水凝膠面膜為何爆紅？7 款人氣話題商品一次看懂

「水凝膠面膜」（Hydrogel Mask）近年越來越熱門，被譽為面膜界的頂級升級版，其與傳統布面膜最大的不同，在於其載體本身就是由高濃度的精華液透過特殊高分子技術凝固而成。外觀呈現半透明、Q彈如「果凍」般的質地，觸感冰涼且具有極佳的親膚性。

水凝膠面膜優點：鎖住精華，更有效吸收

水凝膠面膜的具有強大的「感溫釋放技術」與「物理封閉性」。當水凝膠接觸到人體肌膚時，會隨著體溫緩慢溶解並釋放活性成分，過程就像將精華液「壓入」毛孔深處。由於其構造極度服貼，能像第二層皮膚般緊密包裹臉部，不留任何縫隙，在敷的過程中可有效防止水分蒸發到空氣中。

水凝膠面膜還會「越敷越薄」，隨著養分被肌膚吸收，膠體會逐漸縮減。這種高效的滲透機制，不僅能提供比傳統面膜更長效的保濕力，也因其溫和、低摩擦的特性，成為醫美術後修護與極度乾燥肌群的保養首選。

7 款熱門水凝膠面膜推薦

1. KC SKIN 水凝多泌面膜

▲KC SKIN 水凝多泌面膜

「KC SKIN 水凝多泌面膜」為醫研級的日本保養品，2025 被選為日本美妝指標盛事「Loft Cosme Festival」的重點推薦商品，及日本指標性美容雜誌 MAQUIA 專頁推薦！

這系列面膜含有時下最熱門＆最高效的科技保養成分「兩種多泌體：ExoBella ®多泌體™、ExoProbio™ LP多泌體™」，為積雪草 & 植物乳酸菌成分來源，一片面膜等同於一瓶精華液的保養。 敷用時會從白色逐漸轉為透明，是近期在日本社群上討論度相當高的話題商品。

2. VT PDRN 微晶老虎水凝膠面膜

▲VT PDRN 微晶老虎水凝膠面膜

韓國人氣品牌 VT COSMETICS 推出的 VT PDRN 微晶老虎水凝膠面膜，在韓國社群擁有很高的知名度。VT COSMETICS 推出的水凝膠面膜以植物性 PDRN 成分為特色，質地貼合、敷用時觸感清爽。因其包裝與使用體驗受到韓國社群關注，成為許多消費者在換季時會選擇的保養品之一。

3.Abib 膠原蛋白水凝膠面膜

▲Abib 阿彼芙膠原蛋白凝膠面膜

這款韓國「Abib 膠原蛋白水凝膠面膜」一推出便成為 Dcard 的討論常客。Abib 採用石蓮花萃取與玻尿酸製成專利水凝膠材質，膠體柔軟、貼合度高。敷用後能呈現自然光澤感，是許多韓國消費者分享的愛用品。

4.Round Lab（獨島）1025 水凝膠面膜

▲Roundlab1025 獨島水凝膠面膜

Round Lab（獨島）1025 水凝膠面膜以「純淨成分」席捲市場，採用鬱陵島海洋深層水，富含 72 種礦物質。其水凝膠質地比起他牌更為清爽不黏膩，特別強調無香料、無添加。對於不穩定、容易泛紅的敏弱肌膚來說，它能提供最純粹、溫和的屏障修護，讓保養回歸自然平衡，是追求減法保養讀者的不二之選。

5.CurrentBody 皮膚水凝膠面膜

▲CurrentBody Skin 水凝膠面膜

CurrentBody 為美容儀品牌，其水凝膠面膜以高透光膠體設計，適合搭配 LED 光療儀使用。質地冰涼、貼合度佳，深受國外名人與美容儀愛用者喜愛。

6.AROCELL 超級膠原再生水凝膜

▲AROCELL 超級膠原再生水凝膜

Arocell 單片含有高含量膠原蛋白成分，膠體厚實、敷用時存在感強。因包裝與質地呈現高級感，常被消費者作為重要場合前的加強型保養選擇。

7.蘭蔻 (LANCOME) 超未來肌因活性面膜

▲蘭蔻 (LANCOME) 超未來肌因活性面膜

若必買清單中需要一款「專櫃門面」，蘭蔻這款面膜絕對是不二之選。蘭蔻將品牌經典精華融入水凝膠中，敷用時會因體溫逐漸變薄，呈現融化般的質地變化。包裝精緻，是許多消費者心中的專櫃代表款。

水凝膠面膜與一般面膜的差異

1.材質與質地

● 水凝膠面膜： 將精華液透過高分子技術凝固成半固態的「果凍狀」膠體，本身就是精華液。

● 一般面膜： 使用纖維布（如不織布、蠶絲、純棉或天絲）作為載體，吸附液態精華液。

2.服貼度

● 水凝膠面膜： 具備極佳的彈性與親膚性，能像「第二層皮膚」般完美緊貼臉部，具備優異的封閉性，強迫肌膚吸收。

● 一般面膜： 纖維布膜容易受限於剪裁，在鼻翼、嘴角等處產生氣泡或空隙，服貼度相對較低。

3.保濕原理（精華釋放技術）

● 水凝膠面膜： 多具備「感溫技術」，膠體接觸體溫後會緩慢溶解並釋放活性成分，養分由外向內滲透。

● 一般面膜： 透過布膜濕敷的原理，讓精華液在短時間內潤澤角質層，屬於液態滲透。

4.敷用時間與水分蒸發速度

● 水凝膠面膜： 水分蒸發速度慢，不易出現「反吸」現象，通常可敷 20-40 分鐘，部分特殊款甚至可敷數小時。

● 一般面膜： 精華液易隨空氣蒸發，通常建議敷 10-15 分鐘，若布膜乾掉後不取下，反而會帶走肌膚原有水分。

5.使用感受

● 水凝膠面膜： 隨著精華被吸收，面膜會明顯「越敷越薄」甚至由白轉透明；質地乾淨，不會有精華液滴滴答答的問題。

● 一般面膜： 面膜厚度不變，精華液較多時容易流到脖子或衣服上。

6.適用情境與族群

● 水凝膠面膜： 單價較高，適合醫美術後修護、深度補水、抗老專題或追求 SPA 級精緻感的族群。

● 一般面膜： 單價較親民，適合日常基礎保濕、妝前快速急救補水。

水凝膠面膜 vs. 一般面膜比較表

在選擇眾多的面膜市場中，「水凝膠面膜」憑藉其優異的服貼度與深層滲透力，已成為現代人精準保養的首選。在忙碌之餘，不妨透過水凝膠面膜的緩釋特性，為肌膚安排一場高效率的居家 SPA，讓保養不再只是表面功夫，而是從內而外撐起透亮水光肌。



