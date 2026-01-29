《橫衝直闖》甜茶穿搭太迷人！8 款 50 年代風格單品 UNIQLO 也能穿出高級紳士感

由 Timothée Chalamet（甜茶）、Gwyneth Paltrow（葛尼斯派特洛）以及 Tyler, The Creator 等人出演的 A24 全新大片《橫衝直闖》（Marty Supreme），可以說是今年最備受期待的電影作品之一，不只是以美國傳奇乒乓球人物 Marty Reisman 為靈感講述精彩人生故事（電影裡的甜茶名為 Marty Moses），其中的時尚與穿搭也成為焦點，且電影的宣傳手法可說是非常有創意，在電影上映前就已經透過許多名人都穿上《橫衝直闖》與 NAHMIAS 品牌聯名的連帽上衣而馬上成為焦點。

Golf Wang 後來推出的合作系列同樣再為電影注入了更多的時尚敘事。甜茶在劇中的角色造型與穿搭有許多套，都是符合 50 年代背景的質感與紳士搭配，而有網友看完電影後打趣的說：「我馬上直奔 UNIQLO 買了一堆」。其實如果不論版型或品牌的話，UNIQLO 確實可以找到許多相近的款式。這篇女子漾為各位帶來 UNIQLO 的《橫衝直闖》甜茶同款單品推薦，如果也想感受 Marty Supreme 的風采，務必要細品以下內容！

從角色延伸到現實：把電影世界觀當成品牌經營

先來說說《橫衝直闖》在上映前的操作吧！Timothée Chalamet 在戲外頻繁穿著 Marty Supreme x NAHMIAS 周邊單品現身許多場合，也會以全橘色的打扮在公開活動亮相，讓大家感受到乒乓球的魅力，且身旁總是圍繞許多頭部變成乒乓球的「橘頭人」，讓人印象更加深刻。同時，電影團隊也找來多位知名藝人、創作者與明星穿上相關服裝助陣，進一步放大這套視覺語言的影響力。宣傳策略並未止步於此。從站上 Sphere 這類極具象徵性的地標進行曝光，到與 Esdeekid 展開跨界合作，《橫衝直闖》展現的並不是傳統電影宣傳思維，而是一種更接近品牌操作的手法，也讓它成為近年少見、真正把「電影世界觀」當成完整企劃來經營的作品。

回到 1950 年代：一種不刻意復古的服裝語言

不過，雖然在戲外有許多周邊商品，然而電影本身的服裝設定，則是明確回到 1950 年代的時空背景。由於二戰結束後，美國正式進入經濟起飛期，物資不再短缺、中產階級迅速壯大，「穿得得體」成為一種社會共識，也是一種身分象徵。西裝、西褲、襯衫與領帶是最基本的輪廓，但整體並不追求緊繃或銳利的剪裁，而是稍微放鬆比例，讓正式與休閒之間始終保留一點空間感，且 1950 年代男性服裝的最大特色，是高腰+直筒+垂墜感，這也是為什麼今天回看 50 年代男性，會覺得他們站著就很好看或比例很好。

Marty Reisman

Marty Reisman

而這樣的偏正式造型，放到現在的年代來看也不會過時，反而一樣凸顯了男人的成熟與氣質，雖然看起來或許有年代感，卻不會讓人產生太大的距離感，也因此才會有觀眾半開玩笑地說，看完《橫衝直闖》乾脆直接走進 UNIQLO 補齊一輪。這句話聽起來像玩笑，實際上卻不是不可行。

甜茶在片中的穿搭，並不是戲服感強烈的復古造型，而是大量運用高腰打褶西褲、直筒或微寬的褲型、不過度貼身的襯衫與西裝，以及輕薄針織背心與短袖襯衫所堆疊出的層次。這些元素，恰好也是 UNIQLO 多年以來反覆優化、且不受流行起伏影響的一些常駐品項，讓觀眾在欣賞電影的同時，也能自然地在現實生活中找到對應。因此，如果想穿同款的話，趕快往下看吧！

甜茶 UNIQLO 同款一：長版外套與打褶西褲

在電影中多次出現的，是甜茶穿著深色長版外套、白襯衫與打褶西褲的造型。這並不是傳統線條筆直、結構強烈的西裝，而是帶有自然垂墜感與鬆度的輪廓，讓角色能自在地游移於正式與日常之間。

