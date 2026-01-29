2026-01-29 15:50 女子漾／編輯許智捷
新年必備唇彩是它們！2025 屈臣氏 Top 10 唇妝榜單一次看、水光到霧面全上榜
農曆新年將近，從拜年走春、聚餐合照到返鄉補妝，一支好上手、顯色又不挑膚色的唇彩，往往被視為替整體氣色加分的「開運關鍵」。屈臣氏公布 2025 年唇妝熱銷 Top 10 榜單，從水光唇膏、果凍質地到絨霧唇泥全面上榜，其中 Kate「怪獸級持色唇膏」系列一舉包辦冠亞軍！
以下一次整理 2025 屈臣氏唇妝 Top 10 熱銷榜單與產品特色。
2025 屈臣氏唇妝榜單 Top 10
1 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏(水光) G03
2 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏 15
3 TIMEPHORIA TIMEPHORIA 星塵唇彩#07 5ml
4 TIMEPHORIA TIMEPHORIA 星塵唇彩#11 5ml
5 Romand rom&nd 果凍唇膏 06 無花果凍
6 Heme heme 持色水光唇釉 - 01 Pansy Pink 2.5ml
7 Muzigae Mansion MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉 003 STRANGER
8 Maybelline 媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 15牛奶糖泰迪
9 Romand rom&nd X ZONFRIENDS 果汁唇釉2.0 29 時令蜜果 (DIY套組)
10 Canmake CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏 1022-02
NO.1 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏（水光）G03
穩坐冠軍寶座的 Kate 怪獸級持色唇膏（水光）G03，成為不少人過年前「開運補妝」的首選。一抹就亮的高水光妝感，讓雙唇看起來飽滿有精神，特別適合拜年、聚餐等需要好氣色的場合。絲滑質地延展性高，上唇後能自然修飾唇型，打造澎潤立體效果，同時兼顧高顯色與高保濕表現。
NO.2 Kate 凱婷 怪獸級持色唇膏 15
同系列（普通版）色號 15 緊追在後，也是不少人過年前化妝包裡的「安心款」。主打能與唇部水分結合、轉化為凍狀薄膜的科技，能牢牢鎖住剛上唇的顏色，特別適合走春這種長時間活動行程。
NO.3 TIMEPHORIA 星塵唇彩 #07（5ml）
TIMEPHORIA 星塵唇彩 #07 以細緻多角度反光珠光，打造如星辰般閃耀的唇妝效果，很符合過年想要「紅紅火火」的開運感。無論是年節聚會或新年派對，都能替整體造型加分，可以說是「招好運、聚人氣」的節慶亮點色。
NO.4 TIMEPHORIA 星塵唇彩 #11（5ml）
同系列 #11 主打高顯色與高飽和度，單擦就能呈現完整氣色，疊擦則更有存在感，很適合過年想要「一出場就被記住」的妝容需求。創新 2 in 1 Hybrid Lip 配方讓色彩牢牢附著，不易沾杯、掉色，即使年節聚餐一攤接一攤，也能維持好氣色，。
NO.5 rom&nd 果凍唇膏 06 無花果凍
rom&nd 果凍唇膏以「水光炸彈」之名穩居熱賣行列，06 無花果凍走的是自然輕透路線，特別適合過年拜訪長輩、素顏或淡妝時快速提氣色。Vegan 植物性配方搭配摩洛哥堅果油、玫瑰果油與月見草萃取，在唇部形成柔亮水光膜，不張揚卻很有精神。
NO.6 heme 持色水光唇釉 01 Pansy Pink（2.5ml）
heme 的持色水光唇釉主打輕盈不厚重的質地，01 Pansy Pink 是過年最不出錯的「好人緣粉色」。色調溫柔卻不蒼白，上唇後能自然提亮氣色，讓整體看起來更有精神，也更顯親和力。
NO.7 MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉 003 STRANGER
MUZIGAE MANSION 透明顏料罐唇釉以藝術感包裝與純素理念成為話題款，其中 003 STRANGER 的玫瑰色屬於帶點成熟氣場的唇色。柔霧天鵝絨質地上唇如奶霜般服貼，色調介於玫瑰與紅棕之間，特別適合過年聚會或正式場合，讓整體妝容看起來穩重又不老氣。
NO.8 Maybelline 媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥 15 牛奶糖泰迪
「水轉霧」科技的泰迪絨霧液態唇泥，一抿就能轉為柔焦霧面妝感，15 牛奶糖泰迪屬於溫暖不張揚的棕調。色澤柔和卻不顯暗沉，給人穩定又有親和力的第一印象。12 小時持色、不顯唇紋的特性，從早到晚維持好氣色，也象徵新一年走得踏實、運勢穩穩累積。
NO.9 rom&nd X ZONFRIENDS 果汁唇釉 2.0 29 時令蜜果（DIY 套組）
rom&nd 與 ZONFRIENDS 的聯名系列不只外型討喜，也被不少人視為過年補妝的開運小物。29「時令蜜果」以清新透亮的果汁光澤，帶出紅潤好氣色，象徵新年甜甜順順的好兆頭，搭配充滿故事感的角色設計，讓新年妝容多一點好心情，也多一分討喜運。
NO.10 CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏 1022-02
CANMAKE ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ潤澤唇膏主打豐唇效果，打造看起來柔軟又飽滿的好氣色，沁涼使用感也讓人一抹就有精神。添加凡士林、玻尿酸、摩洛哥油、蜂蜜與乳油木果等保濕成分，不需另外打底就能維持水潤光澤，反覆補擦也不顯厚重，嘴角上揚、好運跟著來。
