情人節限定鞋款全整理｜Timberland、FILA、Nike、UGG 浪漫設計一次收 圖片來源：官方和小紅書截圖＠林森瀚

情人節不只比誰收花、誰訂到餐廳，真正會被記住的，是那些藏在細節裡的小心機。今年各大鞋履品牌不約而同把「愛」做得更有態度，有的甜、有的酷、有的看似厭世卻超可愛。從 Timberland 愛心黃靴、FILA 情侶鞋履公式，到 Nike、UGG 的情人節限定配色，這一篇一次幫你盤點，讓約會從第一步就走對。

有點厭世、有點可愛：Timberland ft. Kurt Wu 愛心黃靴，把情緒穿上身

圖片來源：官方

Timberland 首度在台灣展開品牌 IP 聯名企劃，攜手台灣潮流插畫家 Kurt Wu 吳承暉，將他筆下那個「有點厭世、卻很真誠」的愛心角色，悄悄植入經典黃靴。標誌性的愛心 ICON 被轉化為規律排列的視覺圖騰，不再是直白示愛，而是一種有秩序、有節奏的情緒表達。

圖片來源：官方

這款「Kurt Wu 限量訂製款黃靴」建議售價 NT$7,200，1 月 31 日起於 Timberland 台北敦南 Energy Store 獨家現貨開賣，同步開放官網預購。不是高調放閃，是懂的人一眼就懂。

圖片來源：官方

配合聯名登場，Timberland 也同步為台北敦南 Energy Store 重新定位，成為品牌在台灣的「風格指標店」。這裡不只販售經典鞋款，還獨家引進限量聯名與特別款，讓選鞋這件事變成一種風格選擇。店內更設有 TIY（Timbs It Yourself）手作體驗區，讓情人節不只是買禮物，而是一起動手，把情緒與回憶做到鞋上。Kurt Wu 也將於 2 月 1 日親臨門市擔任一日店長，讓聯名多了一層「人味」。

情侶穿搭不撞衫：FILA 情人節「戀愛三部曲」OOTD 公式

圖片來源：官方

第一步是低調藏愛的愛心印花 T-shirt，用細節表達默契，而不是整套複製貼上。第二步從配件下手，泡泡感手提袋、丹寧與條紋的對比，讓整體造型多一點空氣感。第三步則回到最舒服的狀態，用白 T、淺藍襯衫與牛仔褲，穿出像在羅馬街頭散步的慵懶感。

圖片來源：官方

FILA 情人節限定小白鞋，女款以馬卡龍色厚底設計修飾比例，鞋身加入摩卡壺、小雛菊等義式元素刺繡；男款則維持俐落薄底線條。兩雙鞋並排時，厚薄對比反而更有「一起走」的感覺。即日起至 2 月 22 日，購買情人節限定小白鞋還可獲得 DIY 鞋飾組，讓鞋子變成專屬於你們的記號。

圖片來源：官方

Balletcore 上腳：FILA Glio 芭蕾運動鞋成為新派約會鞋，FILA Glio 芭蕾運動鞋以 1996 年經典鞋型為靈感，透過皮革與透亮布料拼接，結合芭蕾線條與運動支撐。台灣同步推出的「銀月 Silver Moon」配色，在光線下帶著細緻光澤，不管搭裙裝或褲裝，都很適合情人節約會。

少女心爆擊：Nike Dunk Low 情人節限定，戀愛粉太犯規

Nike 今年的情人節直接走「可愛到不行」路線。全新 Nike Dunk Low Valentine’s Day 以淺粉與淡藍打造柔和鞋身，最大亮點是側邊勾勾改成 粉色和立體愛心，鞋尾還有心形吊飾細節，甜而不膩。2 月 1 日起於 Nike 官網與指定門市發售，目前僅有女生尺寸，價格 130 美元。

圖片來源：紅書截圖＠林森瀚

說到情人節，UGG 永遠不缺席

日本推出的 2026 情人節限定系列，以玫瑰淡粉為主色，搭配紅色刺繡愛心與縫線細節，涵蓋短雪靴、後跟拖鞋與麵包拖鞋。甜，但不是幼稚，是會讓人想在白色情人節也繼續穿的那種甜。