對應到 UNIQLO，高腰、帶有打褶設計的 UNIQLO:C 系列，或許正好能重現這種 50 年代的下身比例；搭配標準版型、刻意不過度貼身的襯衫，讓肩線與身形保留餘裕，再加上一件設計語言節制的長版外套，整體氣質便自然成形。這套穿搭的關鍵，從來不是模仿角色，而是把比例先調整正確。

羊毛大衣。圖片來源：UNIQLO

JW ANDERSON 領帶。圖片來源：UNIQLO

繭型褲。圖片來源：UNIQLO

甜茶 UNIQLO 同款二：針織背心的書卷氣息與生活感

在較為輕鬆的室內場景裡，甜茶多次以襯衫外搭針織背心現身。這樣的穿法在 1950 年代其實相當常見，也讓角色看起來更貼近日常，而非始終處於正式狀態。

圖片來源：Marty Supreme / A24

UNIQLO 的羊毛針織背心，正好扮演這樣的角色。版型乾淨、不會過度貼身，搭配袖長略短的襯衫，能讓整體多出一點生活氣息，而下半身依舊維持高腰打褶西褲，讓正式輪廓穩穩站住。這也是整部電影中，最容易被現代日常吸收的一組造型。

男裝 針織V領背心 480965。圖片來源：UNIQLO

左：府綢寬版襯衫(短袖條紋) 477643 / 右：府綢寬版襯衫(短袖) 476246。圖片來源：UNIQLO

甜茶 UNIQLO 同款三：白背心與隨性敞開襯衫

電影中也出現甜茶僅穿白色背心，外搭敞開襯衫的畫面。這樣的穿法其實相當考驗比例，一不小心就會顯得過於隨便，但《橫衝直闖》成功的地方在於，下半身依舊維持高度講究。

質地穩定、不過薄的背心，搭配略為寬鬆、不刻意扣上鈕釦的襯衫，讓整體保持流動感，而高腰西褲則重新拉回視覺重心，撐住整套造型。這一組或許是全片中最難駕馭的搭配，也正好凸顯出材質與剪裁的重要性。

UNIQLO:C 襯衫。圖片來源：UNIQLO

甜茶 UNIQLO 同款四：低調卻有層次

在夜景或室外場景中，甜茶多半穿著短版或輕量外套，內搭針織或細緻紋理的上衣，整體色調偏暗，但層次清楚。這類造型並不需要過多裝飾，反而更強調輪廓與材質本身。

圖片來源：Marty Supreme

簡約剪裁的輕薄外套，加上不帶強烈圖案的針織內搭，再以深色系西褲統一色調，讓視覺焦點自然落在整體氣場上。這樣的搭配，也最容易讓人聯想到電影中那種「靜靜站著就有戲」的瞬間。

左：拉鍊布勞森外套 481606 / 右：拉鍊布勞森外套(拼色) 478230。圖片來源：UNIQLO

甜茶 UNIQLO 同款五：被低估卻關鍵的存在

在 1950 年代，美國男性最常見的眼鏡款式是細金屬框。這類鏡框通常線條纖細、重量輕，鏡片形狀偏圓或略帶橢圓，尺寸不大，貼合臉型。設計重點不在於存在感，而在於不打擾整體。這樣的眼鏡，常與襯衫、打褶西褲、針織背心一同出現，象徵著一種理性、穩定、受過教育的形象。在當時，它所傳遞的訊息不是我很時」，而是「我是一個正常、可靠的大人」。甜茶在《橫衝直闖》裡所戴的眼鏡，正是延續了這條脈絡：鏡框存在，但不搶戲，線條安靜，服務的是整體輪廓，而不是個人標誌。

圖片來源：Marty Supreme

而 UNIQLO 雖然並無細框眼鏡，不過鏡框較細的波士頓太陽眼鏡系列，或許也是個不錯的參考，在有細框的特性之餘，鏡片也不會顏色那麼深，確實能為整體穿搭提供畫龍點睛的特性。

波士頓太陽眼鏡。圖片來源：UNIQLO

不是穿得像角色，而是回到服裝的本質

《橫衝直闖》（Marty Supreme）之所以會讓人一看就想重新整理衣櫃，甚至直接走進 UNIQLO，原因其實並不複雜。這些造型真正吸引人的地方，從來不是品牌 Logo 或話題聯名，而是來自於服裝輪廓、比例與材質的選擇。

UNIQLO 恰好是一個，把這些不炫技、卻極其耐看的單品做到極致的品牌。你並不是在複製某個角色，而是在用現代的方式，重新穿回那個「衣服為人服務，而不是反過來」的年代。

