光透潤面膜

肌研光透潤系列以多種玻尿酸組合為特色，面膜布極薄、服貼度高。血色感面膜加入維他命 B12，呈現淡粉色外觀，深受喜歡清爽保濕感的消費者喜愛。

6.MINON 蜜濃

▲AminoMoist 蜜濃 水潤保濕修護面膜

MINON 是敏弱肌族群在日本藥妝店的常見選擇。Amino Moist 系列以氨基酸保濕成分為主軸，質地呈凝膠狀，使用時不易滴落。無香料、無酒精的配方受到許多膚況不穩定者青睞。

7.Saborino

▲Saborino早安/晚安面膜

Saborino 以「60 秒保養」概念走紅。早安款主打清爽醒膚感受，晚安款則偏向放鬆舒緩。抽取式大容量設計方便快速使用，是通勤族與忙碌族群的愛用款。

8.Kracie 葵緹亞

▲Kracie 超滲透3D面膜

Kracie 葵緹亞的超滲透 3D 面膜以「極致服貼」聞名，獨特的 3D 立體剪裁設計設有中脊線，能完整包覆鼻翼兩側與下巴等死角，連脖子邊緣都能敷到。每片含有 30ml 的濃郁精華液，針對不同需求，分為保濕（橘）、美白（藍）與抗皺（粉）。

9.Utena 佑天蘭

▲黃金果涷面膜

佑天蘭果凍面膜以濃稠的凝凍質地著稱，精華液含量高，適合偏乾肌或需要加強保濕感的族群。敷完後肌膚觸感柔潤，是許多旅客會回購的面膜之一。

10. SK-II

▲SK-II 青春敷面膜

SK-II 青春敷面膜是日本專櫃面膜的經典款，以 PITERA(TM) 成分為核心。布膜較厚實，適合在重要場合前加強保養儀式感。雖然價格較高，但仍是許多旅客赴日會購入的高端面膜。

如何選購適合自己的面膜？專家級攻略！

在面對琳瑯滿目的日本面膜時，除了看排名，更要根據自己「需求」。以下從成分、膚質、用途三大方面教你挑選：

1. 依「成分」精準打擊肌膚問題

(1) 暗沉與毛孔困擾

鎖定 VC100（高純度維他命C衍生） 或 A醇（視黃醇）。前者能抑制黑色素並收斂毛孔，後者則能加速角質代謝，讓粗糙肌重回細緻。

(2)敏弱與深度乾燥

認明 神經醯胺（Ceramide） 與 積雪草（CICA）。神經醯胺能修補肌膚屏障，防止水分流失；積雪草則具備卓越的鎮靜效果，適合曬後或膚況不穩時。

(3)高階抗老需求 2026 年最火紅的 外泌體（Exosome） 與 菸鹼醯胺（Niacinamide） 是首選。外泌體能啟動肌膚自我修復力，煙醯胺則針對細紋與彈力流失進行深層調理。

2. 依「膚質」適性挑選

(1) 乾燥肌

建議選擇含有「玻尿酸」或「角鯊烷」的面膜，質地以凝凍或厚實精華為佳，能長時間封存水分，改善乾癢脫屑。

(2)油性與痘痘肌

適合「大米發酵液」或「維他命 C」成分。大米發酵能調理油水平衡並細緻紋理，且質地通常較為清爽，對肌膚負擔小。

3. 依「用途」決定包裝規格

(1)日常保養用途

推薦購買「大容量抽取式」（通常為 7-30 片裝）。這類面膜設計初衷是「取代化妝水」，精華液量適中，適合每天早晨或洗澡後快速補水，環保且 CP 值最高。

(2)旅行或急救 建議選購「單片獨立包裝」。單片裝的精華液含量通常較多（約 25-35ml），且活性成分保存更佳，適合出國旅遊、重要活動前急救，或作為伴手禮送給親友。